Атаки ВСУ лишили РФ трети бензина, производство покрывает 65% спроса - Reuters

России ежедневно не хватает 40–45 тысяч тонн бензина, что составляет около 35% от летней потребности.

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Украина систематически атакует НПЗ в РФ / Колаж: Главред, фото: скриншот

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В РФ производство бензина покрывает лишь около 65 % сезонного спроса

Из-за дефицита Москва уже увеличивает импорт топлива из Беларуси

В России производство бензина покрывает лишь около 65 % сезонного спроса после ударов украинских беспилотников по крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам.

Из-за дефицита Москва уже увеличивает импорт топлива из Беларуси и Индии, сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты и источники в отрасли.

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По оценкам агентства, в настоящее время России ежедневно не хватает 40–45 тысяч тонн бензина, что составляет около 35% от летней потребности. Если в июне дефицит оценивался примерно в 25%, то сейчас он существенно вырос.

В пиковый летний сезон стране необходимо 115–120 тысяч тонн бензина в сутки, однако имеющиеся производственные мощности уже не способны обеспечить такой спрос.

Среди предприятий, пострадавших от атак украинских дронов, Reuters называет НОРСИ, Омский нефтеперерабатывающий завод и Саратовский НПЗ.

На фоне дефицита правительство РФ обсуждает возможность запрета на экспорт бензина, дизельного и авиационного топлива. Одновременно Россия наращивает импорт: в июне поставки бензина из Беларуси стали рекордными, а также начались морские поставки топлива из Индии.

Проблемы с топливом публично признал и вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, ситуация остается сложной, а положение на автозаправочных станциях вызывает беспокойство населения.

Как отмечает Reuters, в курортной Анапе для контроля очередей на АЗС даже привлекли казаков. Один из них пояснил агентству, что после сообщений о дефиците водители начали заправлять полные баки, что только усилило ажиотаж.

По данным источников издания, ситуация на российском рынке топлива может начать стабилизироваться во второй половине июля, если украинские силы не нанесут новых ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ.

/ Главред

Беспилотники ВСУ нанесли удары по объектам противника: что известно

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины провели операцию по поражению военных целей и объектов обеспечения российских войск на временно оккупированных территориях. По информации военных, в результате серии ударов были поражены 36 объектов, находившихся в глубоком тылу противника.

Среди целей назывались командные пункты, радиолокационные комплексы, логистическая инфраструктура, а также объекты, связанные с обеспечением российских сил топливом и энергоресурсами.

Удары вглубь РФ - новости по теме

Главред ранее писал, что Владимир Зеленский подтвердил успешную атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и предприятие в Тамбовском регионе, вовлеченное в производство российского оружия.

Напомним, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов - Ильский НПЗ.

Ранее украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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