Кратко:
- Где сообщили о беременности Рианны
- Кого ожидает певица
Легендарная барбадосская певица Рианна, которая не так давно стала мамой в третий раз вместе со своим партнером A$AP Rocky, по слухам, беременна в третий раз.
Об этом пишут российские пропагандисты со ссылкой не своего инсайдера. "Друзья из Лос-Анджелеса сказали, что Рианна беременна двойней. Не будет вам песен и новых альбомов", - сообщила некая бизнес-леди из РФ Ксения Шипилова. Впрочем, она не знает, какой срок и является ли информация о двойне точной.
Кроме того, пропагандисты говорят, что Шипиловой можно доверять, ведь она вхожа в звездную тусовку. Проблема лишь в том, что в целом российским СМИ доверять нельзя. Поэтому остается ждать официального подтверждения самой певицы.
Ранее Рианна появилась на фото папарацци со своей младшей дочкой Рокки. Девочка была одета не в старую одежду, доставшуюся ей от старших; на ней была винтажная зелено-черная шапочка Dior от Джона Гальяно 2002 года - модель, выпущенная за 23 года до её рождения.
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О персоне: Рианна
Рианна - популярная барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. По информации Википедии, Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Обладательница 9 "Грэмми".
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