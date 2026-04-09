Рианна впервые показала крошечную дочку на случайном фото

Алена Кюпели
9 апреля 2026, 03:30
Популярная певица Рианна прогулялась со своими детьми в Париже.
Рианна
Рианна вывела на прогулку детей в Париже/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Как выглядит дочь Рианны и Роки
  • Как была одета малышка

Легендарная барбадосская певица Рианна, которая не так давно стала мамой в третий раз, вместе A$AP Rocky вывели на прогулку по Парижу своих детей, включая шестимесячную дочь.

Как пишет Page Six, малышка Роки уже настоящая икона стиля, как и её мама с папой.

Девочка была одета не в старую одежду, доставшуюся ей от старших; на ней была винтажная зелено-черная шапочка Dior от Джона Гальяно 2002 года — модель, выпущенная за 23 года до её рождения.

Посмотреть фото малышки можно тут

С игривыми помпонами, расположенными в виде ирокеза, шапочка Роки выглядит идентично оригинальному дизайну, хотя возможно, Рианна пригласила нового дизайнера Dior Джонатана Андерсона переделать эту вязаную шапочку для своей дочки. Винтажные версии оригинала Гальяно продаются на вторичном рынке по цене от 150 до 985 долларов.

Рианна засветила дочку:

Рианна с дочкой
Рианна с дочкой / Фото Х

Рианна дополнила образ дочки серым плиссированным платьем Dior, надетым поверх джинсов и кроссовок —несмотря на то, что малышка очаровательно потеряла одну из своих туфелек. Тем временем, сама Рианна была в кепке Carhartt и полосатой рубашке поло Prada, а также несла свою верную сумку Dior "Дракула".

Папа Роки держал за руку старшего сына RZA, рэпер выглядел элегантно в пиджаке, а 3-летний мальчик — в розовой полосатой футболке и солнцезащитных очках. У пары также есть 2-летний сын Райот, которого не было на фотографиях во время семейной прогулки.

О персоне: Рианна

Рианна - популярная барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. По информации Википедии, Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Обладательница 9 "Грэмми".

РФ планирует "буферную зону" на Виннитчине: полковник ответил, есть ли угроза

