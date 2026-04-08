Поздравления с Пасхой 2026 - шикарные картинки и теплые пожелания

Пасха — светлый и радостный праздник, наполненный верой, надеждой и теплом. Мы собрали шикарные картинки и душевные поздравления, которые помогут красиво поздравить родных и близких и поделиться искренними пожеланиями в этот особенный день.
Поздравления с Пасхой стихи
С Пасхой Светлой поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб душа всегда была
Света Божьего полна.
Со Светлой Пасхой поздравляю,
Благополучия желаю.
Пусть на душе будет тепло,
А в доме — счастье и добро.
Светлой Пасхи и здоровья,
Позитива, доброты,
Чтобы было всё отлично,
Все исполнились мечты!
Поздравления с Пасхой в прозе
Христос воскрес. В этот светлый праздник можно пожелать только здоровья, счастья, любви, мира и душевного спокойствия. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно. Пусть царят в нём понимание, любовь и забота!
Поздравляю с праздником Пасхи! Желаю, чтобы в вашем доме царили доброта, тепло сердец, радостный смех и улыбки ваших родных и близких. Желаю любви, мира и согласия во всём!
С великим праздником! Всего самого доброго, светлого Вам и всем родным и близким. И настоящего чуда. Пусть исполняются все самые заветные желания.
