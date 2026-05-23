"Пережила так много": принц Уильям сделал редкое признание о Кейт Миддлтон

Кристина Трохимчук
23 мая 2026, 13:35
Кейт Миддлтон долгое время боролась с раком.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон и принц Уильям / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Будущий король Великобритании принц Уильям откровенно рассказал о личной жизни с Кейт Миддлтон. По словам наследника престола в интервью Heart Breakfast, его супруге пришлось пройти через тяжелые времена во время борьбы с раком.

Несмотря на то, что Кейт совсем недавно оправилась от тяжелой болезни, она активно включилась в работу. Принц признался, что проекты Миддлтон проникают даже в супружескую спальню, ведь она занимается ими постоянно. Главное направление принцессы, которое она развивает, связано с детьми и ранним развитием.

Принц Уильям про болезнь Кейт Миддлтон
Принц Уильям про болезнь Кейт Миддлтон / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Она невероятная. За последние несколько лет она пережила так много… Сейчас она проводит Бог знает сколько времени, просматривая все эти документы. Она — настоящий специалист в вопросах развития детей дошкольного возраста. Почти каждый вечер мне приходится продираться в спальню сквозь кипы бумаг, которые она там разложила", — пошутил Уильям.

Принц сообщил, что, несмотря на энтузиазм жены, дворец не собирается перегружать ее изнурительными заграничными визитами. Наследник престола также признался, что потеря Кейт стала бы невосполнимой утратой для всей королевской семьи.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон - дети
Принц Уильям и Кейт Миддлтон - дети / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Она замечательная мама, замечательная жена, и, буквально, наша семья не смогла бы справиться без нее. Она хочет продолжать совершать такие поездки, но они забирают много сил. Нам нужно найти баланс, следить, чтобы она чувствовала себя хорошо и отдыхала. Но она действительно в хорошей форме", — подчеркнул Уильям.

О персоне: Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

