Кабачки и огурцы цветут, а завязей нет: как спасти урожай

Эксперт по садоводству рассказала, как превратить пустоцвет в реальные овощи.

Огурцы цветут без завязи: 5 причин, почему можно остаться без урожая

Читайте в материале:

Почему на кабачках и огурцах нет завязи

Как отличить мужской цветок от женского

Из-за чего пчелы игнорируют ваш огород

Простой способ опыления овощей вручную

Бывает так, что куст кабачка или огурца хорошо растет, и на нем уже даже появились цветы. По идее, скоро появятся и плоды. Однако так бывает не всегда.

Главред разобрался, почему кабачки и огурцы цветут, но не дают плодов.

Почему на огурцах и кабачках есть цветы, но нет завязи

Эксперт по садоводству и автор проекта Beginner's Garden - Journey with Jill Джилл МакШихи рассказала, что в большинстве случаев для образования плодов этим культурам необходимо опыление извне. Обычно это происходит с помощью опылителя, переносящего пыльцу с мужских цветков на женские.

По мере роста растения кабачка, цуккини или огурца на нем начинают появляться цветы. Некоторые из них — мужские, а некоторые — женские.

Отличить мужской цветок от женского легко, взглянув на его основание. Если там есть небольшой плод, значит, это женский цветок.

Если отсутствует молодой плод, это означает, что растение мужское.

Центры мужских и женских цветков также немного отличаются, и вы сможете заметить разницу, сравнивая их, но первым признаком является наличие или отсутствие молодого плода.

Мужские цветки обычно появляются первыми. Их цель — привлечь опылителей к растению. Наличие только мужских цветков, когда растение тыквы или огурца начинает цвести, совершенно нормально. Женские цветки появятся примерно через неделю.

Важно также знать, что как мужские, так и женские цветки раскрываются только на один день и всего на пару часов утром.

В идеале мужские и женские цветки раскрываются одновременно в любое утро, чтобы, перелетая с цветка на цветок, пчелы оставляли пыльцу с одного мужского цветка на женском. Когда это происходит, плоды начинают расти почти сразу и готовы к сбору урожая всего через пару дней.

Почему опыление не происходит

Причин может быть несколько.

Отсутствие опылителей может быть следствием многих факторов. В начале сезона опылители могут быть заняты полевыми цветами, которые цветут в это время. Но их отсутствие также может быть вызвано чрезмерным использованием пестицидов в вашем саду.

Дождь или неблагоприятные условия (например, прохладные дни) препятствуют активности опылителей утром, когда цветы находятся в цвету. Мужские и женские цветки раскрываются не в один и тот же день.

Слишком сильная жара — это еще одна причина, по которой женские цветки могут не появиться.

Избыток азота в почве также приводит к отсутствию женских цветков.Любой другой стрессовый фактор для растения может привести к отсутствию раскрытия женских цветков. Иногда мы не всегда можем определить, в чем именно заключается причина.

Что любят и чего не любят кабачки / Инфографика: Главред

Что делать, если огурец или кабачок цветет, но не плодоносит

Как только вы поймете, что отсутствие плодов на ваших кабачках, цуккини или огурцах является результатом плохого опыления, можно предпринять несколько действий как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Ручное опыление.

В краткосрочной перспективе вы можете опылять кабачки вручную. Хотя существует несколько способов это сделать, самый простой — это использовать маленькую кисточку. Когда утром распустятся цветы, перенесите пыльцу с мужского цветка на женский.

Применять ручное опыление нужно будет лишь временно, поскольку опылители найдут ваш сад и сделают всю работу за вас. В долгосрочной перспективе избегайте пестицидов (даже органических), поскольку они могут убить или отпугнуть пчел.

Используйте цветы, чтобы привлечь пчел.

Поскольку для опыления растений необходимы пчелы, необходимо создать в саду привлекательный для них уголок. Для этого посадите разнообразные цветущие растения.

Например, посадите раннецветущие растения, такие как настурция и календула. Монарда и подсолнухи — тоже отличные варианты, которые цветут немного позже.

Также можно осенью посадить покровные культуры, которые зацветут ранней весной, например, малиновый клевер и мохнатую вику.

Еще один способ гарантировать хороший урожай этих культур — это несколько раз в течение вегетационного периода высаживать кабачки, цуккини и огурцы последовательно. Пчелы, как правило, более активны в наших садах в жаркое летнее время, когда полевые цветы отцвели.

Посадив эти культуры позже, вы получите свежий урожай с большей вероятностью полного опыления.

Высаживайте стратегические сорта. Посадка двух или более разных сортов кабачков или цуккини также может помочь. Во первых, они будут опылять друга. Во-вторых, при посадке разных сортов у мужских и женских цветков будет больше шансов раскрыться одновременно при одновременной посадке нескольких растений.

Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Как писал Главред, после высадки в грунт огурцы особенно нуждаются в поддержке: в этот период они активно наращивают корневую систему, адаптируются к новым условиям и начинают формировать будущий урожай. Без правильного ухода растения могут замедлить рост, хуже цвести и давать меньше завязей.

О ресурсе: Beginner's Garden - Journey with Jill Ресурс journeywithjill.net (главный проект называется "The Beginner's Garden" / "Огород для новичков") — это популярный англоязычный образовательный портал, посвященный садоводству и огородничеству. Его создательница — Джилл МакШихи (Jill McSheehy), которая занимается развитием проекта с 2013 года. Сама она живет и выращивает урожай в штате Арканзас, США (климатическая зона 8a). Платформа позиционирует себя как гид для тех, у кого нет опыта, но есть желание выращивать собственную еду, зелень и ягоды. Эсперт делится советами на разные темы: от обустройства приподнятых грядок до борьбы с вредителями, правильного подбора семян и планирования посадок по сезонам. В подкасте "The Beginner's Garden Podcast" Джилл разбирает как базовые темы (например, уход за рассадой, выращивание перцев или моркови), так и берет интервью у профильных экспертов (например, шеф-поваров, специалистов по анализу почвы). Одноименный YouTube-канал канал имеет более 130 тысяч подписчиков. Там публикуются видеоуроки, обзоры ошибок и демонстрация личного опыта работы на участке площадью около 230 квадратных метров (включая грядки, теплицу и контейнерное садоводство).

