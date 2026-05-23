Почему 24 мая нельзя срывать шиповник: какой церковный праздник

В этот день не стоит ломать или срывать шиповник, потому что это могло "отвратить" любовь или привести к потере близкого человека.

В субботу, 24 мая, православные христиане чтят память преподобного Симеона Дивногорца - святого подвижника, посвятившего свою жизнь молитве, уединению и строгому аскетизму. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Согласно церковным преданиям, Симеон жил в VI веке на территории Сирии, неподалеку от Антиохии. С ранних лет он стремился к духовной жизни, отказался от мирских благ и принял монашество. Со временем святой поселился в труднодоступной горной местности, где вел жизнь отшельника, за что и получил прозвище Дивногорец - "живущий на дивной горе".

Предание говорит, что Симеон избегал мирской суеты, полностью посвящая себя молитве и духовному служению. Ему приписывали дар прозорливости, исцеления и мудрого наставничества. Несмотря на стремление к одиночеству, к святому приходили люди за советом и поддержкой, а его духовный авторитет со временем только возрастал.

Также 24 мая церковь вспоминает преподобного Никиту Переяславского - подвижника времен Киевской Руси, связанного с Переяславом. Он прославился особой формой аскезы - столпничеством. Святой проводил годы в молитве на возвышении, символически отрекаясь от земных соблазнов и сосредотачиваясь на духовной жизни.

Согласно церковной традиции, Никита прошел через тяжелые испытания и внутреннюю борьбу, однако сумел преодолеть их благодаря покаянию и вере. Верующие обращались к нему за духовной помощью, а место его подвига стало центром паломничества.

Приметы 24 мая

Если 24 мая теплый и ясный день - лето будет урожайным и без резких похолоданий.

Лягушки громко квачат - к дождю.

Обильная роса с утра - к хорошему урожаю огурцов и зерновых.

Что нельзя делать 24 мая

В этот день не стоит ломать или срывать шиповник, потому что это могло "отвратить" любовь или привести к потере близкого человека. Также считалось нежелательным брать в долг деньги или брать долги - существовал страх, что средства могут не вернуться. В то же время отдать старые долги именно в день Шиповника считалось хорошей приметой: это якобы открывало дорогу к финансовому облегчению, достатку и счастливым изменениям в жизни.

Что можно делать 24 мая

В народной традиции этот праздник известен как Симеонов день, а также как Шиповник - ведь именно в это время расцветает шиповник, наполняя кусты нежным цветом.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

