Как избавиться от сорняков раз и навсегда: проверенный метод от агронома

Борьба с сорняками при помощи плохих гербицидов может уничтожить почву на годы. Эксперт назвал лучший способ удаления сорной травы.

Чистый огород без усилий: четыре метода, которые заставят сорняки исчезнуть

Вы узнаете:

Какие четыре метода помогают эффективно очистить запущенный участок

Почему химические препараты могут нанести серьезный вред почве

Как правильно применять сидераты и плотные материалы против травы

Как избавиться от сорняков? Это вопрос, который периодически задает себе каждый дачник. Многие применяют народное средство от сорняков, другие же - используют гербициды.

Автор Youtube-канала Сад, огород своими руками агроном Валерий поделился своим опытом и рассказал о четырех способах, при помощи которых можно с успехом удалить сорняки с участка.

"Все четыре способа, о которых я буду рассказывать, мы проверили на собственном опыте. Все они отлично действуют. Какой выбрать — решать только вам", - сказал он.

Борьба с сорняками: топ-4 способа

Способ №1. Использование гербицидов

Этот способ очень легкий и простой, но подходит далеко не всем огородникам.

Дело в том, что у многих был печальный опыт их применения.

"Мне такие случаи тоже известны, хотя, если всё делать правильно, никаких негативных последствий не наступает. Чаще всего люди остаются недовольны гербицидами по двум причинам: либо из-за нарушения инструкции (скорее всего, превышения дозировки при приготовлении раствора), либо из-за того, что сам препарат был некачественным. Купленный, как говорят, "сделанный на коленке" с нарушением всех мыслимых технологий. Используя такой фальсификат, можно не только сорняки уничтожить, но и на несколько лет убить плодородие почвы". - объяснил эксперт.

Способ №2. Мульчирующие материалы

Это применение любого плотного материала: например, агроволокна повышенной плотности (60, 80, а еще лучше 100 г/м²), кусков старого линолеума или картона. Ими нужно просто накрыть сорняки.

Способ очень легкий, но его минус в том, что он требует много времени. Чтобы сорняки под материалом полностью погибли, понадобится не один месяц.

Способ №3: Сидераты

Использование растений-сидератов — один из лучших методов борьбы с сорняками.

Весной их нужно посеять. После того, как они выросли, их нужно скосить и либо оставить сверху, либо закультивировать в почву.

Летом сидераты нужно посеять во второй и снова скосить.

Осенью выращиваем в третий раз за сезон и оставляем под зиму.

"За один, а еще лучше за два сезона вы напрочь забудете, что такое сорняки на участке! И главная польза — вы насытите землю органикой, которая благотворно влияет на структуру почвы. Она становится более рыхлой, воздухопроницаемой, насыщается всеми макро- и микроэлементами, которые содержались в сидератах. Всё, что нужно для последующего выращивания культурных растений, вы получите от них. Способ классный и несложный, но, опять же, требует времени", - объяснил Валерий.

Способ №4. Механический

Это самое лучшее и быстро действующее средство от сорняков.

"Нам первые три способа не подходили. Во-первых, у нас небольшой участок — всего пять соток, часть из которых занята домиками. Во-вторых, подготовить землю под посадки нам нужно было срочно. Ждать месяцами под картоном или выращивать сидераты времени не было. Поэтому на помощь нам пришли вилы и техника", — рассказал Валерий.

Сначала садовод взял в аренду мотокультиватор и трижды прошелся по участку. После этого в ход пошли вилы.

"Способ сложный, очень сложный физически, зато быстрый, качественный и полностью экологически чистый", - добавил он.

О ресурсе: Youtube-канал "Сад, огород своими руками" На Youtube-канал "Сад, огород своими руками" подписаны 2,75 млн человек. Опубликованы полторы тысячи видео. Автор канала - агроном Валерий, который делится полезной информацией о выращивании цветов, томатов, винограда, малины, клубники и других культур. "Все, что я снимаю, основано и проверено на моем личном опыте", - утверждает автор.

