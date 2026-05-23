Как избавиться от сорняков раз и навсегда: проверенный метод от агронома

Вы узнаете:
- Какие четыре метода помогают эффективно очистить запущенный участок
- Почему химические препараты могут нанести серьезный вред почве
- Как правильно применять сидераты и плотные материалы против травы
Как избавиться от сорняков? Это вопрос, который периодически задает себе каждый дачник. Многие применяют народное средство от сорняков, другие же - используют гербициды.
Автор Youtube-канала Сад, огород своими руками агроном Валерий поделился своим опытом и рассказал о четырех способах, при помощи которых можно с успехом удалить сорняки с участка.
"Все четыре способа, о которых я буду рассказывать, мы проверили на собственном опыте. Все они отлично действуют. Какой выбрать — решать только вам", - сказал он.
Борьба с сорняками: топ-4 способа
Способ №1. Использование гербицидов
Этот способ очень легкий и простой, но подходит далеко не всем огородникам.
Дело в том, что у многих был печальный опыт их применения.
"Мне такие случаи тоже известны, хотя, если всё делать правильно, никаких негативных последствий не наступает. Чаще всего люди остаются недовольны гербицидами по двум причинам: либо из-за нарушения инструкции (скорее всего, превышения дозировки при приготовлении раствора), либо из-за того, что сам препарат был некачественным. Купленный, как говорят, "сделанный на коленке" с нарушением всех мыслимых технологий. Используя такой фальсификат, можно не только сорняки уничтожить, но и на несколько лет убить плодородие почвы". - объяснил эксперт.
Способ №2. Мульчирующие материалы
Это применение любого плотного материала: например, агроволокна повышенной плотности (60, 80, а еще лучше 100 г/м²), кусков старого линолеума или картона. Ими нужно просто накрыть сорняки.
Способ очень легкий, но его минус в том, что он требует много времени. Чтобы сорняки под материалом полностью погибли, понадобится не один месяц.
Способ №3: Сидераты
Использование растений-сидератов — один из лучших методов борьбы с сорняками.
Весной их нужно посеять. После того, как они выросли, их нужно скосить и либо оставить сверху, либо закультивировать в почву.
Летом сидераты нужно посеять во второй и снова скосить.
Осенью выращиваем в третий раз за сезон и оставляем под зиму.
"За один, а еще лучше за два сезона вы напрочь забудете, что такое сорняки на участке! И главная польза — вы насытите землю органикой, которая благотворно влияет на структуру почвы. Она становится более рыхлой, воздухопроницаемой, насыщается всеми макро- и микроэлементами, которые содержались в сидератах. Всё, что нужно для последующего выращивания культурных растений, вы получите от них. Способ классный и несложный, но, опять же, требует времени", - объяснил Валерий.
Способ №4. Механический
Это самое лучшее и быстро действующее средство от сорняков.
"Нам первые три способа не подходили. Во-первых, у нас небольшой участок — всего пять соток, часть из которых занята домиками. Во-вторых, подготовить землю под посадки нам нужно было срочно. Ждать месяцами под картоном или выращивать сидераты времени не было. Поэтому на помощь нам пришли вилы и техника", — рассказал Валерий.
Сначала садовод взял в аренду мотокультиватор и трижды прошелся по участку. После этого в ход пошли вилы.
"Способ сложный, очень сложный физически, зато быстрый, качественный и полностью экологически чистый", - добавил он.
Смотрите видео - Как полностью удалить сорняки с огорода- четыре работающих способа:
Ранее Главред писал, как удалять сорняки вручную, чтобы они не выросли снова.
Также мы писали о такой проблеме как поросль. Многие садоводы сталкиваются с тем, что рядом с деревьями ближе к стволу появляется множество побегов, которые растут прямо из земли под кронами. Читайте - как избавиться от поросли на участке за 10 секунд, чтобы она больше не отрастала.
О ресурсе: Youtube-канал "Сад, огород своими руками"
На Youtube-канал "Сад, огород своими руками" подписаны 2,75 млн человек. Опубликованы полторы тысячи видео.
Автор канала - агроном Валерий, который делится полезной информацией о выращивании цветов, томатов, винограда, малины, клубники и других культур.
"Все, что я снимаю, основано и проверено на моем личном опыте", - утверждает автор.
