Сорняки исчезнут навсегда: простой раствор из кухни, который работает лучше химии

Анна Ярославская
16 апреля 2026, 12:31
Эффективное средство от сорняков можно приготовить своими руками всего из двух ингредиентов.
  • Как избавиться от сорняка навсегда
  • Чего боятся сорняки
  • Как мука и сода влияют на нежелательную траву

Избавиться от сорняков в саду и на огороде можно с помощью простого и натурального средства, которое легко сделать своими руками. Детали раскрыли на Youtube-канале Сад, огород ПРО.

"Не нужно покупать дорогую магазинную химию. Я знаю, что многие используют покупные препараты, но сорняки всё равно возвращаются. Мой же способ поможет забыть о них раз и навсегда", - утверждает садовод.

видео дня

По словам специалиста, это самый эффективный способ борьбы с сорняками. Это средство лучше покупных вариантов, поскольку уничтожает сорняки вместе с корнем, но при этом абсолютно безопасно для овощных и плодово-ягодных культур. Более того, натуральные компоненты улучшают состав почвы. Культурные растения после такой обработки растут как на дрожжах даже без дополнительных подкормок. В отличие от химии, это средство можно использовать даже во время плодоношения и сбора урожая.

Как сделать средство от сорняков в домашних условиях

Вам понадобится:

  • 3 литра горячей воды (не кипяток, но ощутимо теплее комнатной температуры);
  • 3 столовые ложки соды;
  • 3 столовые ложки муки.

Мало кто знает, что сода — мощнейшее оружие против сорняков. От неё они буквально тают, причем погибает не только наземная часть, но и корни. При этом для овощей (например, огурцов) сода полезна и защищает их от болезней.

В то же время обычная мука обволакивает корни сорняков и блокирует их развитие, не давая им расти дальше.

В трех литрах горячей воды тщательно растворите три ложки соды (перемешивайте около минуты).

Добавьте три ложки муки и еще раз хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.

Полученный концентрат доведите чистой водой до общего объема 10 литров.

Этим раствором нужно хорошенько пролить места скопления сорняков.

"Результат вы увидите прямо на глазах: они исчезнут и больше не появятся", - добавила садовод.

