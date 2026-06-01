Трамп может положить конец войне РФ: в Forbes назвали эффективный инструмент против Путина

Балтийская кампания по оказанию давления с воздуха и с моря сделала бы морские доходы России менее надежными, более дорогостоящими и более уязвимыми к сбоям.

Президент США Дональд Трамп, по оценке Forbes, имеет в своем распоряжении инструмент, который позволил бы резко повысить цену российской агрессии и подтолкнуть Кремль к переговорам. Речь идет о масштабной воздушно-морской кампании в Балтийском регионе — не о блокаде, не о карантине, а о целенаправленной операции по принуждению к соблюдению санкций, построенной на коалиционной поддержке НАТО и ЕС.

Как может работать Балтийская инициатива

Издание напоминает, что логика такого подхода перекликается с тем, как Трамп действовал в отношении Ирана: давление на транспортные маршруты, контроль за грузами, работа с портовыми службами, страховыми компаниями и финансовыми сетями. В Балтийском море это дало бы Вашингтону рычаг, который одновременно является законным, масштабируемым и напрямую связанным с дипломатическими требованиями к Москве.

Ключевыми целями стали бы российские порты Приморск и Усть-Луга — главные каналы экспорта энергоносителей. Если их работа станет дороже, менее предсказуемой и уязвимой к сбоям, Кремль столкнется с давлением на доходы, которые питают войну.

"При этом целью не должно быть объявление формальной блокады российских портов, что повлечет за собой ненужные юридические и политические риски. Вашингтон также не должен называть эту кампанию карантином. Более точная и обоснованная формулировка: Балтийская инициатива по обеспечению безопасности воздушного и морского транспорта и соблюдению санкций", — отмечает Forbes.

На кого будет направлено давление

Суть инициативы — не в перекрытии нейтральной торговли и не в создании гуманитарных рисков для гражданского населения. Это точечное давление на суда, грузы, операторов, страховщиков и финансовые структуры, которые прямо или косвенно поддерживают российскую войну. Цель — выявлять схемы обхода санкций, повышать стоимость агрессии и заставлять Москву считаться с последствиями.

Forbes подчеркивает, что такая кампания должна быть направлена именно на инфраструктуру и участников, связанных с российским военным комплексом, и не должна мешать законному судоходству. Участие Европы, юридическая четкость, возможность постепенного сворачивания мер в случае реальных переговоров — ключевые условия, которые делают инициативу жизнеспособной.

Дипломатическая цель определена четко: прекращение нападений, проверенное перемирие, отвод войск в рамках надежных соглашений, возвращение похищенных гражданских лиц и детей, уважение суверенитета Украины и участие в механизмах компенсации.

Риски и выгоды для Вашингтона

Вместе с тем издание предупреждает: Москва может назвать такую кампанию актом войны. Именно поэтому США и союзники должны сразу обозначить границы — это не замена военной помощи Украине и не попытка вмешаться в нейтральную торговлю, а дополнительный инструмент, который делает российскую экономическую модель агрессии более дорогой и менее стабильной.

В итоге, отмечает Forbes, Трамп получает возможность продемонстрировать союзническое распределение бремени, избежать прямой эскалации и одновременно усилить давление на Кремль.

Такой подход позволяет ему заявить, что США не соглашаются на тупик и не действуют в одиночку, а используют свое военно-морское и воздушное присутствие вместе с влиянием партнеров, чтобы поставить Путина перед выбором: вести серьезные переговоры или столкнуться с растущим давлением на доходы.

Переговоры о завершении войны — что известно

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский активно обсуждает с партнерами формат Е3, который включает Великобританию, Францию и Германию, как потенциальных представителей Европы на будущих мирных переговорах с Россией. Украина стремится к тому, чтобы Европа имела весомый голос в этих дискуссиях и чтобы переговоры были конструктивными.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что США больше не выступают посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией, но Вашингтон готов вновь присоединиться к переговорному процессу, если увидит реальные перспективы для достижения результата.

В то же время Европейский Союз активно работает над назначением единого специального представителя для переговоров с Россией. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель и Каю Каллас.

Об источнике: Forbes Forbes — американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель авторов", в которой широкая сеть "авторов" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

