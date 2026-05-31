'До начала следующей зимы': Зеленский заинтриговал заявлением о переговорах с РФ

Зеленский считает, что сейчас есть окно для переговоров с Россией.

Переговоры о прекращении войны

Главное из заявления Зеленского:

Россия постепенно теряет инициативу на поле боя

Санкции могут подтолкнуть Россию к переговорам

Европа должна определить своих представителей в диалоге с РФ

Начиная с декабря 2025 года страна-агрессор Россия начала терять инициативу на поле боя, поэтому сейчас существует возможность для дипломатического урегулирования войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Face the Nation.

"В январе 2026 года я сказал нашим американским партнерам: "Считаю, что есть окно для переговоров, потому что каждый месяц Россия будет терять все больше и больше своих войск". Сейчас они не могут оккупировать за месяц больше территории, чем мы освобождаем", — подчеркнул он. видео дня

По его мнению, нужно найти дипломатический путь — сесть и говорить — до начала следующей зимы.

"Но это зависит от внутреннего давления на Путина со стороны его общества, а также от санкционного давления США и Европы на Россию", — отметил Зеленский.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Кто может представлять Европу на переговорах

Также президент высказался о том, кто мог бы представлять Европу на переговорах. В частности, он напомнил, что уже существует формат E3 — Великобритания, Франция и Германия.

"Не знаю, является ли это лучшим форматом, но считаю, что эти страны могли бы быть переговорщиками от Европы. У нас также есть надежные партнеры из стран Северной Европы. Турция всегда хотела быть посредником, и мы добились определенных успехов в возвращении наших военнопленных с их помощью", — говорится в заявлении.

По его словам, именно Украина и европейские страны должны решить, кто будет представлять Европу на переговорах. Однако не менее важно, чтобы Россия была готова к диалогу и присутствию Европы.

Роль Европы в переговорах с РФ

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов говорил, что сегодня Европа играет одну из ключевых ролей в переговорах о прекращении агрессии РФ против Украины.

По его словам, сейчас у Украины и ЕС много общих интересов, поэтому европейцы действительно могут укреплять позицию Киева.

"Сегодня Европа является важной частью переговоров. Мы можем вспомнить, как после Анкориджа, когда встречались российский диктатор и американский президент, появилось очень много разногласий. Именно участие европейских лидеров в переговорах в Белом доме вместе с украинским президентом позволило не только отбросить часть абсолютно недопустимых для Украины вариантов, но и начать реальный предметный разговор о гарантиях безопасности для Украины", — подчеркнул он.

Переговоры о завершении войны — что известно

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский активно обсуждает с партнерами формат Е3, который включает Великобританию, Францию и Германию, как потенциальных представителей Европы на предстоящих мирных переговорах с Россией. Украина стремится к тому, чтобы Европа имела весомый голос в этих дискуссиях и чтобы переговоры были конструктивными.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что США больше не выступают посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией, но Вашингтон готов вновь присоединиться к переговорному процессу, если увидит реальные перспективы для достижения результата.

В то же время Европейский Союз активно работает над назначением единого специального представителя для переговоров с Россией. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель и Каю Каллас.

О персоне: Александр Леонов Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента". Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже — Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, в Офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003–2005 гг.), Секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".



Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и Интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

