Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"До начала следующей зимы": Зеленский заинтриговал заявлением о переговорах с РФ

Мария Николишин
31 мая 2026, 20:05
google news Подпишитесь
на нас в Google
Зеленский считает, что сейчас есть окно для переговоров с Россией.
'До начала следующей зимы': Зеленский заинтриговал заявлением о переговорах с РФ
Переговоры о прекращении войны / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, kremlin.ru

Главное из заявления Зеленского:

  • Россия постепенно теряет инициативу на поле боя
  • Санкции могут подтолкнуть Россию к переговорам
  • Европа должна определить своих представителей в диалоге с РФ

Начиная с декабря 2025 года страна-агрессор Россия начала терять инициативу на поле боя, поэтому сейчас существует возможность для дипломатического урегулирования войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Face the Nation.

"В январе 2026 года я сказал нашим американским партнерам: "Считаю, что есть окно для переговоров, потому что каждый месяц Россия будет терять все больше и больше своих войск". Сейчас они не могут оккупировать за месяц больше территории, чем мы освобождаем", — подчеркнул он.

видео дня

По его мнению, нужно найти дипломатический путь — сесть и говорить — до начала следующей зимы.

"Но это зависит от внутреннего давления на Путина со стороны его общества, а также от санкционного давления США и Европы на Россию", — отметил Зеленский.

'До начала следующей зимы': Зеленский заинтриговал заявлением о переговорах с РФ
Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Кто может представлять Европу на переговорах

Также президент высказался о том, кто мог бы представлять Европу на переговорах. В частности, он напомнил, что уже существует формат E3 — Великобритания, Франция и Германия.

"Не знаю, является ли это лучшим форматом, но считаю, что эти страны могли бы быть переговорщиками от Европы. У нас также есть надежные партнеры из стран Северной Европы. Турция всегда хотела быть посредником, и мы добились определенных успехов в возвращении наших военнопленных с их помощью", — говорится в заявлении.

По его словам, именно Украина и европейские страны должны решить, кто будет представлять Европу на переговорах. Однако не менее важно, чтобы Россия была готова к диалогу и присутствию Европы.

Роль Европы в переговорах с РФ

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов говорил, что сегодня Европа играет одну из ключевых ролей в переговорах о прекращении агрессии РФ против Украины.

По его словам, сейчас у Украины и ЕС много общих интересов, поэтому европейцы действительно могут укреплять позицию Киева.

"Сегодня Европа является важной частью переговоров. Мы можем вспомнить, как после Анкориджа, когда встречались российский диктатор и американский президент, появилось очень много разногласий. Именно участие европейских лидеров в переговорах в Белом доме вместе с украинским президентом позволило не только отбросить часть абсолютно недопустимых для Украины вариантов, но и начать реальный предметный разговор о гарантиях безопасности для Украины", — подчеркнул он.

Переговоры о завершении войны — что известно

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский активно обсуждает с партнерами формат Е3, который включает Великобританию, Францию и Германию, как потенциальных представителей Европы на предстоящих мирных переговорах с Россией. Украина стремится к тому, чтобы Европа имела весомый голос в этих дискуссиях и чтобы переговоры были конструктивными.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что США больше не выступают посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией, но Вашингтон готов вновь присоединиться к переговорному процессу, если увидит реальные перспективы для достижения результата.

В то же время Европейский Союз активно работает над назначением единого специального представителя для переговоров с Россией. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель и Каю Каллас.

Читайте также:

О персоне: Александр Леонов

Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента". Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже — Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, в Офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003–2005 гг.), Секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".

Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и Интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"До начала следующей зимы": Зеленский заинтриговал заявлением о переговорах с РФ

"До начала следующей зимы": Зеленский заинтриговал заявлением о переговорах с РФ

20:05Украина
На границе строят полигоны и казармы: СМИ узнали, что Путин готовит в Беларуси

На границе строят полигоны и казармы: СМИ узнали, что Путин готовит в Беларуси

17:23Мир
700 километров от фронта: Зеленский подтвердил удар по НПЗ в Саратове

700 километров от фронта: Зеленский подтвердил удар по НПЗ в Саратове

17:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Никакого "алло": как на самом деле правильно начинать телефонный разговор

Никакого "алло": как на самом деле правильно начинать телефонный разговор

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке сонной собаки за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке сонной собаки за 45 с

Как умерла Ольга Бура: что случилось с молодой телеведущий много лет назад

Как умерла Ольга Бура: что случилось с молодой телеведущий много лет назад

Китайский гороскоп на завтра, 1 июня: Драконам - скрытность, Змеям - тусовки

Китайский гороскоп на завтра, 1 июня: Драконам - скрытность, Змеям - тусовки

Историк раскрыл самый большой миф о Киеве, придуманный в СССР — о чем речь

Историк раскрыл самый большой миф о Киеве, придуманный в СССР — о чем речь

Последние новости

20:50

София Ротару показалась в Киеве и призналась в любви

20:30

Судьба готовит щедрый подарок: какой знак зодиака окажется в центре внимания в июне 2026Видео

20:24

Зеленский раскрыл главную проблему ВСУ и неожиданно обратился к США

20:15

Моника Белуччи показала двух красавиц-дочерей

20:05

"До начала следующей зимы": Зеленский заинтриговал заявлением о переговорах с РФ

Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в КремлеЧем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле
19:27

У Путина неожиданно объявили о новом "перемирии": в чем лукавство Кремля

19:15

Далее - ремонт или замена: сколько на самом деле служит АКПП в автоВидео

19:00

Вдова Табачника продает роскошный дом за умопомрачительную сумму: как он выглядитФото

18:32

500 целей в Беларуси: Лукашенко переврал слова Мадяра и оскорбил бойцов ВСУ

Реклама
18:13

Россия создает собственный аналог Starlink: "Флеш" назвал угрозы для Украины

17:28

Саженцы не нужны: как персиковое дерево легко вырастить прямо из косточкиВидео

17:23

На границе строят полигоны и казармы: СМИ узнали, что Путин готовит в Беларуси

17:21

700 километров от фронта: Зеленский подтвердил удар по НПЗ в Саратове

17:10

Настуся или Нася — как ещё можно красиво назвать Анастасию на украинском языке

16:28

Взорван крупный НПЗ, станция нефтепровода и объекты армии РФ: детали ударов

16:27

Пронесся большой смерч на воде: на Полтавщине зафиксировали уникальное явление

16:27

Низкорослые помидоры порадуют богатым урожаем: хитрость правильного пасынкования

16:19

Луганщина под контролем дронов: в Третьем армейском корпусе удивили заявлением

16:18

Трех знаков китайского гороскопа ждет удача и процветание весь июнь 2026 года

15:46

Гороскоп на завтра, 1 июня: Близнецам — радостное событие, Девам — грусть

Реклама
15:27

Создаст вокруг розы барьер, отпугивающий тлю: какое растение посадить рядом

15:17

Разогреет до +29 градусов: когда в Украину придет настоящая жара

15:17

Когда и зачем укрывать картофель: секрет, который увеличит урожай на треть

14:14

Отнимают силы и счастье: какие растения нельзя сажать у окон

14:06

Россия среди белого дня ударила по Днепру: бушует пожар, есть разрушенияФото

13:56

Дроны РФ ударили по Житомирщине: повреждена инфраструктура, одна из громад - без света

13:56

Гороскоп Таро на завтра 1 июня: Овнам - довериться, Козерогу - новые возможности

13:24

Любовный гороскоп с 1 по 7 июня: Весам — эмоции, Скорпионам — обиды

13:17

Завтрак из трёх ингредиентов за 20 минут — рецепт проще простого

13:00

Путинист Джиган рассказал, как спровоцировал голую Собчак в сауне

12:39

В кухонных ящиках будет чистота и идеальный порядок: поможет простой трюк с фольгой

12:32

Потепление на низком старте: когда в Украину ворвётся настоящая летняя погода

12:31

Финансовый гороскоп с 1 по 7 июня: Овнам — заработок, Тельцам — спокойствие

12:29

Срочно нужны были деньги: клиенты ПриватБанка лишились доступа к средствам

11:51

РФ запустила около 4000 воздушных целей по Украине: Киев получил усиление

11:48

Никакого "алло": как на самом деле правильно начинать телефонный разговор

11:38

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 июня: Близнецам — контроль, а Львам — идеи

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 1 июня: Драконам - скрытность, Змеям - тусовки

10:58

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня: Близнецам — карьера, а Ракам — интуиция

10:54

В РФ горит сверхважный объект: губернатор срочно обратился к россиянам

Реклама
10:21

Мобилизация и бронирование по-новому в Украине: к каким изменениям готовиться с 1 июня

09:49

РФ сгребает ракеты для ударов по Украине: эксперт назвал цель новых атак

09:16

РФ прикрывается инцидентом в Румынии: ISW предупреждает об угрозе для одной из стран

09:02

Как хоронили блогершу Vikunciy: горы цветов и белоснежный гроб

08:58

Россияне вывезли "Орешник" из страны: СМИ выяснили, где Путин прячет комплекс

08:23

Седокову жестко унизили на концерте путинистки Успенской

08:10

Что на самом деле означает встреча Зеленского и Порошенко: Денисенко объяснил важный нюансмнение

07:56

На НПЗ в Саратове разразился мощный пожар после атаки дроновВидео

07:52

Как умерла Ольга Бура: что случилось с молодой телеведущий много лет назадВидео

04:33

Историк раскрыл самый большой миф о Киеве, придуманный в СССР — о чем речьВидео

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять