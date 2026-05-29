Путин внезапно заявил, что война "идет к завершению"

О чем сказал Путин:
- Путин заявил, что война якобы приближается к завершению
- Заявление он связал с ситуацией на фронте
- По его словам, контакты с Украиной продолжаются
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что что война близится к завершению. С таким заявлением он выступил во время общения с прессой.
Диктатор уверен, что мир уже близок, поскольку РФ якобы уже почти победила.
"Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению... Я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну вы же видите, каждый божий день", – сказал он.
По словам диктатора, определенные контакты с Украиной продолжаются, но переговоров об окончании войны, как таковых, нет.
Готовят ли оккупанты новое наступление — мнение эксперта
Главред писал, что, по словам военного эксперта Сергея Братчука, Силы обороны продолжают успешно контратаковать на Запорожском направлении, в частности на Степногорском участке.
Однако ситуация остается сложной, ведь одновременно с этим оккупанты готовят крупное летнее наступление. Россияне пытаются атаковать острова в Херсонской области, на Днепре, очевидно, и дальше будут продолжать это делать. Но Запорожский фронт чрезвычайно активен, он является приоритетным для врага.
Владимир Путин утверждает, что война близка к завершению, опираясь на то, что "наши войска наступают по всем направлениям". Однако военный эксперт Сергей Коваленко считает, что перелом наступил только сейчас и признаки его очевидны, что накладывает особую ответственность на дальнейшие действия сторон. Контакты с Украиной продолжаются, хотя переговоры об окончании всё еще отсутствуют.
Аналитик Коваленко раскрывает, что единственный выход для РФ — затянуть войну, чтобы изменить баланс сил на фронте и дать время для подготовки мощного наступления. При этом Силы обороны Украины сохраняют инициативу, несмотря на давление российского военного аппарата.
Как ранее сообщал Главред, линия Суровикина может рухнуть, что свидетельствует о серьезных сдвигах в ходе боевых действий. Такой поворот событий может изменить стратегические приоритеты обеих сторон и повлиять на дальнейшее развитие конфликта в регионе.
