Украина возьмется за Москву осенью-зимой, в августе-сентябре полетит наша баллистика – Коваленко

2026-й для России станет годом провальных наступлений, изменения, которые происходят на фронте, крайне негативны для нее, считает Александр Коваленко.

Россия заходит в тупик на фронте, обвал ее обороны возможен в 2027 году – Коваленко

В российско-украинской войне наступает переломный момент, и человеческий ресурс России больше не является ее решающим преимуществом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Да и западная пресса все чаще отмечает, что Путин начинает проигрывать. Во-первых, война все активнее переходит на территорию России благодаря регулярным атакам украинских беспилотников на объекты в глубоком тылу. Во-вторых, впервые за долгое время Россия стала терять захваченные украинские территории. И это далеко не все признаки того, что у Москвы далеко не все идет по плану.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал Главреду, почему Россия заходит в тупик на фронте, а огромный человеческий ресурс больше не позволяет оккупантам продвигаться, какие действия Сил обороны Украины приближают россиян к утрате способности не только наступать, но и обороняться, почему 2026-й станет для РФ годом провальных наступлений, когда по России полетит украинская баллистика, и почему осень и зима обещают быть интересными для Москвы, а также что означает "желтый код" угрозы со стороны Беларуси.

Согласны ли вы с оценкой Андрея Сибиги о том, что в российско-украинской войне наступает переломный момент? Какие признаки указывают на то, что ситуация меняется в пользу Украины?

О переломе в войне говорить еще рано. Но господин Сибига прав в том, что изменения, происходящие на фронте, крайне негативны для российских оккупационных войск и приближают нас к переломному моменту.

Российские войска истощены, и человеческий ресурс не дает России того результата, который давал еще в прошлом году. Уже в 2025 году россияне действовали по инерции – исключительно за счет скорости захвата украинских территорий, которую они имели в 2023-2024 годах после начала Авдеевской наступательной кампании, повлекшей за собой действия вдоль всей линии боевого соприкосновения. Но постепенно этот темп начал сходить на нет. Так происходит потому, что человеческий ресурс не решает задач, которые ставит перед войсками российское командование.

Изменения на фронте крайне негативны для российских войск и приближают нас к перелому, считает Коваленко

Путин ставит стратегические задачи, но чем ниже по офицерской лестнице спускается выполнение задач, тем больше они превращаются в задачи оперативно-тактического и тактического уровня. Стратегическая задача – захват всей Украины, в частности, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, или хотя бы полный захват Луганщины. Кстати, россияне еще в 2022 году говорили, что вопрос Луганщины закрыт, но после этого они его "закрывают" каждые полгода.

На уровне Герасимова и Белоусова, а затем командиров группировок ставятся задачи оперативного и оперативно-тактического уровня. Но на фронте эти задачи сводятся к захвату куста, лесополосы, поля или села с 15 полностью разрушенными домиками. И на эту "мясорубку" отправляют одну малую тактическую группу за другой. В результате появляются рекорды Украины вроде 1500 дней обороны села Малая Токмачка! Именно такой результат у российских оккупантов на поле боя.

Позорные результаты россиян на фронте связаны с тем, что задачи выполняются исключительно человеческим ресурсом. А его у России сейчас недостаточно. В условиях kill-зон и динамичной высокотехнологичной войны человеческий ресурс не способен обрушить оборону или прорвать kill-зону без огромных потерь. Поэтому Россия заходит в тупик.

Да, российские оккупанты пытаются сохранять с нами паритет в дронах. Да, они занимают доминирующую позицию по количеству используемых авиационных бомб. Да, артиллерии у россиян еще достаточно много, хотя и теряют они ее очень много. Но дроны дронами, бомбы бомбами, "арта" "артой", а кто-то должен наступать. И в наступлении у россиян все плохо именно из-за человеческого ресурса, который не способен в нынешних условиях выполнять поставленные задачи.

Россия сейчас воюет большим количеством людей на уровне "жуковщины". Но если сравнивать потери личного состава на один квадратный километр и темпы продвижения сейчас и во время Второй мировой войны, то маршал Жуков по сравнению с Шойгу, Герасимовым и Белоусовым – маленький ребенок, который тихонько "курит в сторонке". Огромные потери и никаких достижений!

Май – последний месяц весенней наступательной кампании. И в мае средний показатель захвата россиянами территории Украины в неделю составлял около 20-23 кв км. Зато в мае 2025-го они захватывали за неделю 120-130 кв км. Разница в шесть раз! Это свидетельство того, что инерция продвижения сошла на нет, и дальше – тупик. Россияне не смогут продвигаться и будут вынуждены перейти к обороне.

Министр обороны Федоров приводил интересную статистику: продвигаясь на 1 кв км, Россия в октябре теряла 67 своих солдат, в феврале – уже 244, в марте – 254. То есть цена, которую Россия платит за каждый квадратный километр украинской земли, стремительно растет. Почему так? Российские войска настолько истощились, или "мясорубки" участились, как во времена битвы за Бахмут, или мы стали более эффективными в противодействии живой силе противника?

Потери россиян в битве за Бахмут по сравнению с нынешними были просто "детским садом". Хотя тогда действительно была огромная "мясорубка", и российские оккупанты сами были шокированы уровнем своих потерь. Но все равно это был "детский сад". Сейчас ежесуточно они стабильно теряют около тысячи своих людей, но продвижение при этом минимальное!

Это связано со многими факторами. Прежде всего, Россия использует своих солдат как "мясо". Сама концепция ведения войны только пехотой уже повышает уровень потерь.

Например, едет БТР с десантом – десятью людьми, и в него влетает FPV-дрон. Взрыв, раненые, убитые. Но броня все-таки защищает от FPV-дрона. Да, дорогая техника потеряна, но при этом за счет брони вероятность "трехсотых" и того, что их эвакуируют, выше, чем вероятность "двухсотых". А сейчас россияне передвигаются в основном на квадроциклах, мотоциклах или других легких транспортных средствах. Поэтому когда в них попадает FPV-дрон, гарантированно будут "двухсотые". А "трехсотые", даже если и будут, то топливо в баке взорвется так, что все будут ярко гореть – просто "новый год" в мае! Кто их будет эвакуировать, если это была пара на мотоцикле? Соответственно, даже если они оба будут "трехсотыми", очень быстро они превратятся в поле в "двухсотых".

Концепция применения малых тактических групп позволяет инфильтрироваться, но уровень потерь – огромный. Если малую тактическую группу раскрывают, и она оказывается под обстрелом, то вероятность эвакуации близка к нулю, то есть это невозможно. Поэтому "трехсотые" превращаются в "двухсотых". И поэтому – минимальное продвижение и огромные потери.

Сейчас соотношение "двухсотых" (убитых) к "трехсотым" (раненым) составляет 3:1. То есть 60-65% ежемесячных потерь российских оккупационных войск – это именно "двухсотые".

Такая концепция использования пехоты приводит к тому, что kill-зону шириной 5-15 км, которую пехоте нужно преодолеть, пройти крайне сложно. Зимой эту задачу усложняют мороз и снег, осенью и весной – бездорожье, а летом – жара. Да, летом есть "зеленка", но это не значит, что тебя не заметят. Тебя заметят, нанесут удар, и тебя не эвакуируют в случае ранения.

Именно так воюет Россия. Ее концепция провальна, но другой у нее нет.

Бронетехника у России еще есть, но она настолько дефицитна, что россияне не могут себе позволить использовать ее так, как в 2023-2025 годах. Поэтому Россия воюет исключительно человеческим ресурсом, а это не тот ресурс, который без адаптации к новым условиям позволяет эффективно воевать.

Потери россиян в битве за Бахмут по сравнению с нынешними были просто "детским садом", отметил Коваленко

Как Россия будет воевать дальше? Получается, ей не избежать мобилизации?

Да, мобилизация – это единственный выход для России. Однако российские власти не спешат ее проводить. Мобилизацию пытался навязать Путину Герасимов еще весной 2025 года, а впоследствии и Белоусов. Потому что без мобилизации Россия не сможет продолжать войну даже в таком темпе, как сейчас.

Однако я не вижу перспективы мобилизации в России в ближайшее время, в течение двух-трех недель. Скорее всего, мобилизация состоится после выборов. И это позволит России растянуть войну еще на 2027 год. А летняя наступательная кампания этого года еще больше мотивирует власти на этот шаг, потому что наступление летом будет провальным, как и весной. По тем признакам, которые уже сейчас мы можем наблюдать, нет перспективы, что летняя наступательная кампания россиян в этом году будет более успешной, чем в прошлом – она точно будет хуже. В целом, 2026-й для России станет годом провальных наступательных кампаний.

Международные аналитики и медиа все чаще говорят о технологическом переломе, о том, что Украина перехватила инициативу благодаря системному уничтожению ПВО, радаров и логистики врага, военных объектов, НПЗ и т. д. Насколько корректно говорить о том, что мы начинаем побеждать в войне дронов? И как это "выжигание" тылового обеспечения россиян в дальнейшем будет влиять на фронт и возможности противника?

Сегодня мы действительно обладаем инициативой в сфере middle strike и deep strike. Мы даже опережаем Россию по многим параметрам и расширяем наши зоны влияния и направления ударов. Это свидетельствует о том, что мы не просто достигли паритета с Россией в вопросах ударов по тыловым зонам, а начали доминировать и опережать ее.

Для РФ это имеет негативные последствия, и уже сейчас мы видим этот эффект. Речь идет не только о том, что мы годами истощали ПВО России (и это сказывается – россияне уже не могут защитить свое воздушное пространство), но и о том, что у противника возникает еще и дефицит боекомплекта. России не хватает боекомплекта, чтобы перехватывать все наши дроны, что повышает эффективность наших ударов.

Наши подразделения выбивают связь и логистику войск РФ, из-за чего россияне уже начали ныть, отметил Коваленко

Успех любой военной операции – наступления или обороны – опирается на два фундаментальных элемента: связь и логистика. Если не работает один из этих элементов или оба, это катастрофа. В течение последних лет мы постепенно брали под свой контроль ближнюю тыловую логистику России. В конце 2025-го – начале 2026 года россияне заявляли, что даже в 20 км от линии боевого соприкосновения вглубь временно оккупированных территорий уже опасно находиться автомобильному транспорту, потому что на него идет охота.

В этом году мы достигли еще большего успеха. Это произошло благодаря тому, что Россия была отключена от Starlink и осталась без высокоэффективной спутниковой связи и интернета. Да, россияне вышли из ситуации, но качество их связи теперь все равно уступает Starlink. В таких условиях они вынуждены устанавливать ретрансляторы, налаживать Wi-Fi-мосты, использовать общевойсковую связь и т. д. А на все это мы можем более эффективно охотиться и уничтожать.

Немало наших подразделений ведет охоту на российские средства связи. Например, спецподразделение "Рейд" отчитывается не только об уничтоженной им пехоте и технике противника, но и о телекоммуникационных устройствах. А 1-й армейский корпус Нацгвардии Украины "Азов" в прошлом месяце продемонстрировал, как летает над Донецком и уничтожает российскую логистику. В мае мы увидели первые официальные кадры из временно оккупированного Мариуполя и работу наших дронов типа Hornet и RAM-2X над городом и трассой М14, которая ведет в Бердянск, а дальше в Мелитополь и Токмак. Это свидетельствует о том, что средняя логистика, то есть 80–120 км от линии боевого столкновения, также попадает под наш контроль.

Россияне начали громко ныть по этому поводу, потому что прекрасно осознают: эта логистика не будет работать. Ведь через некоторое время мы расширим свой контроль так, что оккупанты будут лишены возможности безопасно провозить свои грузы по побережью Азовского моря.

Таким образом, речь идет не только об изоляции временно оккупированного полуострова Крым, но и о более чем 35 тысячах кв км временно оккупированной территории левобережной Херсонщины и южной части Запорожской области.

Через некоторое время с надежно не работающей связью, без обеспечения передовых подразделений, без возможности быстрого маневра, переброски и передислокации войск и под угрозой постоянного удара с неба Россия не будет иметь возможности ни наступать, ни держать оборону. Именно тогда, когда россияне не смогут держать оборону, произойдет перелом.

Наши удары по логистике и средствам связи приближают момент, когда Россия потеряет эффективный инструментарий для поддержания обороноспособности, в частности "линию Суровикина". В свое время "линия Суровикина", полоса, построенная в конце 2022-го – начале 2023 года, стала для нас большой проблемой. Но без обеспечения и людского ресурса она не будет работать. Мы должны сделать так, чтобы людский ресурс не решал вопросов обороны, а обеспечение войск было сведено на нет.

В мае мы стали свидетелями одной из самых массированных наших атак на Москву и область. Станут ли такие атаки более частыми и масштабными?

Будут, но не сразу. Недавняя атака на Москву была испытанием наших возможностей. Мы увидели, что можем прорывать как минимум три кольца российской противовоздушной обороны, и остались довольны результатом.

Впрочем, Москва сейчас не является нашим приоритетом. До Москвы дело дойдет в осенне-зимний период. Пока что мы будем работать по другим направлениям, изматывать Россию на других участках. А вопрос столицы РФ станет вопросом осенне-зимнего периода.

К тому времени мы еще больше масштабируем производство ударных дронов, расширим их функциональность. И, я думаю, к тому времени уже начнут летать и наши баллистические ракеты. И тогда мы увидим их не в формате пиара или рекламы, а реальный результат их применения.

Первый результативный удар Fire Point 5 Flamingo был в августе 2025 года – по Армянску, по объекту ФСБ и пограничникам. Три ракеты Flamingo тогда ударили по этой базе. Думаю, что баллистическая Fire Point полетит уже где-то на стыке августа и сентября. Это было бы даже символично. И символично было бы, если бы первые испытания состоялись по Крыму.

Баллистическая ракета Fire Point полетит по врагу уже в августе-сентябре, считает Коваленко

Почему именно Крым? Сегодня Крым является вторым после Москвы местом, наиболее защищенным российской ПВО. Россия постоянно туда что-то стягивает: мы уничтожаем – россияне снова стягивают, мы снова уничтожаем. Крым стал своего рода "Чернобаевкой" для российской ПВО. К тому же Крым – ближайшая к нам временно оккупированная территория, настолько насыщенная системами ПВО. Бить, например, по Херсонщине ради испытания такой ракеты не так интересно. Нам важно испытывать ракету именно в максимально экстремальных условиях. Максимально сложные условия, плотная ПВО, важные объекты, близкое расстояние – все это есть в Крыму. Поэтому начинать испытания нашей баллистики логично именно оттуда. А дальше все это полетит на Москву, Белгород и дальше.

Атака на Москву была испытанием наших возможностей: мы можем прорывать как минимум три кольца российской ПВО, подчеркнул Коваленко

Несмотря на оптимистичные моменты, Россия способна осуществлять массированные комбинированные обстрелы нашей гражданской и военной инфраструктуры (и события последних выходных это доказали). Свидетельствуют ли эти ракетные удары о реальной силе России, или это скорее конвульсии Путина и попытки продемонстрировать "мощь" на фоне неудач на фронте?

Нет, это не демонстрация реальных возможностей России или какого-то развития. Это был обычный обстрел. Его отличало лишь то, что, во-первых, почти все средства поражения были направлены именно на Киев, а, во-вторых, что в третий раз по Украине был применен "Орешник".

В дронной составляющей атаки не было ничего особенного. Россия использовала 600 дронов комбинированного типа: Shahed-136, БМ-35 ("Италмас"), дроны-приманки "Гербера" и "Пародия", а также реактивные дроны. Это все классический набор, стандарт. Массированный комбинированный налет дронов в количестве более 500 единиц. Такие налеты происходят раз в неделю.

Если говорить о ракетной составляющей, то за атаку было использовано 90 ракет. На первый взгляд, это много. Но! Рекордное количество ракет за атаку Россия применила против Украины 29 декабря 2023 года: тогда было использовано 158 ракет различного типа. Основным ударным элементом тогда были крылатые ракеты Х-101 и Х-555 авиационного базирования, и их было 90. Подчеркиваю, в 2023 году Россия смогла запустить 90 ракет только одного типа, подняв в воздух 18 стратегических ракетоносных самолетов-бомбардировщиков Ту-95МС, а сейчас, в 2026-м, прилетела "сборная солянка" из 90 ракет: Х-101, 3М14 "Калибр", "Искандер-К" 9М727 и 9М728, баллистические ракеты 9М723 и 5В55, 3М22 "Циркон", ну и, конечно же, "Орешник". Огромный набор! Не хватало только Х-22 и Х-32, а также П-800 "Оникс". А так, почти все ракеты, которые есть в наличии у России, она использовала, чтобы это выглядело как мощный ракетный обстрел.

Возможности России терроризировать Украину не улучшаются, но это не означает, что российские ракеты не несут смерть, подчеркнул Коваленко

Все это свидетельствует о том, что Россия сейчас не может обеспечить удар 90 ракетами одного типа. Ни Х-101, ни 3М14 – ни одной ракетой! Где Ту-195МС? Они сгорели 1 июня 2025 года! Почему не состоялось 90 пусков 3М14 "Калибр"? А что случилось с российскими военными кораблями, которые были носителями этих ракет? Они затонули! При этом осталось ограниченное количество пусковых установок, которые мы тоже уничтожаем морскими или воздушными дронами. Да, подобный корабль не потонет, если в него влетит воздушный дрон стоимостью 15-20 тысяч долларов, но если он попадет в капитанскую рубку, где расположены основные приборы, основные системы и радарные комплексы, то надстройка с уникальной аппаратурой на десятки миллионов долларов уничтожается, а корабль становится небоеспособным. Именно поэтому россияне на оставшихся военных кораблях быстро строят "мангалы", как на танках. Осталось еще сделать "одуванчик" из металлических тросов – это вообще будет уникальное явление!

Вот во что превратилась способность России осуществлять атаки. Однако это не означает, что мы должны пренебрегать своей безопасностью. А у нас это часто происходит, и это удивляет. Ведь перед обстрелом о нем предупреждают все: президент, силовые структуры, ГУР МО Украины, СБУ, телеканалы, популярные мониторинговые каналы с сотнями тысяч подписчиков. Но все равно впоследствии выясняется, что кто-то спал в своей постели, хотя в Киеве звучала воздушная тревога, работала ПВО и раздавались взрывы.

Нельзя преуменьшать угрозу. Да, у России возможности терроризировать Украину не улучшаются, но это не означает, что ее ракеты не несут смерть.

Например, "Орешник", прилета которого у нас боятся. "Орешник" – это плацебо "голого короля"! По своей общей мощности выделения энергии он слабее, чем ракеты Х-22 и Х-32. "Орешник" – это полтора "Искандера". Но каждая из 36 его вольфрамовых болванок при столкновении с землей создает выделение энергии около 20-25 кг тротила. У Shahed-136 – 90 кг тротила, примерно столько же у бомбы ФАБ-250. То есть одна вольфрамовая болванка "Орешника" в 3-4 раза слабее, чем Shahed-136 или ФАБ-250. Но это не значит, что она не убивает! И это не значит, что можно не прятаться в укрытие.

Надо понимать, на какие шаги идет Россия, чтобы запугать и шантажировать, чтобы посеять панику и хаос: она запускает ракету за 80 миллионов долларов, которая имеет эффект полутора "Искандеров" (а один "Искандер" – это примерно 1,5–2 миллиона долларов). То есть угрозы от "Искандера" больше, чем от "Орешника". Но "Орешник" также убивает. Враг напуган и паникует, но мы не должны при этом пренебрегать собственной безопасностью.

Хотела бы упомянуть заявление Сырского, который отметил, что количество наступательных действий Сил обороны Украины впервые превысило российские. Где именно на линии фронта сейчас наиболее заметно это сломление российской армии? В частности, можем ли мы говорить о том, что наступление россиян на Запорожье провалилось или, по крайней мере, сейчас сковано?

Истощение россиян уже ощущается почти по всей линии боевого столкновения. Даже там, где россияне ведут наиболее активные боевые действия, они не получают какого-либо существенного преимущества. Даже Константиновка или Покровско-Мирноградская агломерация, где противник пытается наступать огромным количеством личного состава, не дает ему какого-либо преимущества.

По всей линии боевого столкновения мы можем наблюдать успешные действия Сил обороны Украины. На прошлой неделе была освобождена территория в районе Отрадного в Харьковской области – 19 кв км вокруг этого села. В целом, мы достаточно активно действуем в Харьковской области. Также была проведена успешная операция в районе Степногорска подразделениями ГУР МО Украины, а это уже Запорожская область. Возле Малой Токмачки мы расширили зону контроля вглубь на 1,5-2 км. И если раньше у россиян была возможность выхода на ее восточные и юго-восточные окраины, то сейчас уже нет.

Повсюду наблюдаются такие проявления: то 500 метров, то километр переходят под наш контроль. И контратакующие действия мы ведем по всей линии боевого столкновения.

Силы обороны Украины ведут контратакующие действия уже по всей линии боевого столкновения, отметил Коваленко

В то же время российские оккупационные войска продолжают максимальное давление на участке фронта протяженностью примерно 15 км – это Гуляйпольское направление. Они задались целью выйти в междуречье рек Гайчул и Верхняя Терса. Также они концентрируются на Ореховском направлении, но пока их активизация такая себе, не чрезмерная.

В целом, для России остается приоритетным продолжение давления за пределами Покровско-Мирноградской агломерации, в частности, вблизи Родинского, Червоного Лимана, Гришиного, а также открытие Добропольского направления. Также приоритетной для врага остается Константиновка. Кроме того, россияне будут пытаться постоянно проникать в Купянск-Узловой, Лиман и на восточный фланг Славянско-Краматорского плацдарма, то есть бывшее Северское направление. Здесь активность российских войск будет достаточно высокой.

Впрочем, высокая активность не означает высокую результативность. На сегодняшний день почти ежедневно происходит в среднем около 250 боевых столкновений, но они не дают существенного результата – лишь ситуативное тактическое продвижение. Общий захват территории россиянами за сутки может составлять километр или 2-3 кв км по всей линии боевого столкновения, то есть это небольшие локальные продвижения. Иногда результата нет вообще, ноль. Более того, иногда они даже теряют, потому что мы контратакуем и возвращаем ту или иную позицию.

Как на фоне разговоров о переломе и истощении России воспринимать волну предупреждений, которая сейчас звучит, об угрозе наступления со стороны Беларуси – то ли на Киев и Чернигов, то ли на страны НАТО. И это не бравада России, а предупреждение с нашей стороны, в частности, президента Зеленского. Это реальная угроза открытия нового направления фронта или попытка Кремля заставить нас оттягивать силы с других участков?

Угроза со стороны Беларуси была, есть и будет оставаться до тех пор, пока не закончится война, а также пока "президентом" Беларуси является Лукашенко. Однако эта угроза будет иметь разные уровни. Сейчас – код желтый. Не оранжевый, не красный, а желтый. То есть угроза есть, и мы должны быть максимально внимательными. Как только на территории Беларуси мы увидим концентрацию российских войск или формирование ударной группировки, можно будет говорить о приближении кода красного.

То же самое и с Приднестровьем. Приднестровье – это мини-Беларусь. Угроза, которую представляет это формирование, и количество сил и средств, сосредоточенных на территории Приднестровья, гораздо меньше, чем со стороны Беларуси. Но это не означает, что мы не должны готовиться: рыть рвы, натягивать колючую проволоку (егозу), устанавливать "зубы дракона", готовить огневые точки, рубежи, наблюдательные посты. Мы должны все это делать.

Угроза со стороны Беларуси на сегодняшний день оценивается как "код желтый", отметил Коваленко

И к угрозе со стороны Беларуси мы должны готовиться. В частности, основные направления, куда противник может двигаться с белорусской территории, должны быть подготовлены: линии обороны, рубежи, минирование, фортификации. Лучше действовать на опережение и быть всегда начеку, чтобы действия врага не стали для нас неожиданностью.

Впрочем, подготовить ударную группировку, которая представляла бы угрозу для Украины, невозможно незаметно. Поэтому предупреждения об угрозе со стороны Беларуси постоянно звучат. Звучат они и для наших западных партнеров, потому что это угроза не только для Украины, но и для одной из европейских стран.

Кроме того, эти заявления с нашей стороны являются еще и предупреждением самому Лукашенко: если он пойдет на этот шаг, даже если белорусская армия не будет участвовать во вторжении в Украину 2.0, но если Беларусь предоставит свою территорию российским войскам для повторного вторжения, то тогда будет бай-бай Мозырскому НПЗ. Впрочем, не только Мозырский НПЗ, но и многое другое. Ведь Беларусь – открытая книга для нас, она как на ладони. Это не две тысячи километров до Екатеринбурга – до Минска гораздо ближе, а, следовательно, и долетит туда гораздо быстрее и больше.

Подводя итог тому, о чем мы говорили, скажите, сможет ли, по вашему мнению, Украина превратить текущие локальные успехи в большой стратегический прорыв? Какие предпосылки необходимы, чтобы перелом стал необратимым? И каковы перспективы возвращения войны в Россию, как недавно сказал Зеленский – "мы возвращаем войну домой, в Россию"?

Для этого нужно несколько шагов:

первый – истощение человеческого ресурса России настолько, чтобы она уже не смогла компенсировать потери за счет мобилизации;

второй – это потеря врагом связи, то есть полное уничтожение элементов связи россиян и их телекоммуникаций;

третий – перерезание логистики российских войск, чтобы они не могли своевременно компенсировать ежемесячные, еженедельные и ежесуточные потери из-за отсутствия стабильной качественной логистики.

Именно с этого начнется обвал обороны противника. Это долгий путь. Это произойдет не завтра, не через две-три недели и не через два-три месяца. Я даже не уверен, что мы полноценно увидим эти события в 2026 году. Но завершение летней наступательной кампании и ее безрезультатность приведут к созданию условий для провала обороны, возможно, даже в 2027 году.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

