Украинцы массово "сели" на один вид мяса — что будет с ценами в ближайшее время

Экономист Олег Пендзин отметил, что предложение свинины сокращается, а говядина становится недоступной для большинства.

Украинцы массово переходят на курицу

Ключевые тезисы Пендзина:

Цены на мясо в Украине могут вырасти

Самым доступным видом мяса остается курица

Спрос на свинину снижается из-за падения доходов населения

Несмотря на снижение покупательной способности украинцев, цены на мясо в Украине могут и дальше расти. Наиболее доступным видом мяса для населения остается курица. Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, ситуация на рынке курятины во многом схожа с рынком яиц, ведь основной объем продукции производят крупные птицефабрики. Эксперт отметил, что около 93-94% курятины в Украине производится именно промышленными предприятиями.

"38–39% свинины, которую мы едим, производят домохозяйства населения. А сейчас в селе единицы держат свиней. Поэтому предложение свинины сократится. Но и украинцы стали беднее, поэтому меньше покупают свинину", — добавил Пендзин.

Худшая ситуация, по словам эксперта, сложилась с говядиной. Он подчеркнул, что этот вид мяса для большинства украинцев стал слишком дорогим, из-за чего его потребление существенно сократилось.

"Украинцы сейчас "сидят" на курице, потому что она относительно дешевая", - подытожил Пендзин.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Как изменятся цены на продукты в июне - прогноз экономиста

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, что в июне цены на продукты в Украине будут формироваться под влиянием сезонного поступления нового урожая, стоимости топлива, логистики и спроса.

Эксперт отметил, что из-за войны особенно важной остается логистика, ведь именно от стабильности поставок зависит конечная цена продуктов. Высокая стоимость топлива дополнительно повышает себестоимость производства и доставки, что больше всего влияет на мясо, молочные продукты и хлеб.

В то же время в июне ожидается увеличение предложения овощей нового урожая, что традиционно способствует снижению цен на часть продукции. Однако, по словам Новака, ситуация будет зависеть от баланса спроса и предложения, а также от того, не возникнет ли ажиотаж на отдельные товары.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на украинском овощном рынке сохраняется разнонаправленная ценовая динамика. По данным аналитиков EastFruit, огурцы вторую неделю подряд дорожают. Также подорожали помидоры, морковь и баклажаны.

Однако на этой неделе начали снижаться цены на клубнику. Ягода подешевела примерно на 14% из-за резкого увеличения предложения с хозяйств западных областей и сдержанного спроса.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что весенние заморозки серьезно ударили по урожаю фруктов в Украине. Больше всего пострадали абрикосы и черешня, которые цвели во время апрельских морозов.

О личности: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин — экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также является автором материалов для ряда украинских СМИ на финансовую и потребительскую тематику.

