Путинистка Надежда Бабкина, которая особенно рьяно поддерживает убийства украинцев и военное нападение России на Украину, медленно, но уверенно сдает.
Как пишут российские пропагандисты, 76-летняя певица мало ест, так как изнемогает от усталости. Комментарий она дала пропагандистам во время съемок своего клипа.
"Вот сегодня целый день здесь — я позавтракала один раз, заодно и поужинала. Бывает, вообще есть не хочется — только воду пить. Возможно, это от усталости, ведь есть надо с радостью, с аппетитом, с удовольствием. А если удовольствия и радости нет и хочется просто лечь, то и есть не хочется", — призналась 76-летняя престарелая певица.
Она сама признается в серьезных проблемах со здоровьем. "Так я согнуться не могу: у меня спина болит, понимаете? А так раньше гнулась", - жалуется она.
Путинстка настолько слаба, что вынуждена постоянно отдыхать.
"Например, у меня было полтора дня свободных на выходных: приняла душ, попила чаю — и спать. Такая лежачка: ты лежишь, балдеешь. Такое ощущение, что кожа от костей отделяется", — поделилась Бабкина.
О персоне: Надежда Бабкина
Надежда Бабкина - советская русская народная и эстрадная певица, исследовательница народной песни, педагог. Народная артистка РСФСР (1992). Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Член партии "Единая Россия" с 2001 года. Активно поддерживает преступную войну в Украине и путинский режим. 11 марта 2014 года поддержала Российскую агрессию в Крыму, подписав коллективное обращение к российской общественности "Деятели культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму".
