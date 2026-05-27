Кожа от костей отделяется: у путинистки Бабкиной проблемы со здоровьем

Путинистка Надежда Бабкина рассказала, что страдает от проблем со здоровьем.

https://glavred.info/starnews/kozha-ot-kostey-otdelyaetsya-u-putinistki-babkinoy-problemy-so-zdorovem-10768250.html Ссылка скопирована

Надежда Бабкина все сильнее сдает/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/ngbabkina

Кратко:

Что случилось с Бабкиной

От чего она страдает

Путинистка Надежда Бабкина, которая особенно рьяно поддерживает убийства украинцев и военное нападение России на Украину, медленно, но уверенно сдает.

Как пишут российские пропагандисты, 76-летняя певица мало ест, так как изнемогает от усталости. Комментарий она дала пропагандистам во время съемок своего клипа.

видео дня

"Вот сегодня целый день здесь — я позавтракала один раз, заодно и поужинала. Бывает, вообще есть не хочется — только воду пить. Возможно, это от усталости, ведь есть надо с радостью, с аппетитом, с удовольствием. А если удовольствия и радости нет и хочется просто лечь, то и есть не хочется", — призналась 76-летняя престарелая певица.

Путинистка Бабкина недавно сделала новое лицо / Фото Instagram/ngbabkina

Она сама признается в серьезных проблемах со здоровьем. "Так я согнуться не могу: у меня спина болит, понимаете? А так раньше гнулась", - жалуется она.

Путинстка настолько слаба, что вынуждена постоянно отдыхать.

"Например, у меня было полтора дня свободных на выходных: приняла душ, попила чаю — и спать. Такая лежачка: ты лежишь, балдеешь. Такое ощущение, что кожа от костей отделяется", — поделилась Бабкина.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что популярный украинский актер Дмитрий Оскин переживает семейную трагедию - у него умерла супруга Лика. Об этом на своей странице в Facebookнаписал ведущий и актер Петр Мага.

Ранее также росСМИ решили вспомнить о браке Варум, а также о том, как ей изменял ее муж - Агутин Леонид.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Надежда Бабкина Надежда Бабкина - советская русская народная и эстрадная певица, исследовательница народной песни, педагог. Народная артистка РСФСР (1992). Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Член партии "Единая Россия" с 2001 года. Активно поддерживает преступную войну в Украине и путинский режим. 11 марта 2014 года поддержала Российскую агрессию в Крыму, подписав коллективное обращение к российской общественности "Деятели культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред