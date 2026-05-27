"Десятки тысяч дополнительно": Кремль готовит новую волну мобилизации, что известно

Президент заявил о наличии новых данных о подготовке Россией дополнительной мобилизации, что свидетельствует о неготовности Кремля к завершению войны.

Кремль готовит новую крупную волну мобилизации — что известно

Россия готовит новую волну мобилизации из-за больших потерь

Москва активизировала выдачу мобилизационных распоряжений

Действия Кремля свидетельствуют о неготовности к дипломатическому завершению войны

Страна-агрессор Россия готовится к проведению новой волны мобилизации из-за высоких потерь в войне против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Украина получает все больше внутренней информации из России о подготовке дополнительной мобилизации в РФ.

Он подчеркнул, что это связано прежде всего с необходимостью компенсировать значительные потери российской армии на оккупированных территориях Украины, а также с планами политического руководства РФ увеличить численность оккупационного контингента.

"Речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительно. У нас также есть данные о дальнейшем увеличении мобилизации – именно с этой целью российскими властями была активизирована выдача так называемых мобилизационных распоряжений", – сообщил он.

Президент Украины подчеркнул, что такие действия свидетельствуют об отсутствии реальной готовности Москвы к дипломатическому урегулированию. Украинская сторона передаст имеющиеся данные международным партнерам. Зеленский подчеркнул, что Россия должна завершить войну, а мировое сообщество обладает необходимыми инструментами влияния для этого.

"Работаем на всех уровнях, чтобы защитить Украину и подтолкнуть Россию к дипломатии. Слава Украине!", — подытожил он.

Как массовая мобилизация в РФ может повлиять на ход боевых действий

Как писал Главред, даже в случае проведения масштабной мобилизации в России это не окажет решающего влияния на ситуацию на фронте. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

В то же время он признал, что подобный шаг со стороны РФ может создать для Украины определенные трудности. Однако, по его словам, сама война существенно изменилась и уже не напоминает боевые действия предыдущих лет.

Бескрестнов отметил, что современная техника на поле боя, в частности танки и боевые машины, могут быть уничтожены в течение очень короткого времени из-за активного применения дронов. Он также подчеркнул, что подразделения беспилотных систем ВСУ пока не испытывают недостатка в целях для поражения.

По его убеждению, времена, когда исход войны определялся исключительно численностью личного состава, уже остались в прошлом.

"Конечно, наш враг тоже все это понимает. Если бы массовая мобилизация в пехоту могла что-то радикально и быстро изменить, ее бы уже давно провели. Прошу учесть, что я вообще не затронул социальные, финансовые и политические аспекты такой мобилизации в России", — резюмировал он.

Российский диктатор и военный преступник Путин подписал указ о непрерывной мобилизации в России, которая с 2026 года должна стать постоянным процессом для пополнения войск. Это свидетельствует о намерениях Кремля сохранить высокие темпы призыва, несмотря на потери. Новый закон усложняет процедуру уклонения от службы и продлевает сроки явки по повесткам.

Оккупационная администрация на территориях Украины планирует системную мобилизацию с отдельными комиссиями и жесткими возрастными рамками для призыва. Такое решение донецкого гауляйтера Дениса Пушилина демонстрирует переход к длительной принудительной мобилизации, что фактически игнорирует российские общегосударственные нормы. Особое внимание уделяется студентам и работникам бюджетной сферы.

Как ранее сообщал Главред, Россия на Донбассе развернула тотальную принудительную мобилизацию, где мобилизованных используют как "пушечное мясо" без надлежащей подготовки. Это свидетельствует о критическом состоянии ресурсов и отсутствии ценности жизни жителей оккупированных территорий для российского командования.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

