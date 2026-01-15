Укр
Читать на украинском
РФ готовит мобилизацию на оккупированных территориях Украины - кого призовут первыми

Юрий Берендий
15 января 2026, 15:27
Российская оккупационная администрация на временно захваченных территориях Украины переходит к системной и долгосрочной модели принудительной мобилизации.
Россия готовит мобилизацию на оккупированных территориях, кого призовут / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Россия на ТОТ Украины хочет развернуть масштабную мобилизацию
  • Подготовка к призыву мужчин уже началась

Российская администрация на временно оккупированных территориях Украины готовит собственную мобилизационную инфраструктуру для призыва в российскую армию. Оккупационный глава Донецкой области Денис Пушилин подписал так называемый "указ о призыве-2026", который означает переход от разовой мобилизации к системной и длительной призывной модели. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Документ четко определяет возрастную категорию — мужчины 1996–2008 годов рождения — и предусматривает создание отдельной институциональной инфраструктуры: "призывной комиссии ДНР" и сети комиссий в городах и округах. Речь идет уже не о временной кампании, а о формировании постоянного механизма принудительного привлечения людей к войне.

В то же время оккупационная администрация все меньше опирается на общероссийские правила и фактически выстраивает собственные нормы и структуры. В ЦНС считают, что это указывает на масштабные планы мобилизации именно на временно оккупированных территориях, где решения принимаются быстрее и жестче, чем в самой России. Такое "локальное нормотворчество" позволяет расширять призыв, обходить формальные ограничения и занижать критерии годности.

"Инсайдеры ЦНС сообщают, что подготовка к призыву началась заранее: на местах уже составлены списки мужчин призывного возраста на основе данных паспортных служб, работодателей и учебных заведений. Особое внимание уделяется студентам и работникам бюджетной сферы – тем, на кого проще всего давить через справки, отсрочки и угрозу увольнения", – говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления также обратили внимание на роль медицинских комиссий. Формально они должны оценивать состояние здоровья, однако фактически ориентированы на максимальное сокращение количества признанных непригодными. В условиях упадка медицины осмотры часто проводятся поверхностно, а решения принимаются по шаблону. В результате медицинский механизм используется не для защиты людей, а для узаконивания принуждения.

"Таким образом, указ Пушилина демонстрирует, что оккупационная администрация строит собственную мобилизационную инфраструктуру, не ограниченную рамками российского законодательства. Это свидетельствует о серьезных масштабах будущего призыва и превращении ТОТ в зону постоянной мобилизационной готовности, где война становится рутинной административной процедурой", - резюмировали в ЦНС.

Как изменится мобилизация в самой России - мнение эксперта

Как писал Главред, введенная в России круглогодичная мобилизация, которая в ближайшее время должна полноценно заработать, может претерпеть изменения. Призыв будет продолжаться в течение всего года, однако это не обязательно будет означать автоматическую отправку мобилизованных непосредственно на фронт, отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Сначала срочник должен стать контрактником, подписать контракт с Минобороны РФ, а в следующем году – я уверен – появится поправка к закону, которая сделает это обязательным. И тогда у каждого российского мобилизованного от срочника до контрактника будет только один шаг. Это сделают обязательной нормой. И, действительно, Россия готовится воевать (по крайней мере в Украине) большим количеством человеческих ресурсов, даже большим, чем она воюет сейчас", - указал он.

Стратегия РФ в отношении временно оккупированных территорий Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский военный преступник Владимир Путин одобрил обновленную стратегию государственной национальной политики РФ до 2036 года, которая, по оценкам украинской разведки, имеет целью усиление процессов русификации украинцев на временно захваченных территориях.

В Центре национального сопротивления отмечают, что эти шаги направлены на дальнейшее вытеснение украинского языка и идентичности, а также на интеграцию оккупированных регионов в российское культурное и информационное пространство.

В то же время западные СМИ сообщают, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма и других оккупированных украинских территорий частью России.

Об источнике: Центр национального сопротивления

Создан Силами специальных операций для обучения, координации и масштабирования движений сопротивления оккупации Украины. ЦНС обучает ненасильственному сопротивлению, помогает партизанам, собирает информацию о враге, налаживает коммуникацию между подпольем, информирует население Украины о событиях на временно оккупированных территориях. ЦНС действует в рамках Закона "Об основах национального сопротивления", который вступил в силу в январе 2022 года.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
