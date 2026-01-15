Ключевой продукт ударит по бюджету украинцев: что скоро существенно подорожает

Кратко:
- Цены на муку в Украине будут расти
- В 2026 году она может подорожать на 10-15%
- Это связано с ростом цен на зерно
Супермаркеты регулярно повышают цены на продукты. Такая тенденция не обошла и муку, стоимость которой тоже вырастет в 2026 году. Об этом рассказал экономист Владимир Чиж в комментарии Новини.LIVE.
По его словам, большинство продуктов растут в цене из-за влияния внутренних факторов: себестоимость производства, безумные энергетические затраты, логистика.
Он напомнил, что в годовом измерении подорожание муки составило почти 40%.
"Это связано с ростом цен на зерно, расходами на электроэнергию и логистику", - подчеркнул экономист.
По его мнению, в 2026 году цена муки вырастет примерно еще на 10-15%.
"Добавьте 4-6 грн к стоимости, по которой покупаете ее в супермаркете. Рост будет плавным и обусловлен дополнительными расходами на электроэнергию и поддержание производственных мощностей", - подытожил Чиж.
Вырастут ли цены на хлеб
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказывал, что 2026 год будет похож на 2024-й и 2025-й, когда по итогам года цена на хлеб выросла более чем на 20%.
По его прогнозу, подорожает не весь хлеб, а в основном премиальная продукция, рецептура которой требует дополнительных затрат на маргарин, высший сорт пшеницы (или ржи) и другие ингредиенты.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, средние цены на белый, репчатый и синий лук сейчас значительно выше, чем среднемесячные показатели за декабрь 2025 года. В частности, белый лук в супермаркетах стоит теперь более полусотни гривен за килограмм.
Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко говорил, что существенного подорожания подсолнечного масла в Украине в 2026 году не прогнозируется. На рынок влияют мировые цены, изменение потребительских предпочтений и логистические факторы, которые сдерживают рост стоимости.
Кроме того, цены на сливочное масло в Украине неожиданно снизились по сравнению со среднемесячными показателями за декабрь 2025 года. Теперь пачка в среднем стоит менее 100 гривен.
О персоне: Денис Марчук
Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".
