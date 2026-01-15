Укр
Ключевой продукт ударит по бюджету украинцев: что скоро существенно подорожает

Мария Николишин
15 января 2026, 14:24
Экономист отметил, что большинство продуктов растут в цене из-за влияния внутренних факторов.
Цены на муку в Украине

Кратко:

  • Цены на муку в Украине будут расти
  • В 2026 году она может подорожать на 10-15%
  • Это связано с ростом цен на зерно

Супермаркеты регулярно повышают цены на продукты. Такая тенденция не обошла и муку, стоимость которой тоже вырастет в 2026 году. Об этом рассказал экономист Владимир Чиж в комментарии Новини.LIVE.

По его словам, большинство продуктов растут в цене из-за влияния внутренних факторов: себестоимость производства, безумные энергетические затраты, логистика.

Он напомнил, что в годовом измерении подорожание муки составило почти 40%.

"Это связано с ростом цен на зерно, расходами на электроэнергию и логистику", - подчеркнул экономист.

По его мнению, в 2026 году цена муки вырастет примерно еще на 10-15%.

"Добавьте 4-6 грн к стоимости, по которой покупаете ее в супермаркете. Рост будет плавным и обусловлен дополнительными расходами на электроэнергию и поддержание производственных мощностей", - подытожил Чиж.

Вырастут ли цены на хлеб

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказывал, что 2026 год будет похож на 2024-й и 2025-й, когда по итогам года цена на хлеб выросла более чем на 20%.

По его прогнозу, подорожает не весь хлеб, а в основном премиальная продукция, рецептура которой требует дополнительных затрат на маргарин, высший сорт пшеницы (или ржи) и другие ингредиенты.

Почему растут цены на продукты

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, средние цены на белый, репчатый и синий лук сейчас значительно выше, чем среднемесячные показатели за декабрь 2025 года. В частности, белый лук в супермаркетах стоит теперь более полусотни гривен за килограмм.

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко говорил, что существенного подорожания подсолнечного масла в Украине в 2026 году не прогнозируется. На рынок влияют мировые цены, изменение потребительских предпочтений и логистические факторы, которые сдерживают рост стоимости.

Кроме того, цены на сливочное масло в Украине неожиданно снизились по сравнению со среднемесячными показателями за декабрь 2025 года. Теперь пачка в среднем стоит менее 100 гривен.

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

мука цены на продукты новости Украины
Школы переведут на дистанционное обучение: Зеленский сделал важное заявление

Школы переведут на дистанционное обучение: Зеленский сделал важное заявление

Цены взлетели выше 50 гривен: в Украине дорожает базовый продукт

Цены взлетели выше 50 гривен: в Украине дорожает базовый продукт

Свет будут отключать весь день: новые графики для Днепра и области на 15 января

Свет будут отключать весь день: новые графики для Днепра и области на 15 января

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

