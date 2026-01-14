Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Цены взлетели выше 50 гривен: в Украине дорожает базовый продукт

Анна Косик
14 января 2026, 15:43
187
В супермаркетах изменили ценники на все сорта овоща, который украинцы покупают очень часто.
овощи, супермаркет
Как изменились цены на лук в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • В Украине подорожали все сорта лука
  • Белый лук стоит более 50 гривен за килограмм

Цены на овощи в Украине меняются постоянно. Не исключением является и лук, все сорта которого подорожали в супермаркетах. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте Минфина.

По состоянию на сегодня, 14 января, средние цены на белый, репчатый и синий лук значительно выше, чем среднемесячные показатели за декабрь 2025 года.

видео дня

Как переписали цены на лук

Белый лук в супермаркетах стоит теперь более полусотни гривен за килограмм - 52,88 гривны, хотя еще в прошлом месяце украинцы покупали его по 44,33 гривны. Похожая ситуация с репчатым луком, который подорожал в среднем с 7,49 до 8,16 гривен.

Также подорожал синий лук. Его средняя стоимость за килограмм выросла более чем на 5 гривен - с 23 до 28,75 гривен.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Что будет с ценами на мясо до конца января - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам Дениса Марчука, говядина в Украине продолжает дорожать вслед за мировыми рынками. В то же время в январе-феврале цены на курятину могут стабилизироваться.

По его словам, в мире наблюдается сокращение объемов производства говядины, что автоматически приводит к росту цен. Украина также нарастила экспорт этого вида мяса, получив хорошие прибыли.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что существенного подорожания подсолнечного масла в Украине в 2026 году не прогнозируется. На рынок влияют мировые цены, изменение потребительских предпочтений и логистические факторы, которые сдерживают рост стоимости.

Ранее сообщалось, что цены на масло в украинских супермаркетах неожиданно снизились по сравнению со среднемесячными показателями за декабрь 2025 года.

Накануне стало известно, что в начале 2026 года цены на овощи и фрукты в Украине продолжили расти. В частности, на фоне повышенного спроса подорожали тепличные овощи.

Другие новости:

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика с финансовых рынков, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лук цены на продукты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине готовят новые правила мобилизации - детали изменений и что будет с ТЦК

В Украине готовят новые правила мобилизации - детали изменений и что будет с ТЦК

16:29Украина
Впервые за все четыре года войны: Кличко заявил о "очень сложной" ситуации в Киеве

Впервые за все четыре года войны: Кличко заявил о "очень сложной" ситуации в Киеве

16:15Энергетика
Морозы до -20 затягиваются: синоптик сказала, сколько еще продлится стужа

Морозы до -20 затягиваются: синоптик сказала, сколько еще продлится стужа

15:30Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцы покупают пачками: в супермаркетах неожиданно подешевел базовый продукт

Украинцы покупают пачками: в супермаркетах неожиданно подешевел базовый продукт

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

В Украине отменят очереди и графики отключений: эксперт озвучил когда

В Украине отменят очереди и графики отключений: эксперт озвучил когда

Парадокс СССР: почему строили асфальтовые дороги, хотя в Союзе было очень много бетона

Парадокс СССР: почему строили асфальтовые дороги, хотя в Союзе было очень много бетона

Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

Последние новости

16:44

Четыре знака зодиака ждет ожидает триумф во всех делах – кто они

16:29

В Украине готовят новые правила мобилизации - детали изменений и что будет с ТЦК

16:15

Впервые за все четыре года войны: Кличко заявил о "очень сложной" ситуации в Киеве

16:07

Что такое EcoFlow и как он работает: можно ли от него запитать всю квартиру

15:52

Вышел трейлер нового сериала со звездой "Теории большого взрыва"Видео

Сергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактораСергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактора
15:43

Цены взлетели выше 50 гривен: в Украине дорожает базовый продукт

15:37

Призрак в подземельях Львова выдал предупреждение для украинцев: какой знак он оставилВидео

15:30

Морозы до -20 затягиваются: синоптик сказала, сколько еще продлится стужа

15:21

"Бедная ты с Марусей": жена нового министра Обороны Федорова высказалась о его назначении

Реклама
14:49

Что запрещено разогревать в микроволновке: названы 7 продуктов

14:44

30 млн рублей налогов на армию агрессора: в Житомирской области бывший чиновник Андрей Задирака работает с российским бизнесом - СМИ

14:41

В Киеве улучшится ситуация со светом: Свириденко сказала, когда и назвала условие

14:29

"Есть свои испытания": Lida Lee рассказала о табу в отношениях с Салемом

14:26

Светлана Билоножка рассказала, как ей приходится выживать - детали

14:21

Шмыгаль стал новым главой Минэнерго и сделал важное заявление

13:48

Умер депутат от партии "Слуга народа" Александр Кабанов - что известно

13:46

Почему 15 января нельзя впускать в дом чужих людей: какой церковный праздник

13:32

Долиной отменили очередной юбилейный концерт в РФ

13:21

Станет теплее на 33%: как обогреть комнату без дополнительного обогревателя

13:11

"Не буду больше": Кончита Вурст окончательно отреклась от Евровидения

Реклама
13:03

Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине - на какой срок

13:02

Дизайнер и муза: что известно о супруге нового министра обороны Михаила Федорова

13:00

Аудит ТЦК, дроны и ИИ: основные направления Федорова на посту главы Минобороны

12:58

Мошенники выдают себя за Минэнерго: как украинцам не попасться на удочку

12:50

Связи с Илоном Маском и не только - что известно о новом министре обороны Федорове

12:44

Рада поддержала назначение Михаила Федорова министром обороны Украины

12:35

РФ готовит новый мощный удар: какой город будет под прицелом

12:24

В одной области объявили обязательную эвакуацию: кому нужно немедленно выехать

11:57

Как пережить ночь без отопления: советы, которые помогут быстро согреться

11:49

Путин установил новый дедлайн для захвата Донецкой области – известны сроки

11:45

Тимошенко об обысках в офисе "Батькивщины": в последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича

11:45

Украина не может на 100% противодействовать атакам РФ: Зеленский сделал заявление

11:38

Китайский гороскоп на завтра 15 января: Тиграм - расставание, Собакам- переживания

11:35

Гороскоп Таро на завтра 15 января: Козерогам - найти пространство, Рыбам - цели

11:27

"Платим десять за две сессии": Тимошенко вручили подозрение и опубликовали прослушкуВидео

11:22

В Киеве слили воду из систем отопления: будут ли проблемы с восстановлением тепла

11:04

Собчак публично унизила своего мужа: что она сделала

10:58

Начнет ли подсолнечное масло резко дорожать: украинцам сказали, к чему готовиться

10:58

Мороз с сюрпризами: какая будет погода в Житомирской области до конца недели

10:55

Был командиром взвода спецподразделения "Кара-Дах": погиб молодой лейтенант "Чикаго"Эксклюзив

Реклама
10:48

Техника может сгореть: на что обратить внимание при покупке зарядной станции

10:37

Тимошенко подтвердила обыски в офисе "Батькивщины", но отвергла все обвинения

10:15

В России скончался популярный актер, звезда сериала "Каменская"

10:11

В Украине отменят очереди и графики отключений: эксперт озвучил когда

10:05

Останутся ли украинцы без газа из-за атак РФ: эксперт оценил худшие сценарии

09:59

ЕС готовит спецпосланника для переговоров с РФ: появились первые имена претендентов

09:16

РФ проводит диверсии в Европе: СМИ назвали опасную для Украины цель Кремля

09:10

"Волшебнику можно доверять": Элайджа Вуд заговорил о возвращении Фродо в новом "Властелине Колец"

09:07

Рожденные держать слово: четыре знака зодиака с железным чувством долга

09:06

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 январяФото

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять