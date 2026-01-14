Цены взлетели выше 50 гривен: в Украине дорожает базовый продукт

В супермаркетах изменили ценники на все сорта овоща, который украинцы покупают очень часто.

https://glavred.info/ukraine/ceny-vzleteli-vyshe-50-griven-v-ukraine-dorozhaet-bazovyy-produkt-10732235.html Ссылка скопирована

Как изменились цены на лук в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

В Украине подорожали все сорта лука

Белый лук стоит более 50 гривен за килограмм

Цены на овощи в Украине меняются постоянно. Не исключением является и лук, все сорта которого подорожали в супермаркетах. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте Минфина.

По состоянию на сегодня, 14 января, средние цены на белый, репчатый и синий лук значительно выше, чем среднемесячные показатели за декабрь 2025 года.

видео дня

Как переписали цены на лук

Белый лук в супермаркетах стоит теперь более полусотни гривен за килограмм - 52,88 гривны, хотя еще в прошлом месяце украинцы покупали его по 44,33 гривны. Похожая ситуация с репчатым луком, который подорожал в среднем с 7,49 до 8,16 гривен.

Также подорожал синий лук. Его средняя стоимость за килограмм выросла более чем на 5 гривен - с 23 до 28,75 гривен.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Что будет с ценами на мясо до конца января - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам Дениса Марчука, говядина в Украине продолжает дорожать вслед за мировыми рынками. В то же время в январе-феврале цены на курятину могут стабилизироваться.

По его словам, в мире наблюдается сокращение объемов производства говядины, что автоматически приводит к росту цен. Украина также нарастила экспорт этого вида мяса, получив хорошие прибыли.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что существенного подорожания подсолнечного масла в Украине в 2026 году не прогнозируется. На рынок влияют мировые цены, изменение потребительских предпочтений и логистические факторы, которые сдерживают рост стоимости.

Ранее сообщалось, что цены на масло в украинских супермаркетах неожиданно снизились по сравнению со среднемесячными показателями за декабрь 2025 года.

Накануне стало известно, что в начале 2026 года цены на овощи и фрукты в Украине продолжили расти. В частности, на фоне повышенного спроса подорожали тепличные овощи.

Другие новости:

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика с финансовых рынков, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред