Украинцы покупают пачками: в супермаркетах неожиданно подешевел базовый продукт

Анна Косик
14 января 2026, 05:52
Цена на молочный продукт, который часто покупают украинцы, заметно снизилась.
Масло, деньги
Как в Украине изменились цены на сливочное масло / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Главное:

  • В Украине подешевело масло
  • Пакет масла популярного производителя теперь можно купить менее чем за 100 гривен

В течение последних нескольких лет цены на продукты в Украине в основном дорожают. Но сейчас один из популярных молочных продуктов в супермаркетах демонстрирует противоположную тенденцию.

Речь идет о масле, цены на которое неожиданно снизились 13 января по сравнению со среднемесячными показателями за декабрь 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

Как переписали цены на масло украинские супермаркеты

Масло Селянское 72,5% теперь в среднем стоит 96,97 гривны за пачку 200 граммов, хотя в прошлом месяце его продавали в магазинах по 118,97 гривны.

Также подешевело масло Яготинское 73%. Пачка 200 граммов 13 января в супермаркетах стоила в среднем 110,17 гривны против 115,48 гривен в декабре.

Что будет с ценами на мясо в Украине в январе - мнение эксперта

Главред писал , что заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что говядина в Украине продолжает дорожать вслед за мировыми рынками. В январе-феврале цены на курятину могут стабилизироваться.

По его словам, в мире наблюдается сокращение объемов производства говядины, что автоматически приводит к росту цен. Украина также нарастила экспорт этого вида мяса, получив хорошие прибыли.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в начале 2026 года цены на овощи и фрукты в Украине продолжили расти. В частности, на фоне повышенного спроса подорожали тепличные овощи.

Ранее сообщалось, что после новогодних праздников на украинском рынке овощи "борщевого набора" начали дорожать. За неделю белокочанная капуста подорожала на 25%.

Накануне стало известно, что яблоки остаются одним из самых дорогих базовых фруктов на украинском рынке. Несмотря на достаточный урожай 2025 года, существенного удешевления продукции не произошло, и предпосылок для резкого падения цен в 2026 году также нет.

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика с финансовых рынков, финансовые новости и аналитические обзоры.

Алчевский сценарий в Киеве - насколько реальна угроза замерзания столицы

