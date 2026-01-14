Украинцы покупают пачками: в супермаркетах неожиданно подешевел базовый продукт

Цена на молочный продукт, который часто покупают украинцы, заметно снизилась.

Как в Украине изменились цены на сливочное масло / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

В течение последних нескольких лет цены на продукты в Украине в основном дорожают. Но сейчас один из популярных молочных продуктов в супермаркетах демонстрирует противоположную тенденцию.

Речь идет о масле, цены на которое неожиданно снизились 13 января по сравнению со среднемесячными показателями за декабрь 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

Как переписали цены на масло украинские супермаркеты

Масло Селянское 72,5% теперь в среднем стоит 96,97 гривны за пачку 200 граммов, хотя в прошлом месяце его продавали в магазинах по 118,97 гривны.

Также подешевело масло Яготинское 73%. Пачка 200 граммов 13 января в супермаркетах стоила в среднем 110,17 гривны против 115,48 гривен в декабре.

Главред писал , что заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что говядина в Украине продолжает дорожать вслед за мировыми рынками. В январе-феврале цены на курятину могут стабилизироваться.

По его словам, в мире наблюдается сокращение объемов производства говядины, что автоматически приводит к росту цен. Украина также нарастила экспорт этого вида мяса, получив хорошие прибыли.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Напомним, Главред писал, что в начале 2026 года цены на овощи и фрукты в Украине продолжили расти. В частности, на фоне повышенного спроса подорожали тепличные овощи.

Ранее сообщалось, что после новогодних праздников на украинском рынке овощи "борщевого набора" начали дорожать. За неделю белокочанная капуста подорожала на 25%.

Накануне стало известно, что яблоки остаются одним из самых дорогих базовых фруктов на украинском рынке. Несмотря на достаточный урожай 2025 года, существенного удешевления продукции не произошло, и предпосылок для резкого падения цен в 2026 году также нет.

