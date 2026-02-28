Украинцы, варяги или россияне: какой была национальность князей Киевской Руси

Происхождение элиты Киевской Руси до сих пор остается предметом исторических дискуссий, указал Галимов, опираясь на источники и межгосударственные договоры.

https://glavred.info/culture/ukraincy-varyagi-ili-russkie-kakoy-byla-nacionalnost-knyazey-kievskoy-rusi-10744922.html Ссылка скопирована

Какая национальность князей Руси - кем были князья Киевской Руси по происхождению / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Какова национальность князей Киевской Руси

Кем были князья Руси

Вопрос происхождения князей Киевской Руси десятилетиями остается предметом споров, манипуляций и политических мифов. Российская историография пыталась присвоить Русь, скандинавская — подчеркнуть роль варягов, а украинская — вернуть истории реальный контекст. О том, что же на самом деле известно о национальности правящей элиты Руси, рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube, опираясь на источники, которыми пользовался сам летописец.

Главред выяснил, какой была национальность князей Киевской Руси.

видео дня

Как появилась "Повесть временных лет"

Автор "Повести временных лет" Нестор имел гораздо более широкий доступ к информации, чем кажется на первый взгляд. По словам Акима Галимова, летописец опирался не на слухи, а на вполне конкретные документы.

"Нестор Летописец знал наверняка. Он имел доступ к византийским источникам и межгосударственным договорам", — говорится в видео.

Речь идет прежде всего о договорах Руси с Византией — главным торговым партнером Киева с IX по XIII век. Именно эти документы являются ключевыми для понимания реального происхождения князей.

Что известно о договорах между Русью и Византией

Галимов отметил, что первыми известными соглашениями стали договор 911 года с князем Хельги (Олегом) и договор 944 года с князем Ингером (Игорем).

"Летописец в "Повести временных лет" настолько подробно пересказывает их содержание, что историки убеждены — автор видел эти документы или их копии", — отметил он.

Это важно, ведь договоры — не литературные образы, а реальные межгосударственные акты, фиксирующие имена, титулы и состав правящей элиты Руси.

Смотрите видео об истории создания "Повести временных лет":

Аскольд, Дир и проблема преемственности

В Киеве XI–XII веков хорошо знали курганы Аскольда и Дира и считали их захоронениями реальных киевских правителей.

"Итак, летописец знал, что Аскольд и Дир существовали, и что люди они были не простые", — отмечает Галимов.

В то же время происхождение князя Игоря и его связь с Олегом, Аскольдом и Диром оставались для Нестора туманными.

"Откуда появился этот Игорь, летописец, видимо, точно не знал. Так же, как и мы сегодня", - отмечает он.

Зачем появился Рюрик — что известно о Рюрике

По мнению Акима Галимова, фигура Рюрика в летописи — это не столько исторический факт, сколько политическая конструкция.

"В средневековье было модно и политически выгодно выводить свое происхождение от иностранных правителей или великих цивилизаций", - указывает он.

Именно поэтому Игорь в летописной версии становится сыном "законного" скандинавского правителя — это делало его власть легитимной.

В чем нюанс в "Повести временных лет"

По словам Галимова, одна из главных проблем летописной версии — временные несоответствия.

"Это означает более 30 лет брака без детей и рождение наследника в очень позднем возрасте. Это маловероятная ситуация для средневековья", — рассказал он в видео.

По мнению журналиста, летописец просто не имел точных дат и подгонял их под уже известные события. В результате появляется типичный для Средневековья исторический нарратив.

"Реальные люди и реальные документы сочетаются с вымышленными связями и драматическими сюжетами", — сказал он.

Галимов отметил, что это не означает, что "Повести временных лет" нельзя доверять — ее просто нужно читать критически.

"Сюжет о путешествии Олега с малолетним Игорем в Киев, скорее всего, литература. А вот договоры с Византией — реальные документы", — заключает он.

Так кем же были князья Киевской Руси

Он указал на то, что именно договоры дают ключевой ответ на вопрос национальности правящей элиты.

"Они свидетельствуют о важной вещи — скандинавские и славянские элиты на Руси уже в X веке были тесно переплетены", — говорится в видео.

В договоре 944 года рядом с князем Игорем упоминаются правители как со скандинавскими, так и со славянскими именами, хотя славянских — меньшинство.

"Это означает, что киевская правящая династия возникла не как чужая и не как чисто местная, а как результат ассимиляции варяжских военных элит с местной славянской средой", — резюмирует он.

То есть предками князей были не "русские" в современном понимании, а сложное сочетание варягов и славян — фактически население территории современной Украины.

Главная ценность летописи "Повесть временных лет"

"В событиях IX–X веков в ней много легенд", — рассказал Галимов.

Но именно эти легенды, соединенные с реальными документами, позволяют увидеть истинный механизм формирования Руси-Украины — государства, которое возникло не как колония, а как результат сложного исторического синтеза.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред