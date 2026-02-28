Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Украинцы, варяги или россияне: какой была национальность князей Киевской Руси

Юрий Берендий
28 февраля 2026, 18:25
Происхождение элиты Киевской Руси до сих пор остается предметом исторических дискуссий, указал Галимов, опираясь на источники и межгосударственные договоры.
Украинцы, варяги или россияне: какой была национальность князей Киевской Руси
Какая национальность князей Руси - кем были князья Киевской Руси по происхождению / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Какова национальность князей Киевской Руси
  • Кем были князья Руси

Вопрос происхождения князей Киевской Руси десятилетиями остается предметом споров, манипуляций и политических мифов. Российская историография пыталась присвоить Русь, скандинавская — подчеркнуть роль варягов, а украинская — вернуть истории реальный контекст. О том, что же на самом деле известно о национальности правящей элиты Руси, рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube, опираясь на источники, которыми пользовался сам летописец.

Главред выяснил, какой была национальность князей Киевской Руси.

видео дня

Как появилась "Повесть временных лет"

Автор "Повести временных лет" Нестор имел гораздо более широкий доступ к информации, чем кажется на первый взгляд. По словам Акима Галимова, летописец опирался не на слухи, а на вполне конкретные документы.

"Нестор Летописец знал наверняка. Он имел доступ к византийским источникам и межгосударственным договорам", — говорится в видео.

Речь идет прежде всего о договорах Руси с Византией — главным торговым партнером Киева с IX по XIII век. Именно эти документы являются ключевыми для понимания реального происхождения князей.

Что известно о договорах между Русью и Византией

Галимов отметил, что первыми известными соглашениями стали договор 911 года с князем Хельги (Олегом) и договор 944 года с князем Ингером (Игорем).

"Летописец в "Повести временных лет" настолько подробно пересказывает их содержание, что историки убеждены — автор видел эти документы или их копии", — отметил он.

Это важно, ведь договоры — не литературные образы, а реальные межгосударственные акты, фиксирующие имена, титулы и состав правящей элиты Руси.

Смотрите видео об истории создания "Повести временных лет":

Аскольд, Дир и проблема преемственности

В Киеве XI–XII веков хорошо знали курганы Аскольда и Дира и считали их захоронениями реальных киевских правителей.

"Итак, летописец знал, что Аскольд и Дир существовали, и что люди они были не простые", — отмечает Галимов.

В то же время происхождение князя Игоря и его связь с Олегом, Аскольдом и Диром оставались для Нестора туманными.

"Откуда появился этот Игорь, летописец, видимо, точно не знал. Так же, как и мы сегодня", - отмечает он.

Зачем появился Рюрик — что известно о Рюрике

По мнению Акима Галимова, фигура Рюрика в летописи — это не столько исторический факт, сколько политическая конструкция.

"В средневековье было модно и политически выгодно выводить свое происхождение от иностранных правителей или великих цивилизаций", - указывает он.

Именно поэтому Игорь в летописной версии становится сыном "законного" скандинавского правителя — это делало его власть легитимной.

В чем нюанс в "Повести временных лет"

По словам Галимова, одна из главных проблем летописной версии — временные несоответствия.

"Это означает более 30 лет брака без детей и рождение наследника в очень позднем возрасте. Это маловероятная ситуация для средневековья", — рассказал он в видео.

По мнению журналиста, летописец просто не имел точных дат и подгонял их под уже известные события. В результате появляется типичный для Средневековья исторический нарратив.

"Реальные люди и реальные документы сочетаются с вымышленными связями и драматическими сюжетами", — сказал он.

Галимов отметил, что это не означает, что "Повести временных лет" нельзя доверять — ее просто нужно читать критически.

"Сюжет о путешествии Олега с малолетним Игорем в Киев, скорее всего, литература. А вот договоры с Византией — реальные документы", — заключает он.

Так кем же были князья Киевской Руси

Он указал на то, что именно договоры дают ключевой ответ на вопрос национальности правящей элиты.

"Они свидетельствуют о важной вещи — скандинавские и славянские элиты на Руси уже в X веке были тесно переплетены", — говорится в видео.

В договоре 944 года рядом с князем Игорем упоминаются правители как со скандинавскими, так и со славянскими именами, хотя славянских — меньшинство.

"Это означает, что киевская правящая династия возникла не как чужая и не как чисто местная, а как результат ассимиляции варяжских военных элит с местной славянской средой", — резюмирует он.

То есть предками князей были не "русские" в современном понимании, а сложное сочетание варягов и славян — фактически население территории современной Украины.

Главная ценность летописи "Повесть временных лет"

"В событиях IX–X веков в ней много легенд", — рассказал Галимов.

Но именно эти легенды, соединенные с реальными документами, позволяют увидеть истинный механизм формирования Руси-Украины — государства, которое возникло не как колония, а как результат сложного исторического синтеза.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Киевская Русь История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У россиян огромные потери: Силы обороны нанесли удар по важным пунктам

У россиян огромные потери: Силы обороны нанесли удар по важным пунктам

18:57Фронт
РФ интенсивно стягивает войска на горячий участок фронта: раскрыта тактика врага

РФ интенсивно стягивает войска на горячий участок фронта: раскрыта тактика врага

17:43Фронт
"Преступники слабеют": громкое заявление Зеленского после ударов США по Ирану

"Преступники слабеют": громкое заявление Зеленского после ударов США по Ирану

17:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Точно не смоется: что нужно добавить в побелку для деревьев

Точно не смоется: что нужно добавить в побелку для деревьев

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

Абсурдные правила в школах СССР: что было запрещено советским детям

Абсурдные правила в школах СССР: что было запрещено советским детям

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке танцующей девушки за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке танцующей девушки за 43 с

Почему мы никогда не видим птенцов голубей: орнитологи раскрыли истинную причину

Почему мы никогда не видим птенцов голубей: орнитологи раскрыли истинную причину

Последние новости

19:08

Для чего на самом деле придумали поля в тетрадях: истинное назначение удивит

18:59

Больше не бандиты и "серая зона": как в голливудских фильмах показывают Украину

18:57

У россиян огромные потери: Силы обороны нанесли удар по важным пунктам

18:49

Вещь за $1 удивила своей настоящей ценой: девушка нашла "сокровище"

18:39

"Догнали здесь": MamaRika попала на обстрелы в Дубае

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
18:33

Россиян ликвидируют в ближнем бою: спецназ ГУР зачищает позиции РФ на юге

18:25

Украинцы, варяги или россияне: какой была национальность князей Киевской РусиВидео

18:10

И не нужно ломать голову: рецепт идеального завтрака на каждый деньВидео

17:43

РФ интенсивно стягивает войска на горячий участок фронта: раскрыта тактика врага

Реклама
17:31

"Преступники слабеют": громкое заявление Зеленского после ударов США по ИрануВидео

17:10

Аутентичная эстетика Leica: серия Xiaomi 17 в Алло новости компании

16:57

Не моют никогда: горничная рассказала к чему лучше не прикасаться в отеле

16:34

ВСУ прорвали линию фронта и открыли важный плацдарм: названо направление

16:33

Афера в Лавре, о которой молчали: куда делось золото из киевской святыниВидео

16:30

"Последнее отдаст": предательница Королева рассказала о планах на невестку

16:27

Война с Ираном может негативно повлиять на Украину - в чем проблема

16:08

Зачем в СССР в каждый шкаф клали спички: большинство даже не догадывается

16:01

Погода порадует теплом: известно, какими будут первые дни марта в Тернополе

15:20

Тайны элиты: где находится "остров миллиардеров" и что там происходит

15:15

Во Львове на чердаке нашли настоящий американский клад: что там былоВидео

Реклама
15:14

"Цель номер один": эксперт назвал город, который РФ хочет стереть с лица землиВидео

15:04

Ровно накроет внезапное потепление: чем удивит погода в первый день весны

14:27

Когда в Одессе по-весеннему потеплеет: прогноз погоды на март 2026

14:20

"Никуда не уйду": Филипп Киркоров признался в связи с Аллой Пугачевой

14:16

Гороскоп на завтра 1 марта: Весам - интересный вечер, Близнецам - неожиданность

14:15

Работает ПВО, в Дубае прогремели взрывы: уже есть информация о погибшемВидео

14:07

Разгон до 100 км/ч за секунды: рейтинг авто, которые удивляют своей скоростью

14:01

Круче "Шубы": рецепт шикарного салата из сельди за 10 минут

13:53

Кто разобьёт сердце Деве, а кто - даст счастье: названы лучшие и худшие пары

13:13

"И свадьба, и ребенок": Денисенко открыла тайну личной жизни с Савранским

13:13

Стюардесса поделилась важным советом для туристов: нужна бутылка водыВидео

13:08

Оккупанты приближаются: эксперт предупредил об угрозе для многотысячного города

13:07

Операция Израиля против Ирана: Украина сделала заявление на фоне обостренияВидео

12:42

Требования РФ изменились: когда закончится война и что будет летом - экспертВидео

12:14

Риск обесценивания доллара: украинцам сказали, как изменится курс валют

12:13

Цена подскочила выше 50 гривен: в Украине внезапно подорожал базовый продукт

12:03

Девушка показала, как кот повел себя "по-человечески": сделал невозможноеВидео

11:49

Китайский гороскоп на завтра 1 марта: Обезьянам - стресс, Собакам - сплетни

11:48

Собака всё поняла раньше врача: могут ли питомцы распознать беременность хозяйкиВидео

11:36

Низкая посадка и baggy: какие джинсы выбирать в 2026 году

Реклама
11:18

Россия может внезапно остановить мирные переговоры: СМИ узнали причину

11:07

На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

10:40

Японская подкормка для комнатных цветов: три ингредиента — и будет море бутоновВидео

10:27

В Киеве военные и ветераны могут пройти бесплатную реабилитацию: как записаться

10:25

Большая боевая операция началась: Трамп назвал цель ударов по Ирану

10:16

"Потом еле откачали": путинист Киркоров опозорился на сцене

09:44

Кремль выбрал цели: ISW предупредил о подготовке РФ к новому наступлению

09:27

Израиль нанес удар по Ирану: прогремели десятки взрывов, что известноВидео

09:19

Одна чайная ложка — и цветение круглый год: натуральное удобрение своими рукамиВидео

09:00

Цель Путина №1 и областной центр, который станет призраком: Ступак – о войне в 2026 годуВидео

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять