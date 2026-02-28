Низкая посадка и baggy: какие джинсы выбирать в 2026 году

Мода 2026 делает ставку на сложный деним: глубокие оттенки индиго, лакированные эффекты и чистые линии вместо ярких логотипов.

Модные джинсы 2026 / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие джинсы будут модными в 2026 году

Как выбрать идеальный вариант джинсов

Джинсы давно перестали быть просто базовым элементом гардероба "для кофе". В 2026 году деним окончательно превращается в холст для художественных экспериментов, сочетая эстетику "тихой роскоши", бунтарский гранж и экологическое сознание.

От мешковатых оверсайз-силуэтов до сложных арт-объектов с вышивкой и эффектом состаривания — дизайнеры предлагают моду, требующую уверенности и готовности играть с пропорциями, а Главред расскажет об этом более подробно.

Джинсы с характером и "биографией"

Как рассказывает стилист Антонина Коваль, новый сезон диктует правило: джинсы должны выглядеть так, будто они прожили насыщенную жизнь. Тренд на устойчивую моду выводит на первый план вещи с историей. В ход идут пэчворк, лазерные принты, аппликации, камушки и ручная вышивка.

Это заметное возвращение к максимализму после лет доминирования сдержанных и минималистичных фасонов.

Трехмерная фактура и глубокие цвета

В 2026 году актуальной становится "3D-фактура" денима. Модели с покрытием, имитирующим лак или потертую кожу, становятся ключевыми на подиумах. Цветовая палитра тяготеет к глубокому индиго и графитовому серому.

Эти оттенки идеально вписываются в современный минимализм, где главную роль играют качество ткани и чистота линий, а не громкие логотипы.

Baggy, но сбалансированные

Широкие и мешковатые джинсы (baggy, loose fit) не сдают позиций. Главный секрет стилизации — баланс. Объемный низ стилисты советуют сочетать с приталенными жакетами, короткими топами или лаконичными боди.

Низкая посадка — интеллигентный бунт

Возвращается и низкая посадка, но уже без прямого копирования эстетики 2000-х. Сегодня это продуманный крой, который визуально удлиняет ноги и создает изящный силуэт. Пояс может выглядеть слегка расслабленно, добавляя образу небрежный шарм.

Видео о том, какие джинсы будут модными в 2026 году, можно посмотреть здесь:

Классика с акцентом

Для поклонников классики актуальными остаются bootcut и модели, расширенные от колена. Они позволяют выгодно подчеркнуть обувь и в то же время сохраняют элегантность.

Потертости, окрашивание и "дорогостоящая простота"

Эффекты состаривания, ручная окраска, кислотное отбеливание и асимметричные швы — маркеры модных джинсов 2026 года. В то же время темный однотонный деним остается выбором для тех, кто ценит сдержанный стиль и "дорогое простое".

Украинские бренды в тренде

Украинская модная индустрия полностью интегрирована в мировые процессы. Среди брендов, на которые стоит обратить внимание:

Ksenia Schnaider — апсайклинг и деним с мировым именем

— апсайклинг и деним с мировым именем One by One — практичные модели на каждый день

— практичные модели на каждый день Eisenberg — внимание к деталям и качеству

— внимание к деталям и качеству Minim — сознательное потребление

— сознательное потребление Match Denim — работа с винтажными тканями

Как выбрать идеальные джинсы

Эксперты советуют начинать с базы: прямой крой или wide leg. Они легко адаптируются к любой обуви. А для экспериментов — модели с декором, необычной талией или сложной фактурой.

Деним в 2026 году — это способ рассказать свою историю без слов.

Об источнике: Антонина Коваль Антонина Коваль — персональный стилист и ТВ-эксперт. Создает стильные образы для звезд шоу-бизнеса и работает в сфере моды уже более 10 лет. На своем YouTube-канале эксперт делится советами о моде и стиле, а также дает профессиональные советы по созданию актуального гардероба.

