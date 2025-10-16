Главные тренды осени 2025: 10 универсальных вещей, которые необходимы в гардеробе

Тренды осени 2025 диктуют элегантность и практичность. Новые модные тренды сочетают кожу, искусственный мех, лоферы и теплые оттенки шоколада и финика.

Тренды осени 2025 / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Практичность и универсальность осеннего гардероба 2025 года

Какие вещи, принты и цвета снова стали модными

Осень 2025 обещает не только эстетическое удовольствие, но и неожиданную практичность. Мировые подиумы представили тренды, которые идеально вписываются в концепцию капсульного гардероба. В моде - универсальные решения и ключевые предметы одежды, легко сочетающиеся между собой. Главред рассказывает о главных тенденциях моды осени 2025 года.

Тренды верхней одежды

Как рассказывает на своем канале облогер Анастасия Заячковская, модные тенденции верхней одежды балансируют между структурой и комфортом, предлагая максимально носибельные и практичные варианты, подтвержденные показами Dior, Gucci и Prada.

Кожа или экокожа - один из самых практичных и долговечных трендов. Цветовая палитра сезона - шоколад, винный, темно-зеленый и классический черный. Преимущество кожи в том, что она не требует сложного ухода, что делает ее идеальной для любой погоды.

Искусственный мех представлен повсюду - на шубах, жилетках, воротниках, а также в обуви и сумках. Это роскошный, теплый и одновременно этичный тренд, который не требует особого ухода.

Приталенность VS Объем

Мода разделилась на два противоположных, но актуальных направления. С одной стороны - акцент на талии: приталенные пальто, тренчи и даже меховые пуховики. Этот тренд отличается женственностью, но ограничивает возможности для многослойности. С другой - макси-плечи, то есть объемная, гиперболизированная линия плеч, заимствованная из 80-х. Ее используют в пальто, жакетах и блузах, добавляя образу драматизма.

Цвета осени 2025 года

Осенние оттенки сезона свежие и глубокие - идеальны для гармоничных сочетаний.

Финиковый оттенок - яркая альтернатива бургунди. Это насыщенный винный цвет с фиолетовой ноткой, который отлично смотрится на пальто и свитерах.

Насыщенный шоколад - возвращение глубокого, теплого коричневого. Идеальная база для фактур кожи, замши и меха.

Лемонграсс - свежая альтернатива популярному "butter color". Желто-зеленый оттенок добавляет легкости и передает атмосферу межсезонья.

Бледно-розовый - неожиданно актуальный цвет, который прекрасно сочетается с серым, шоколадным и финиковым.

Анималистические принты и акценты

Главное внимание в принтах сосредоточено на животных мотивах, которые можно смешивать или использовать как яркий акцент. В тренде змеиный, коровьи, зебровый и леопардовый принты. Особенно выделяется леопард, который неожиданно вернулся и стал главным элементом образа.

Животные мотивы лучше использовать как минималистичный акцент или как центральный элемент аутфита.

Модная обувь и аксессуары

Аксессуары в этом сезоне - финальные стилистические штрихи, а обувь сочетает классику с неожиданными экспериментами.

Массивные броши снова в моде - их носят не только на лацканах жакетов, но и как застежки для шарфов или топов.

Длинные кожаные перчатки добавляют образу завершенности и драматизма. Актуальны как классические черные, так и модели в финиковом, красном или зеленом цветах.

Лоферы - базовый элемент гардероба в стиле old money.

Ковбойские сапоги - вечная классика, которая не выходит из моды уже пять лет.

Балетки-кроссовки - самый смелый тренд сезона. Крупные спортивные бренды представили гибрид балетной эстетики и спортивной обуви.

