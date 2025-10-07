Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Главный парфюмерный аккорд осени-2025: какие духи и как выбирать на холодный сезон

Анна Подгорная
7 октября 2025, 13:24
28
Парфюмерные эксперты рассказали, как наслаждаться благоуханием осени в этом году.
духи на осень-2025
Духи на осень-2025 - парфюмерный совет экспертов / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте больше:

  • Какие духи выбрать осенью-2025
  • С какими аккордами сочетать главную парфюмерную нотку этого сезона

Выбор удачного парфюма столь же важен, как опрятный маникюр, макияж, прическа и образ в целом. На холодный сезон парфюмеры советуют выбирать духи с теплыми, пряными нотками.

Бьюти-редакторы Elle обратились за советом, как выбрать правильные духи, к парфюмерным экспертам Исааку Ликач и Октавии Морган. Их фаворитом на осень-2025 стала корица - пряность, чье благоухание великолепно звучит в теплых ароматах и экзотических композициях.

видео дня

Главред расскажет, какой парфюм на осень-2025 стоит выбрать, учитывая рекомендации специалистов.

Чтобы подчеркнуть теплую, гурманскую сторону коричного аромата Ликач советует выбирать духи, где пряность сочетается с ванилью. Аппетитный тандем Морган рекомендует разбавлять гвоздикой, кардамоном, мускатным орехом, нотками черного перца, бобами тонка и амброй.

Впрочем корица в парфюмерии - это не только теплый дух специй, навевающий воспоминания о теплой выпечке, бокале горячего глинтвейна или ароматного кофе. Она может звучать элегантно, магнетично, и даже экстравагантно. Если вы являетесь поклонниками именно таких парфюмов, Исаак рекомендует искать в пирамиде сочетание корицы с табаком и кожей. Для более неожиданных сочетаний Октавия рекомендует "фрукты, такие как слива, яблоко или персик, для создания чувственного гурманского эффекта, а также сандаловое дерево или кедр, которые придают пряности элегантность".

корица
Духи на осень-2025 - парфюмерный совет экспертов / фото: pexels.com

При этом парфюмеры отмечают: корица - это парфюмерный аккорд не только для холодного сезона. Для поклонников убеждения, что для духов не бывает правильного времени, а важно лишь настроение, Ликач и Морган советуют смело экспериментировать с коричными ароматами круглый год. Для более консервативных любителей ароматов - примерять парфюмы с корицей во время вечерних прогулок и встреч.

Духи на осень-2025 - лучшие парфюмы с корицей

Tom Ford Tobacco Vanille Eau de Parfum
Tom Ford Tobacco Vanille Eau de Parfum / фото: instagram.com/tomfordbeauty
Kilian Paris Angels’ Share Eau de Parfum
Kilian Paris Angels’ Share Eau de Parfum / фото: instagram.com/kilianparis
Byredo Eyes Closed Eau de Parfum
Byredo Eyes Closed Eau de Parfum / фото: instagram.com/officialbyredo
Diptyque Volutes Eau de Parfum
Diptyque Volutes Eau de Parfum / фото: instagram.com/diptyque
Charlotte Tilbury Cosmic Power Eau de Parfum
Charlotte Tilbury Cosmic Power Eau de Parfum / фото: instagram.com/charlottetilburyskincare

Читайте также:

Об источнике: Elle

Elle - французский еженедельный женский журнал о моде, красоте, досуге и здоровье, издающийся с 1945 года. В настоящее время это крупнейшее в мире издание о моде. Оно имеет 43 версии, издающиеся в 60 странах, а также владеет 33 веб-сайтами, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

парфюм интересные новости осень-2025 духи
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне заявили об атаке дрона по Нововоронежской АЭС - что известно

Россияне заявили об атаке дрона по Нововоронежской АЭС - что известно

14:52Мир
СМИ показали фото сыновей Путина: у них фальшивые фамилии

СМИ показали фото сыновей Путина: у них фальшивые фамилии

14:30Мир
Украина будет получать "Томагавки" постепенно: нардеп раскрыл замысел Трампа

Украина будет получать "Томагавки" постепенно: нардеп раскрыл замысел Трампа

13:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

Не по карману: Потап решил сменить профессию в США

Не по карману: Потап решил сменить профессию в США

Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантов

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантов

"Будет девочка": Наталья Денисенко заговорила о пополнении в семье

"Будет девочка": Наталья Денисенко заговорила о пополнении в семье

Последние новости

15:10

Прошлое разбойников спряталось в названии известного города Донбасса: раскрыта тайна

15:04

Суперпростой и аппетитный салат: весь секрет в главном ингредиентеВидео

14:58

Поздравления с Днем юриста - красивые поздравления и картинки

14:52

Россияне заявили об атаке дрона по Нововоронежской АЭС - что известно

14:50

Все по-настоящему: семь признаков того, что вы нашли настоящую любовь

Блэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал ТрампБлэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал Трамп
14:30

СМИ показали фото сыновей Путина: у них фальшивые фамилии

14:26

Привело под венец: актриса Катя Кузнецова призналась в романе на съемках

14:26

Что можно посадить на месте, где росла картошка: простые, но полезные советы

14:20

"Спасибо, Бен": Лопес и Аффлек впервые воссоединились на публике после развода

Реклама
14:14

Самая дорогая ягода в Украине резко подешевела: фермеры вынуждены снижать цены

13:27

Украина будет получать "Томагавки" постепенно: нардеп раскрыл замысел Трампа

13:24

Главный парфюмерный аккорд осени-2025: какие духи и как выбирать на холодный сезон

13:21

New York Post обнародовал документы ФБР о связях Порошенко с Медведчуком и Путиным, – эксперт

13:05

"Уже замужем": о свадьбе Леси Никитюк с военным проговорился известный певец

12:37

Отказалась от всего прежнего: как сейчас выглядит непубличная Мария Яремчук

12:26

Блогер показал разницу работы камер iPhone 17 и 15: результат очень удивилВидео

12:07

РФ атаковала Черниговскую область: без света - 61 тысяча абонентов, введены графикиФото

12:03

"Опуститься к такому": Ани Лорак публично опозорилась

12:03

"На той же мове": экс-участница "ВИА Гры" Бушмина послала украинцев

12:00

Путин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - Бондарев

Реклама
11:50

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантовВидео

11:07

"Ждут, пока РФ устанет": экс-дипломат рассказал об иллюзиях Европы в отношении Путина

10:55

Китайский гороскоп на завтра 8 октября: Козлам - переедание, Обезьянам - ссоры

10:49

Почему 8 октября нельзя начинать важных дел: какой церковный праздник

10:44

Испоганила свое: жена Павлика показала лицо после неудачной пластики

10:37

Осеннее тепло еще вернется: когда Украину накроет "бабье лето"

10:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 октября (обновляется)

10:22

Свет для 600 тысяч домов: в Украине нашли способ предотвращать блекауты - WSJ

09:55

РФ вступила в первую фазу подготовки к войне с НАТО – ISW

09:26

"Это самое страшное": Ольга Сумская сделала заявление о провальном браке

09:25

Трампа раздражает Путин: экс-дипломат РФ раскрыл закулисье переговоровВидео

08:52

Признание Ангелы Меркель: так кто же ответственен за войну в Украине?мнение

08:52

РФ атаковала энергетику и ж/д инфраструктуру: горели депо и подстанции, люди без светаФото

08:16

Карта Deep State онлайн за 7 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:12

Гороскоп на завтра 8 октября: Львам - новая возможность, Тельцам - неискренность

07:42

В Сумах - взрывы, в городе возникли перебои с электричеством: что известно

07:29

Оккупанты захватили Малиевку: россияне продвинулись на Днепропетровщине

06:41

Полтавщина - под ударом дронов: повреждены дома и инфраструктура, вспыхнули пожарыФото

06:10

Война на истощение началась: что стоит пониматьмнение

06:00

Только одна зависимость: что сделал Павел Текучев ради роли

Реклама
05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мамы и ребенка за 10 секунд

05:30

Конец пятидневки: у людей будут четыре выходных в неделю, названы сроки

05:00

Десерт родом из детства: невероятно вкусный торт из 4 ингредиентов без выпечкиВидео

04:30

Шаг, который изменит будущее: три знака зодиака получат ценный знак 7 октября

04:07

Почему собака спит с высунутым языком - ветеринары предупредили о важном сигналеВидео

03:24

Бриллиантовое кольцо и самолет: Сумская призналась, как ее хотели отбить у мужа

02:53

Как оживить увядающие розы: маленький трюк вернет жизнь букету

01:30

"Совсем сбрендила": Анастасия Волочкова взялась за оружие

00:24

С Бритни Спирс произошел несчастный случай: "Не знаю, сломана ли она"

00:19

Трамп принял решение по ракетам Tomahawk для Украины: первые подробности

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять