Главный парфюмерный аккорд осени-2025: какие духи и как выбирать на холодный сезон

Парфюмерные эксперты рассказали, как наслаждаться благоуханием осени в этом году.

Духи на осень-2025 - парфюмерный совет экспертов / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Какие духи выбрать осенью-2025

С какими аккордами сочетать главную парфюмерную нотку этого сезона

Выбор удачного парфюма столь же важен, как опрятный маникюр, макияж, прическа и образ в целом. На холодный сезон парфюмеры советуют выбирать духи с теплыми, пряными нотками.

Бьюти-редакторы Elle обратились за советом, как выбрать правильные духи, к парфюмерным экспертам Исааку Ликач и Октавии Морган. Их фаворитом на осень-2025 стала корица - пряность, чье благоухание великолепно звучит в теплых ароматах и экзотических композициях.

Главред расскажет, какой парфюм на осень-2025 стоит выбрать, учитывая рекомендации специалистов.

Чтобы подчеркнуть теплую, гурманскую сторону коричного аромата Ликач советует выбирать духи, где пряность сочетается с ванилью. Аппетитный тандем Морган рекомендует разбавлять гвоздикой, кардамоном, мускатным орехом, нотками черного перца, бобами тонка и амброй.

Впрочем корица в парфюмерии - это не только теплый дух специй, навевающий воспоминания о теплой выпечке, бокале горячего глинтвейна или ароматного кофе. Она может звучать элегантно, магнетично, и даже экстравагантно. Если вы являетесь поклонниками именно таких парфюмов, Исаак рекомендует искать в пирамиде сочетание корицы с табаком и кожей. Для более неожиданных сочетаний Октавия рекомендует "фрукты, такие как слива, яблоко или персик, для создания чувственного гурманского эффекта, а также сандаловое дерево или кедр, которые придают пряности элегантность".

Духи на осень-2025 - парфюмерный совет экспертов / фото: pexels.com

При этом парфюмеры отмечают: корица - это парфюмерный аккорд не только для холодного сезона. Для поклонников убеждения, что для духов не бывает правильного времени, а важно лишь настроение, Ликач и Морган советуют смело экспериментировать с коричными ароматами круглый год. Для более консервативных любителей ароматов - примерять парфюмы с корицей во время вечерних прогулок и встреч.

Духи на осень-2025 - лучшие парфюмы с корицей

Tom Ford Tobacco Vanille Eau de Parfum / фото: instagram.com/tomfordbeauty

Kilian Paris Angels’ Share Eau de Parfum / фото: instagram.com/kilianparis

Byredo Eyes Closed Eau de Parfum / фото: instagram.com/officialbyredo

Diptyque Volutes Eau de Parfum / фото: instagram.com/diptyque

Charlotte Tilbury Cosmic Power Eau de Parfum / фото: instagram.com/charlottetilburyskincare

