Сильные пожары в местах "прилетов": РФ массированно ударила по двум областям

Одесса и Волынь подверглись нескольким волнам атак ударных беспилотных летательных аппаратов.

https://glavred.info/ukraine/silnye-pozhary-v-mestah-priletov-rf-massirovanno-udarila-po-dvum-oblastyam-10728602.html Ссылка скопирована

РФ массированно ударила по Украине / Коллаж Главред, фото Facebook/DSNSODE, t.me/mayorpolishchuk

Главное:

Одесса подверглась нескольким волнам атак ударных БпЛА

Волынская область находилась под массированной атакой беспилотников

В новогоднюю ночь сразу несколько областей Украины оказались под воздушными ударами российских оккупационных войск.

О последствиях атак врага сообщает начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

видео дня

Подробности удара по Одесской области

Одесса подверглась нескольким волнам атак ударных беспилотных летательных аппаратов, в результате чего в городе зафиксирован ряд чрезвычайных ситуаций, в частности падение дронов и обломков, возгорания на объектах инфраструктуры и повреждения жилых домов, подчеркнул Лысак.

"В новогоднюю ночь враг "поздравил" Одессу несколькими волнами атак ударных БпЛА. В городе зафиксирован ряд чрезвычайных ситуаций... Все пожары оперативно ликвидированы, работали спасатели, взрывотехники и коммунальные службы", - говорится в сообщении.

Взрывы в Волынской области: что известно

В течение ночи Волынская область находилась под массированной атакой вражеских беспилотников типа Shahed, которые нанесли удары по объектам критической инфраструктуры, несколько десятков БпЛА атаковали регион, часть из них была сбита силами противовоздушной обороны.

/ Инфографика: Главред

В то же время зафиксированы и попадания, в результате которых возникли пожары. Их тушение продолжается, в частности в Луцке и Ковельском районе.

/ t.me/mayorpolishchuk

"В местах прилетов работают все соответствующие службы. Ликвидация последствий продолжается. По информации "Волыньоблэнерго" пока отключено 103341 абонентов", - сообщил начальник Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий.

Прогноз Буданова об ударах РФ по Украине

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что на данный момент военно-промышленный комплекс страны-агрессора достиг максимального уровня в производстве средств воздушного поражения, применяемых для атак на Украину. Также он подтвердил ранее озвученный прогноз о том, что Россия и далее будет осуществлять масштабные ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. "Эти атаки не прекратятся", — подчеркнул Буданов.

Удары РФ по Украине: новости по теме

Ранее Владимир Зеленский сделал заявление на фоне удара по Украине. Россия даже рождественское и новогоднее время превращает во время уничтоженных домов.

Напомним, РФ цинично атаковала Одесскую область за несколько минут до Нового года. Фиксируют перебои с электроснабжением критических предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность Одессы.

Как писал Главред, в ночь на 31 декабря российские войска снова нанесли удары по Одесской области, атаковав жилые объекты, логистические узлы и энергетическую инфраструктуру. По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, основной целью оставались гражданские и энергетические объекты.

Читайте также:

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред