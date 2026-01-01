Укр
Читать на украинском
Под ударом энергетика: РФ цинично атаковала Одесскую область за несколько минут до Нового года

Инна Ковенько
1 января 2026, 01:26
Фиксируют перебои с электроснабжением критических предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность Одессы.
Под ударом энергетика: РФ цинично атаковала Одесскую область за несколько минут до Нового года
Атака на Одесскую область в новогоднюю ночь/ Коллаж: Главред, фото: nta.ua, ДТЭК

Поздно вечером 31 декабря, за несколько минут до наступления нового 2026 года, враг цинично атаковал энергетическую инфраструктуру Одесской области ударными дронами.

На одном из объектов энергетики есть пожар. Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.

"За несколько минут до Нового года - российские террористы вновь дерзко атаковали беспилотниками крайне важную и необходимую для гражданского населения Одесской области энергетическую инфраструктуру. На одном из объектов возник пожар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки РФ фиксируются перебои с электроснабжением критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность Одессы.

Все соответствующие службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий.

Напомним, как писал Главред, за считанные часы до Нового года российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки страны-агрессора России известно о поражении многоэтажки. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия готовит новый масштабный удар ракетами и дронами по территории страны. Такая атака может произойти уже в ближайшее время, в частности во время новогодних праздников.

В ночь на 31 декабря российские войска снова нанесли удары по Одесской области, атаковав жилые объекты, логистические узлы и энергетическую инфраструктуру. По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, основной целью оставались гражданские и энергетические объекты.

Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Два ангелочка: Михаил Поплавский впервые показал "секретных" внуков

