Как понять, что коту холодно: эксперты назвали лучшую температуру для котов

Домашние коты, несмотря на густую шерсть, остаются очень чувствительными к холоду. Это особенно заметно у короткошерстных пород, котят и пожилых котов. Если ваш любимец постоянно ищет тепло - ложится на колени, прячется под одеяло или прижимается к шее, это может быть сигналом, что ему прохладно. Об этом пишет Interia Kobieta.
Температура тела кота составляет примерно 38-39 °C, поэтому он быстрее испытывает дискомфорт от холода, чем человек. Именно поэтому коты так охотно греются у батареи, на солнечном подоконнике или рядом с компьютером. Их природная склонность к теплу объясняется происхождением: предки современных домашних котов жили в теплых климатических условиях, и эта особенность сохранилась по сей день.
Какая температура комфортна для кошек
Оптимальной температурой для кота в квартире считается 21-26 °C. В этом диапазоне большинство животных чувствуют себя комфортно, остаются активными и не ищут постоянного дополнительного тепла.
Как понять, что коту холодно
Если температура опускается ниже 20 °C, коты могут начать сворачиваться в клубок, становиться менее подвижными и избегать игр. Если пушистику холодно долгое время, то у него может развиться гипотермия. Среди основных признаков переохлаждения - расширенные зрачки, скованность мышц, спутанность сознания, низкое кровяное давление или затрудненное дыхание.
Чрезмерная жара свыше 30 °C также нежелательна, так питомец может стать вялым, потерять аппетит и искать прохладные места.
Чтобы обеспечить коту комфорт, рекомендуем поддерживать оптимальный температурный режим, а также создать уютное место для отдыха. Это может быть мягкая кровать с одеялом, плед или даже картонная коробка, которую животное выберет как любимый уголок. Главное, чтобы там было тепло и безопасно.
