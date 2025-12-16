Укр
Как часто надо купать кота: ответ удивит даже опытных хозяев

Юрий Берендий
16 декабря 2025, 22:23
69
Зооэксперты предупреждают, что чрезмерный контакт с водой может навредить здоровью кота во время купания и вызвать сильный стресс.
Как часто надо купать кота: ответ удивит даже опытных хозяев
Как часто надо купать кота - как правильно приучить кота к купанию / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Когда нужно купать кота
  • С какой периодичностью нужно купать кота
  • Как правильно купать кота

Многие владельцы кошек уверены, что регулярное купание - залог чистоты и здоровья любимца. Однако, зооэксперты проекта AnimalWised предупреждают, что чрезмерные водные процедуры могут навредить животному больше, чем пользы.

Главред выяснил, как часто нужно купать котов.

видео дня

Нужно ли вообще купать котов

Коты от природы чрезвычайно чистоплотные животные и большинство ухода за телом выполняют самостоятельно.

"Коты - очень гигиеничные животные. Если они не проводят большую часть своей жизни, лижучи и ухаживая за собой, это означает, что что-то не так", - отмечают зооэксперты AnimalWised.

Смотрите видео о том, нужно ли купать котов:

Они добавляют, что уход за шерстью для кошек - не косметическая процедура, а способ очистки от грязи, бактерий и паразитов. Они используют язык с кератиновыми сосочками, которые работают как естественная расческа.

Почему кошки не любят купание

Большинство домашних кошек воспринимают воду как сильный стресс. Эксперты объясняют, что "многие кошки не любят, когда их купают или погружают в воду... даже шум душа может быть для кошек тревожным сигналом".

В некоторых случаях купание настолько пугает животное, что оно может вести себя агрессивно, пытаясь защититься.

Когда купание кота действительно необходимо

Зооэксперты отмечают: купать кота следует только в исключительных ситуациях.

Среди них:

  • сильное загрязнение;
  • попадание токсичных веществ на шерсть;
  • ситуации, когда кот не может самостоятельно ухаживать за собой из-за болезни.

"По этой причине купание кота следует проводить только в исключительных случаях", - подчеркивают в AnimalWised.

В остальных ситуациях достаточно регулярного вычесывания и локальной очистки загрязненных участков.

Почему частое купание вредит коту

Кожа кошек имеет собственный уникальный рН-баланс.

"Слишком частое купание может нарушить этот баланс, что может привести к раздражению кожи или инфекциям", - предостерегают эксперты.

Кроме того, вода и шампуни смывают естественный защитный слой масел, который необходим для здоровья шерсти.

Как часто можно купать кота без вреда

Универсального графика не существует - все зависит от породы, образа жизни и состояния здоровья животного.

"Большинство котов не следует купать чаще чем раз в месяц", - советуют специалисты.

Чаще купания допускается только в исключительных случаях или для отдельных пород.

Какие кошки нуждаются в более частом купании

Особое внимание следует уделять бесшерстным породам. "Некоторые породы, такие как сфинксы, которые не имеют шерсти, нуждаются в регулярном купании из-за накопления природных масел на коже", - объясняют специалисты.

Без очистки эти масла могут вызвать раздражение и воспаление.

Когда можно купать котенка

Купание котят требует особой осторожности. Эксперты советуют воздержаться от водных процедур в первые месяцы жизни.

"Купание не должно происходить в течение первых 3-4 месяцев", - добавляют они.

По их словам, новорожденные котята не способны самостоятельно регулировать температуру тела, поэтому купание может привести к переохлаждению. В случае необходимости лучше использовать салфетки.

Можно ли купать кота без вакцинации

Котят до первой вакцинации купать не рекомендуют.

"Намокание и контакт с грязной водой могут сделать их уязвимыми к определенным инфекциям", - отмечают эксперты.

Взрослых невакцинированных котов купать можно, но только при условии полного высушивания и отсутствия признаков болезни.

Как правильно приучить кота к купанию

Подготовка - ключ к успеху. Зооэксперты советуют постепенно знакомить кота с ванной комнатой, душем и феном, не включая их рядом сразу.

"Нам нужно обеспечить, чтобы купание прошло как можно спокойнее", - отмечают в AnimalWised.

Важно:

  • говорить мягко;
  • избегать резких движений;
  • прекратить процедуру при агрессивной реакции животного.

Если кот категорически не воспринимает купание, стоит обратиться к профессиональному грумеру.

Об источнике: AnimalWised

AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

домашние питомцы домашние животные коты
"Минусы" будут и днем, и ночью: известна дата значительного похолодания в Украине

