О чем думают коты, когда человек мяукает - как они понимают слово 'мяу'

Многие владельцы кошек задумываются, понимает ли питомец, когда человек мяукает, и что на самом деле означает для кошек слово "мяу", рассказали эксперты.

Многие владельцы кошек иногда пытаются "говорить" с любимцем на его языке - мяукают, мурлыкают или даже повторяют кошачьи звуки. Но понимает ли кот, что мы хотим сказать? Эксперты проекта "Jaw-Dropping Facts" в видео на YouTube объяснили, как на самом деле коты воспринимают человеческие мяуканья, как правильно с ними общаться и что они чувствуют во время разговора.

Главред выяснил, нравится ли котам когда им мяукают.

Как правильно разговаривать с кошкой

Эксперты отмечают, что тон голоса - главное в общении с котом.

"Во время разговора с кошкой важен тон голоса, которым вы разговариваете. Кошки чувствуют себя комфортно, когда голос спокойный и мягкий, а многие из них также положительно реагируют на высокие голоса", - говорится в видео.

Зато резкие или громкие звуки могут вызвать у кошек страх и стресс.

"Коты могут испытывать дискомфорт от громких голосов или резких интонаций. Вы когда-нибудь замечали, как ваша кошка убегает, когда кто-то кричит? Вот почему", - указывают специалисты.

Специалисты советуют менять интонацию в зависимости от ситуации.

"Если ваш кот ведет себя неадекватно, вы должны использовать тон, который демонстрирует авторитет. Если вы будете использовать тот же мягкий, радостный голос, которым вы хвалите своего кота, он будет смущен", - добавляют эксперты.

Нравится ли котам, когда люди мяукают

Многих интересует, что чувствует кот, когда человек пытается "мяукать" в ответ.

"Человеческие мяуканья ничего не значат для котов. Для большинства котов человеческие мяуканье звучат как человеческая речь", - говорится в видео.

Однако коты умные и наблюдательные - они быстро ассоциируют ваши звуки с действиями.

"Если вы мяукаете определенным образом, когда кормите кота, он в конце концов может понять, что определенный звук мяуканья означает еду", - отмечают зооэксперты.

Итак, коты не понимают слово "мяу" буквально, но могут научиться воспринимать определенные звуки как сигналы - например, что время обеда или игры.

Как "говорить" с котом на его языке

Зооэксперты советуют сочетать слова с языком тела, ведь коты прекрасно его читают.

"Кошки являются экспертами в чтении языка тела, поэтому сочетание ваших слов с правильными жестами может помочь вам донести свое сообщение", - утверждают они.

Один из самых эффективных способов показать коту доверие - медленное моргание.

"Кошки используют медленное моргание, чтобы показать доверие к своим людям и другим кошкам. Вы можете имитировать эту технику, чтобы дать вашей кошке понять, как много она для вас значит", - указывают специалисты.

Еще один "кошачий" жест - легкий толчок головой или носом.

"Если вы мягко ответите на эти стуки головой, она, вероятно, в ответ замурлычет от удовольствия", - резюмируют они.

Почему кошки иногда игнорируют человека

Владельцы часто думают, что кот не реагирует на зов, но это не совсем так.

"Ваш кот реагирует на вас, просто вы этого не замечаете, потому что его реакция очень едва заметна. Он может лишь пошевелить ушами или немного наклонить голову", - говорят зооэксперты.

Это не равнодушие, а наоборот - знак доверия.

"Отсутствие очевидной реакции свидетельствует о том, что ваш кошачий друг узнает ваш голос и чувствует себя в безопасности. Это следует считать комплиментом", - говорится в видео.

Как коты воспринимают поцелуи и объятия

Большинство кошек не понимают человеческих способов проявления любви.

"Такой жест любви может восприниматься как вторжение в ее личное пространство. Большинство кошек не любят, когда их целуют, и не будут восприимчивы, если вы попытаетесь обнять их", - указывают специалисты.

Однако со временем кот может научиться ассоциировать поцелуй с нежностью.

"Коты не понимают поцелуев так же, как люди. Однако со временем коты могут научиться ассоциировать поцелуи с проявлением любви", - резюмируется в видео.

Почему котам не нравится, когда их берут на руки

Многие коты не терпят, когда их держат насильно.

"Когда вы берете кота на руки и обнимаете, он может чувствовать себя в ловушке и уязвимым. Просто большинство котов предпочитают свое пространство и проявляют нам любовь только на своих условиях", - добавляют в "Jaw-Dropping Facts".

Об источнике: проект Jaw-Dropping Facts Jaw-Dropping Facts - видеопроект из США, который посвящен жизни животных. По состоянию на май 2024 года на него подписано 1,15 млн человек. Канал активно публикует контент разной продолжительности и стиля - длинные форматы с объяснениями и короткие видео с "вау-фактами". Благодаря сочетанию полезной информации о животных и "привлекательного" контента, канал привлекает аудиторию, интересующуюся домашними любимцами, их поведением и уходом.

