Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Почему коты без ума от коробок - истинные причины знают единицы

Юрий Берендий
2 октября 2025, 04:09
51
Картонные коробки для кошек - это не просто игрушка, а универсальное пространство для игры, тепла, безопасности и снятия стресса, объясняют зооэксперты.
Почему коты без ума от коробок - истинные причины знают единицы
Почему коты без ума от коробок - почему кот любит грызть коробки / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Что любят кошки - лежанки или коробки
  • Почему коты любят сидеть в картонных коробках
  • Почему кот любит грызть коробки

Владельцы кошек хорошо знают, что стоит поставить дома картонную коробку, и любимец сразу же найдет в ней свое убежище. Но что именно стоит за этой универсальной кошачьей страстью? Зооэксперты проекта The Purring Journal в видео на YouTube назвали сразу восемь причин, почему коробки так привлекают пушистых питомцев.

Главред выяснил, делают ли коробки кошек счастливыми.

видео дня

Почему коту нравится картон

"Коты по своей природе являются хищниками, которые привыкли прятаться, следить и устраивать засады", - объясняют зооэксперты.

В дикой природе они используют деревья и кусты для маскировки, а в домашних условиях ту же функцию выполняет коробка. Она создает иллюзию тайника и позволяет отрабатывать охотничьи инстинкты, сохраняя ощущение контроля и безопасности.

Почему кошкам нравится ощущение картона

"Коробки являются современным эквивалентом тайника охотника... Находясь внутри коробки, кошка чувствует себя защищенной и скрытой", - отмечают эксперты.

Такая среда становится идеальной для игр. Кот может ждать момента, чтобы внезапно выпрыгнуть, будто тренируясь в засаде.

Смотрите видео о том, почему коты любят коробки:

Почему кошки любят тесные коробки

"Укрытие, которое обеспечивают коробки, уменьшает стресс для кошек", - подчеркивают специалисты.

Исследование, проведенное Утрехтским университетом, показало, что коты в приютах с доступом к коробкам быстрее адаптировались и имели более низкий уровень гормона стресса. Закрытые пространства действуют как естественный антистресс и дарят ощущение безопасности.

Почему моя кошка любит находиться в коробках

"Картон коробки также действует как изоляция, удерживая тепло и делая коробку особенно уютной", - говорится в объяснении.

Поскольку температура тела кошек выше человеческой, они всегда ищут теплые места. Коробка превращается для них в маленькую "систему отопления".

Можно ли держать кошку в коробке

"Когда на их территории появляется новая коробка, это как открытие целого нового мира", - говорят эксперты.

Коты исследуют коробку, нюхают, царапают и обозначают ее запахом, превращая в часть своей территории.

Почему кошка любит лежать в коробке

"Когда новая коробка попадает в их пространство, кот может потереться о нее лицом или телом, оставляя запаховые метки", - объясняют специалисты.

Так кот не только заявляет право собственности, но и создает для себя знакомый, комфортный запах.

"Если я влезу - я сижу"

Коты обладают уникальной гибкостью и могут втискиваться даже в самые маленькие коробки. Это остаточный инстинкт диких предков, которые прятались в узких местах от хищников или подстерегали добычу.

"Это явление, ласково известное как "Если я влезу, я сижу", демонстрирует невероятную гибкость котов. Коты имеют очень гибкий позвоночник, что позволяет им сворачиваться в тесных пространствах, что полезно в дикой природе, когда они втискиваются в крошечные уголки, чтобы спрятаться от хищников или подкрасться к добыче. Домашние кошки сохраняют эту способность и любят тесные места за безопасность, которую они предоставляют", - говорится в видео.

Почему коты любят квадраты

"Многие коты так же очарованы квадратным контуром на полу", - отмечают эксперты.

Даже нарисованный скотчем квадрат может восприниматься кошкой как безопасное пространство. Это демонстрирует силу инстинкта чувствовать границы, которые дарят комфорт и защищенность.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: The Purring Journal

The Purring Journal - это YouTube-канал, посвященный котам, кошачьему поведению, здоровью, интересным фактам и обзорам товаров для домашних любимцев. На сегодняшний день канал имеет примерно 231 тысячу подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

домашние питомцы домашние животные коты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удар по доходам Кремля: США расширят поддержку Киева разведданными - WSJ

Удар по доходам Кремля: США расширят поддержку Киева разведданными - WSJ

07:05Мир
7-балльный шторм обрушился на Украину: когда закончится магнитная буря

7-балльный шторм обрушился на Украину: когда закончится магнитная буря

03:50Синоптик
Враг нанес удар БПЛА по Киевщине, есть пострадавший: подробности и последствия

Враг нанес удар БПЛА по Киевщине, есть пострадавший: подробности и последствия

01:42Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Муж Ани Лорак повторил судьбу Мурата Налчаджиоглу - что известно

Муж Ани Лорак повторил судьбу Мурата Налчаджиоглу - что известно

Гороскоп Таро на завтра 2 октября: Тельцам - пришло время, Львам - отступить

Гороскоп Таро на завтра 2 октября: Тельцам - пришло время, Львам - отступить

Последние новости

07:05

Удар по доходам Кремля: США расширят поддержку Киева разведданными - WSJ

06:10

Ракеты "Томагавк" для Украины: получат ли ВСУмнение

06:00

"Не принял": у Киркорова новые серьезные проблемы с дочерью

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки с собакой за 59 секунд

05:10

Откроется острая правда: трех знаков зодиака ждут большие перемены 2 октября

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
04:33

Что добавить на сковородку, чтобы жареная картошка получилась хрустящей - лайфхак

04:09

Почему коты без ума от коробок - истинные причины знают единицыВидео

03:50

7-балльный шторм обрушился на Украину: когда закончится магнитная буря

03:30

"Съедают" пространство: в какие цвета не стоит красить стены в доме

Реклама
02:46

"Мой рай": Тина Кароль сделала неожиданное романтическое признание

01:48

Юрий Никитин впервые признался, почему во второй раз разводится с Ольгой Горбачевой

01:42

Враг нанес удар БПЛА по Киевщине, есть пострадавший: подробности и последствия

01:30

Новый роман и финансы: что известно о разводе Николь Кидман и Кита Урбана

00:56

Ученые раскрыли тайны прошлого: как находка в Китае переписывает историю человечества

00:54

ВСУ рассекли Добропольский выступ: военные рванули в мощное контрнаступление

00:23

"Считайте, что карьера закончилась": Леся Никитюк рассказала о конкурентках

01 октября, среда
23:56

Россия усилила давление: офицер раскрыл, почему Донетчина так важна для Кремля

23:45

"Нет смыслов": Анна Ризатдинова оказалась под капельницами

23:02

Атака была целенаправленная, летело более 20 Шахедов: какая сейчас ситуация на ЧАЭС

22:40

ПСЖ платит солидно: сколько заработало Динамо на трансфере Забарного

Реклама
22:26

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

22:14

Готова ударить: Мишель Обама раскрыла раздражающую привычку своего мужа

21:33

"Длинный Нептун" получил мощный апгрейд: эксперты намекнули на "приятный сюрприз"

21:16

"Эту победу нельзя просто ждать": ведущий Єдиних новин мобилизовался

20:59

На ЧАЭС произошла чрезвычайная ситуация после обстрела РФ

20:53

С него могли запускать дроны по Европе: французский спецназ захватил танкер РФВидео

20:50

Врачи бьют тревогу: что происходит с путинистом Филиппом Киркоровым

20:45

Как вы вешаете туалетную бумагу: лишь одна деталь выдает истинный характер

20:41

Весенний урожай не подведет: благоприятные дни осенней посадки лука под зимуВидео

20:29

Принцесса Анна в Киеве: о чем сестра Чарльза ІІІ говорила с Еленой Зеленской

20:22

"Ситуация мегакритическая": в Украине начали вводить графики отключения света после ударовФотоВидео

19:55

"Хороших сценариев для Кремля нет": при каком условии Китай может отказаться от России

19:51

Где спрятаны три совы: только 1% людей пройдет головоломку за 10 секунд

19:47

Оптимальные обороты двигателя: простой лайфхак, как сэкономить топливо на "механике"

19:44

Снег, дождь и мороз накроют Украину: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:24

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

19:22

В Крыму - топливная катастрофа: введены новые ограничения, бензин исчезает с АЗС

19:13

Мобилизация 60+ - в Генштабе объяснили, какие категории граждан призовут в армию

19:10

Зачем Трамп клянчит себе Нобелевскую премию мирамнение

19:04

"Мечтал познакомиться": Александра Кучеренко решилась на перемены в жизни

Реклама
19:03

В нескольких областях жесткие проблемы со светом: РФ ударила по объекту энергетикиВидео

19:00

Зачем океанам соль и как изменение солености может сделать полюса непригодными для жизни

18:46

Три области на грани опасности: офицер ВСУ оценил угрозу "ползучего наступления" РФ

18:37

Вид может быть обманчивым: в Украине нашли ядовитый "белый" грибВидео

18:19

Что нужно изменить для улучшения качества сна - ученые назвали два фактора

18:12

"Мое сердце разбито": женщина стала вдовой сразу после свадьбы из-за удара по ДнепруФотоВидео

17:48

Инерция против человечества: что будет, когда Земля перестанет вращаться

17:46

Как сказать на украинском "изолента": слова, о которых почти никто не знаетВидео

17:09

Мобилизация мужчин 50+ - что известно о "тайной" директиве и кого возьмут первыми

17:04

Сразу в больницу: голливудский актер протестировал удар Александра Усика

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять