Почему коты без ума от коробок - истинные причины знают единицы

Картонные коробки для кошек - это не просто игрушка, а универсальное пространство для игры, тепла, безопасности и снятия стресса, объясняют зооэксперты.

Владельцы кошек хорошо знают, что стоит поставить дома картонную коробку, и любимец сразу же найдет в ней свое убежище. Но что именно стоит за этой универсальной кошачьей страстью? Зооэксперты проекта The Purring Journal в видео на YouTube назвали сразу восемь причин, почему коробки так привлекают пушистых питомцев.

Главред выяснил, делают ли коробки кошек счастливыми.

Почему коту нравится картон

"Коты по своей природе являются хищниками, которые привыкли прятаться, следить и устраивать засады", - объясняют зооэксперты.

В дикой природе они используют деревья и кусты для маскировки, а в домашних условиях ту же функцию выполняет коробка. Она создает иллюзию тайника и позволяет отрабатывать охотничьи инстинкты, сохраняя ощущение контроля и безопасности.

Почему кошкам нравится ощущение картона

"Коробки являются современным эквивалентом тайника охотника... Находясь внутри коробки, кошка чувствует себя защищенной и скрытой", - отмечают эксперты.

Такая среда становится идеальной для игр. Кот может ждать момента, чтобы внезапно выпрыгнуть, будто тренируясь в засаде.

Почему кошки любят тесные коробки

"Укрытие, которое обеспечивают коробки, уменьшает стресс для кошек", - подчеркивают специалисты.

Исследование, проведенное Утрехтским университетом, показало, что коты в приютах с доступом к коробкам быстрее адаптировались и имели более низкий уровень гормона стресса. Закрытые пространства действуют как естественный антистресс и дарят ощущение безопасности.

Почему моя кошка любит находиться в коробках

"Картон коробки также действует как изоляция, удерживая тепло и делая коробку особенно уютной", - говорится в объяснении.

Поскольку температура тела кошек выше человеческой, они всегда ищут теплые места. Коробка превращается для них в маленькую "систему отопления".

Можно ли держать кошку в коробке

"Когда на их территории появляется новая коробка, это как открытие целого нового мира", - говорят эксперты.

Коты исследуют коробку, нюхают, царапают и обозначают ее запахом, превращая в часть своей территории.

Почему кошка любит лежать в коробке

"Когда новая коробка попадает в их пространство, кот может потереться о нее лицом или телом, оставляя запаховые метки", - объясняют специалисты.

Так кот не только заявляет право собственности, но и создает для себя знакомый, комфортный запах.

"Если я влезу - я сижу"

Коты обладают уникальной гибкостью и могут втискиваться даже в самые маленькие коробки. Это остаточный инстинкт диких предков, которые прятались в узких местах от хищников или подстерегали добычу.

"Это явление, ласково известное как "Если я влезу, я сижу", демонстрирует невероятную гибкость котов. Коты имеют очень гибкий позвоночник, что позволяет им сворачиваться в тесных пространствах, что полезно в дикой природе, когда они втискиваются в крошечные уголки, чтобы спрятаться от хищников или подкрасться к добыче. Домашние кошки сохраняют эту способность и любят тесные места за безопасность, которую они предоставляют", - говорится в видео.

Почему коты любят квадраты

"Многие коты так же очарованы квадратным контуром на полу", - отмечают эксперты.

Даже нарисованный скотчем квадрат может восприниматься кошкой как безопасное пространство. Это демонстрирует силу инстинкта чувствовать границы, которые дарят комфорт и защищенность.

Об источнике: The Purring Journal The Purring Journal - это YouTube-канал, посвященный котам, кошачьему поведению, здоровью, интересным фактам и обзорам товаров для домашних любимцев. На сегодняшний день канал имеет примерно 231 тысячу подписчиков.

