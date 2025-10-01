Почему коты расширяют зрачки - сигнал, который нельзя игнорировать

О чем идет речь в материале:
Коты - одни из самых загадочных домашних животных, и их глаза играют ключевую роль в общении с людьми и окружающим миром. Зооэксперты Animal Wised в видео на YouTube объясняют, что форма зрачков может рассказать многое о настроении, здоровье и даже скрытых эмоциях кошки.
Почему расширенные зрачки у кошек
"Кошки используют свои глаза для общения как часть сложного языка тела, будь то с нами, животными или другими кошками", - отмечают эксперты Animal Wised.
Обычно у кошек зрачки имеют вертикальную форму. Но бывают ситуации, когда они становятся полностью круглыми - и это может сигнализировать о важных изменениях в поведении или состоянии животного.
Как кошки видят в темноте
"Предки современных кошек были ночными животными, которые использовали ночную темноту, чтобы охотиться на добычу и защищаться от хищников", - говорится в видео
Расширение зрачка позволяет пропускать больше света и лучше видеть в темноте. Помогает этому и специальная ткань в глазу - тапетум люцидум, которая отражает свет и усиливает ночное зрение.
Днем же кошка, наоборот, сужает зрачок, регулируя количество света, попадающего в глаз.
Как понять эмоции кота
"Пропускание света - не единственная причина, по которой кошка сужает или расширяет зрачки. Часто это также рефлекс, отражающий настроение или состояние здоровья", - указывают зооэксперты.
Основные причины:
Возбуждение
"Когда кошка очень возбуждена или нервничает, например, во время течки, нормально, что ее зрачки имеют круглую или эллиптическую форму", - говорится в видео.
Удовольствие
"В ситуациях, вызывающих счастье, зрачки кошки часто расширяются как рефлекс. Примером может быть ситуация, когда она только что поела", - отмечают специалисты.
Страх
"Если кошачьи глаза широко открыты с расширенными зрачками, животное может чувствовать угрозу", - добавляют эксперты.
Агрессия
"Кошки расширяют зрачки, когда следят за добычей или готовятся к атаке", отмечают они.
Таким образом, даже встреча с хозяином может вызвать волнение, что проявляется в изменении формы зрачков.
Когда стоит обратиться к ветеринару
"Если освещение в помещении нормальное, нет факторов стресса или других раздражителей, но кошка все равно имеет расширенные зрачки, пора обратиться к ветеринару", - предупреждают специалисты.
Возможными причинами могут быть:
- глаукома;
- увеит;
- почечная недостаточность;
- гипогликемия;
- вирус лейкемии кошек;
- некоторые виды рака;
- отравления;
- травмы.
Отдельно упоминается и состояние, известное как анизокория - когда один зрачок значительно больше другого. Это может быть как безобидным, так и симптомом серьезных патологий.
Об источнике: AnimalWised
AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.
