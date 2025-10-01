Почему коты расширяют зрачки - сигнал, который нельзя игнорировать

Зооэксперты объяснили, почему коты расширяют зрачки, что это может означать для их эмоций или здоровья и когда такой сигнал стоит воспринимать серьезно.

Почему коты расширяют зрачки - что означает расширенный зрачок у кота

Коты - одни из самых загадочных домашних животных, и их глаза играют ключевую роль в общении с людьми и окружающим миром. Зооэксперты Animal Wised в видео на YouTube объясняют, что форма зрачков может рассказать многое о настроении, здоровье и даже скрытых эмоциях кошки.

Главред выяснил, о чем говорят кошачьи зрачки.

Почему расширенные зрачки у кошек

"Кошки используют свои глаза для общения как часть сложного языка тела, будь то с нами, животными или другими кошками", - отмечают эксперты Animal Wised.

Обычно у кошек зрачки имеют вертикальную форму. Но бывают ситуации, когда они становятся полностью круглыми - и это может сигнализировать о важных изменениях в поведении или состоянии животного.

Смотрите видео о том, как видят коты:

Как кошки видят в темноте

"Предки современных кошек были ночными животными, которые использовали ночную темноту, чтобы охотиться на добычу и защищаться от хищников", - говорится в видео

Расширение зрачка позволяет пропускать больше света и лучше видеть в темноте. Помогает этому и специальная ткань в глазу - тапетум люцидум, которая отражает свет и усиливает ночное зрение.

Днем же кошка, наоборот, сужает зрачок, регулируя количество света, попадающего в глаз.

Как понять эмоции кота

"Пропускание света - не единственная причина, по которой кошка сужает или расширяет зрачки. Часто это также рефлекс, отражающий настроение или состояние здоровья", - указывают зооэксперты.

Основные причины:

Возбуждение

"Когда кошка очень возбуждена или нервничает, например, во время течки, нормально, что ее зрачки имеют круглую или эллиптическую форму", - говорится в видео.

Удовольствие

"В ситуациях, вызывающих счастье, зрачки кошки часто расширяются как рефлекс. Примером может быть ситуация, когда она только что поела", - отмечают специалисты.

Страх

"Если кошачьи глаза широко открыты с расширенными зрачками, животное может чувствовать угрозу", - добавляют эксперты.

Агрессия

"Кошки расширяют зрачки, когда следят за добычей или готовятся к атаке", отмечают они.

Таким образом, даже встреча с хозяином может вызвать волнение, что проявляется в изменении формы зрачков.

Когда стоит обратиться к ветеринару

"Если освещение в помещении нормальное, нет факторов стресса или других раздражителей, но кошка все равно имеет расширенные зрачки, пора обратиться к ветеринару", - предупреждают специалисты.

Возможными причинами могут быть:

глаукома;

увеит;

почечная недостаточность;

гипогликемия;

вирус лейкемии кошек;

некоторые виды рака;

отравления;

травмы.

Отдельно упоминается и состояние, известное как анизокория - когда один зрачок значительно больше другого. Это может быть как безобидным, так и симптомом серьезных патологий.

Об источнике: AnimalWised AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

