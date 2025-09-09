Гораздо больше, чем кажется: что на самом деле и сколько помнят коты

О чем идет речь в материале:
- Что коты могут помнить
- Как долго кот помнит своего хозяина
- Сколько длится память у котов
Действительно ли кошки живут "здесь и сейчас" и быстро забывают все, что с ними случается, или имеют хорошую память? Зооэксперты проекта AnimalWised объяснили в видео на YouTube, как именно работает кошачья память и что они на самом деле способны хранить в своем сознании.
Главред выяснил, что коты больше всего запоминают
Как работает память котов
"Кошки не только обладают памятью, но и запоминают гораздо больше, чем вы можете себе представить", - указывают эксперты.
Несмотря на впечатление, что они "живут в своем мире", коты прекрасно ориентируются в собственном быту. Они помнят место своей миски, кто их кормит и даже ежедневные привычки хозяев. Они очень чувствительны к изменениям - перестановка мебели или новый запах сразу фиксируются их памятью.
Что помнят коты
У кошек около 300 миллионов нейронов, что позволяет им иметь лучшую кратковременную память, чем у собак. Исследования доказали, что животные могут помнить события до 16 часов после того, как они произошли.
"Например, если что-то напугало их утром, они, вероятно, будут помнить это и вечером", - объясняют эксперты.
А значимые события - как положительные, так и отрицательные - остаются в памяти кошек годами.
Смотрите видео о том, что может помнить кот:
Что запоминают коты
Кошачья память построена на ассоциациях.
"Коты запоминают вас, потому что вы играли с ними, гладили их, кормили или даже потому, что вы их однажды напугали", - добавляют специалисты.
Другими словами, любой опыт, вызывающий сильные эмоции, от страха до любви, формирует долговременные воспоминания.
Как формируются привычки у кошек
У кошек хорошо развита пространственная память. Они всегда знают, где стоит еда, лоток или любимая игрушка. Если предметы передвинуть, кот сразу это заметит. Именно поэтому игра с животными - не только развлечение, но и важный способ тренировки мозга и поддержания их памяти.
Забывают ли коты
С возрастом когнитивные способности могут ослабевать.
"Начиная с 12 лет, у некоторых могут развиться когнитивные нарушения, похожие на болезнь Альцгеймера", - отмечают специалисты.
В таких случаях животное может теряться в знакомом пространстве, забывать привычные дела или даже место своей миски. Однако любовь, забота и постоянная стимуляция игры помогают замедлить эти процессы.
Другие новости:
- Сигнал, который нельзя игнорировать - почему на самом деле кот лезет к лицу человека
- Почему кот лижет, а потом внезапно кусает - объяснение зоологов удивит
- Понимают ли коты украинский язык - раскрыто, как они общаются с хозяевами
Об источнике: AnimalWised
AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред