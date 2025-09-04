Как проверить сверхъестественное происхождение кота дома - результат удивит

О чем говорится в материале:
Коты издавна считались животными с мистическими способностями - от спасителей человеческих жизней до символов божественной силы. Опыт владельцев и мнение экспертов доказывают, что в поведении этих хвостатых действительно есть что-то необычное. Об этом говорится в сюжете программы "Затерянный мир" на YouTube.
Главред выяснил, как проверить сверхъестественное происхождение котов.
Есть ли у котов интуиция - истории спасения жизни
Специалист по котам Екатерина Кизилова рассказала, что ее собственная кошка однажды спасла жизнь матери.
"Прямо сильно царапает и мяукает очень громко... Кошка побежала в комнату мамину. И когда я открыла дверь, маме было очень плохо, она даже не могла говорить. Мы очень быстро вызвали скорую. Это был ее гипертонический криз. Я очень благодарна той кошке, что спасла мою маму", - указывает она.
Смотрите видео о том, как проверить своего кота:
По словам эксперта, кошачья интуиция до сих пор остается загадкой, но ее сила иногда удивляет даже медиков.
Может ли кошачье мурлыканье лечить
Кошки не только чувствуют опасность, но и обладают способностью влиять на здоровье человека.
"Мурлыканье котика имеет частоты от 20 до 50 Гц. Это терапевтические частоты, которые влияют на исцеление организма, ускорение заживления ран и костей", - пояснила Екатерина Кизилова.
Именно поэтому врачи все чаще привлекают котов к реабилитационным практикам.
Могут ли коты быть сверхъестественными существами
В древних культурах котов считали божествами.
"Если бы человек себя вел так, как кошка, мы бы сказали - царица", - отметила Кизилова.
В Египте пушистых почитали как богов, в скандинавской мифологии богиня Фрея ездила на колеснице, запряженной котами, а в Японии их изображали в виде духов, оборотней и даже богинь удачи.
Флешмоб: как проверить своего кота дома
Недавно в соцсетях запустили флешмоб в рамках которого хозяева включают своим любимцам музыку древнего Египта и смотрят на реакцию.
"В этой музыке некоторые нотки напоминают самих котиков... они начинают реагировать и прислушиваться. Возможно, что-то им оно напоминает", - отметила специалист.
Если ваш кот настороженно реагирует на древние мелодии - вполне возможно, в нем просыпается память предков.
