Почему кот шипит на человека - настоящая причина, которая удивит многих

Юрий Берендий
21 августа 2025, 04:08
Коты шипят на человека не только из-за злости - зооэксперты объясняют, что за этим стоит сигнал о дискомфорте, боли или потребности в собственном пространстве.
Почему кот шипит на человека - причины шипения у котов / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

Многие владельцы кошек пугаются, когда их любимец внезапно начинает шипеть. Однако эксперты проекта AnimalWised в видео на YouTube отмечают, что этот звук вовсе не всегда означает агрессию, а является своеобразным способом общения животного с человеком.

Главред выяснил, что значит, если кошка шипит на хозяина.

Почему кот рычит на хозяйку

"Ваша кошка шипит на вас, и вы не знаете почему? Этот звук не является лишь признаком гнева, это их способ сказать: "Остановись". Когда кошки шипят, это означает, что они чувствуют угрозу, дискомфорт или просто хотят дистанцироваться", - говорится в видео

Другими словами, шипение - это не нападение, а предупреждение. Кошка сигнализирует, что ей нужно больше пространства или что что-то в ситуации ее пугает.

Смотрите видео о том, что символизирует шипение кошки:

Почему коты шипят на человека

Также шипение часто связано со стрессом, а не со злостью.

"Они также склонны шипеть, когда вокруг них слишком много раздражителей, громких звуков, других животных или даже незнакомцев. Это их способ сказать, что они устали и нуждаются в перерыве", - указывают зооэксперты.

Почему кот проявляет агрессию

Стоит обратить внимание и на то, что шипение иногда сигнализирует о проблемах со здоровьем.

"Будьте осторожны, шипение не всегда является признаком плохого настроения. Если обычно спокойная кошка начинает шипеть, когда вы её трогаете, она может пытаться сказать вам, что ей что-то болит или что она больна", - объясняют эксперты.

В таком случае поведение животного - это просьба о помощи, и стоит показать питомца ветеринару.

Что значит, когда кот шипит

В конце концов, как заключают специалисты, "шипение - это основной способ, с помощью которого ваша кошка сообщает вам, что вы должны уважать ее пространство, чувствовать ее дискомфорт или понимать, что она находится в стрессовом состоянии".

Поэтому не стоит ругать кошку за шипение - это естественный инструмент ее коммуникации.

"В следующий раз, когда вы услышите шипение, помните, что ваша кошка не просто злится, а разговаривает с вами так, как умеет лучше всего", - отмечают эксперты AnimalWised.

Об источнике: AnimalWised

AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

