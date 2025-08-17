Коты распознают речь хозяев: какие слова они точно понимают, список

Исследования показывают, что кошки способны распознавать голоса своих хозяев и реагировать на знакомые слова, укрепляя связь с людьми, указывают эксперты.

Действительно ли ваша кошка понимает, что вы ей говорите? Исследования показывают, что хотя коты не разговаривают на нашем языке, они способны распознавать голоса своих хозяев и реагировать на знакомые слова. Об этом говорится в видео зооэкспертов проекта AmimalWised в YouTube.

Как кошки распознают человеческие голоса

По данным AnimalWised, кошки могут отличать, когда к ним обращается владелец, а когда - другой человек или животное.

"Они могут различать, когда мы разговариваем с ними, а когда с другим человеком или животным. В исследовании, проведенном в Университете Париж-Нантер, приняли участие 16 котов. Их владельцы записали такие фразы, как "подойди сюда", "время есть" или "я тебя люблю". Одновременно были записаны голоса незнакомцев, которые говорили те же фразы. Результат показал, что кошки реагировали только тогда, когда слышали голоса своих хозяев", - рассказывают эксперты.

Слова, которые коты понимают коты

Коты не понимают абстрактного значения слов, но способны ассоциировать фразы с определенными событиями или вознаграждением.

"Они могут ассоциировать звуки наших слов с определенными впечатлениями или раздражителями. Если вы скажете "давайте есть" перед тем, как наполнить их миску, они могут ассоциировать эту фразу с едой. Если вы скажете "подойди сюда" и погладите их, они узнают, что могут получить награду, подойдя ближе к вам", - объясняют эксперты AnimalWised.

Как коты говорят с людьми

Эксперты отмечают, что кошки реагируют только на те голоса, которым доверяют.

"Когда ваша кошка смотрит на вас или машет хвостом, пока вы разговариваете, это потому, что она знает, что вы разговариваете с ней, и вы имеете ее полное внимание. Это происходит только в том случае, если между вами существует положительная связь. Если это так и ваша кошка реагирует таким образом, поздравляем, вы заслужили ее любовь и доверие", - отмечают эксперты.

Понимают ли коты человеческий голос

Кроме конкретных слов, кошки чувствительны к тону голоса.

"Ваша кошка не может анализировать каждое слово, но она может улавливать интонацию и эмоции в вашем голосе. Если вы говорите с ней ласково, она это почувствует и это укрепит связь между вами. Помните, что ваша кошка будет ассоциировать слова, которые она часто слышит, особенно если вы всегда произносите их с одинаковым тоном или эмоциями", - объясняют в AnimalWised.

Об источнике: AnimalWised AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

