Не в 2004 году: когда был первый 'Майдан' в Украине и что стало ужасом для россиян

О чем идет речь в материале:
- Когда был первый Майдан в Украине
- Что известно о первом Майдане в истории Украины
- Из-за чего отменили крепостничество
Первый масштабный "Майдан" в украинской истории состоялся задолго до Оранжевой революции - еще в 1855 году, во время Крымской войны. Тогда крестьянское движение, известное как Киевская казаччина, стало настоящим шоком для Российской империи. Об этом говорится в сюжете программы "Затерянный мир" на YouTube, передает 2+2.
Главред выяснил, когда и почему произошел первый "Майдан".
Что известно о Киевском казачестве
В разгар Крымской войны Российская империя воевала против британцев, французов и турок. Противники имели более современное оружие, и царь Николай I оказался на грани поражения. В отчаянии он объявил тотальную мобилизацию, призывая украинцев "подражать казакам".
Но крестьяне Киевщины, плохо понимая русский, решили, что в Украине восстанавливают казачество. Началось массовое восстание за возвращение казацких вольностей.
"Начали идти просто массово, идти к местным панам, к местным попам: прочитайте нам этот манифест, запиши меня в казаки, и теперь будем свободными людьми", - вспоминает писатель Виталий Капранов.
Смотрите видео о первом "Майдане" в Украине:
Чем украинцы отличаются от русских
Часть священников под давлением составляла списки казаков. Те, кто попал в списки, вооружались, выбирали старост, вводили порядок в селах и даже запечатывали кабаки, чтобы избежать пьянства.
"Я вспоминаю "Сухой закон" на Майдане... Эта дисциплина, которая возникает сама собой", - добавляет Капранов.
О феномене самоорганизации говорит и Олег Рыбачук, глава Секретариата президента Украины 2005-2006 гг.
"Когда украинцы собираются, им не надо главного режиссера... Просто мы делаем каждый в своем месте максимально эффективно то, что можем делать", - вспоминает он.
Киевская казаччина: масштабы и последствия
Движение охватило 8 из 12 уездов Киевщины и Конотопский уезд Черниговщины. Более 500 сел "покозачились". Российские власти не смогли подавить восстание даже армией.
"Мы отменим крепостничество сверху, они отменят его снизу", - вынужден был признать царь.
В конце концов, именно эта волна протестов ускорила отмену крепостничества во всей империи.
Почему украинский Майдан - уникальный
В отличие от большинства народов Российской империи, украинцы свободу получили собственной борьбой, а потому умеют ее ценить.
"Наши выходят и борются до конца, до результата... В России или Беларуси - вышли, попротестовали, ничего не получили, разошлись. Вот в чем большая разница", - объясняет политолог Владимир Фесенко.
Вам также может быть интересно:
- Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секрет
- Что говорил легендарный французский поэт 19 века об Украине - актуально и сегодня
- Почти 40 лет возглавлял государство - кто руководил Украиной дольше всех в истории
Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"
"Загублений світ" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории.
Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред