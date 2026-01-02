Почему елку нельзя убирать до 6 января: об этом знают далеко не все

Вы узнаете:
- Как правильно выбросить елку
- Когда нужно разбирать елку
- Почему нельзя убирать елку до 6 января
После Нового года многие спешат убрать елку, особенно если она уже потеряла свежесть и начала осыпаться. Однако, как отмечает Better Homes and Gardens, елку не стоит выносить из дома до 6 января, и этому есть логическое объяснение.
Вам может понравиться наш материал: Выбрасывать точно не нужно: как с пользой использовать хвою от елки
Когда можно убирать елку
В христианской традиции рождественский период не завершается ни 25 декабря, ни 1 января. Празднование продолжается до Богоявления, которое приходится на 6 января и известно также как Двенадцатая ночь. Именно в этот день, по библейскому преданию, трое волхвов прибыли в Вифлеем, чтобы поклониться новорожденному Иисусу. Это событие считается символическим завершением рождественских праздников, поэтому и украшенная елка традиционно должна оставаться в доме до этого момента.
Во многих европейских странах этот обычай хорошо заметен в повседневной жизни. Рождественские ярмарки, праздничная иллюминация и декор не исчезают сразу после Нового года, а часто сохраняются до 6-7 января.
Существует поверье, что если убрать елку раньше этой даты, то это плохой знак. Спешка в этом вопросе может принести неудачу в дом.
Что сделать, чтобы елка стояла дольше
Чтобы елка простояла до 6 января в опрятном виде, важно правильно за ней ухаживать. Живое дерево нуждается в воде, поэтому в подставке всегда должна быть влага. Елку рекомендуем держать подальше от батарей, каминов и других источников тепла, которые быстро высушивают хвою.
После завершения праздников не выбрасывайте елку вместе с бытовыми отходами. Во многих городах Украины действуют пункты сбора новогодних деревьев, где их перерабатывают на щепу для парков и зеленых зон. Такой способ утилизации считается более экологичным и постепенно становится привычной практикой.
Читайте также:
- Как защитить рождественскую елку от котов - топ методов, которые реально работают
- Правда о новогодней елке раскрыта: почему именно она стала символом праздника
- Выбрасывать точно не нужно: как с пользой использовать хвою от елки
Что такое Better Homes & Gardens?
Better Homes & Gardens - издание, которое было создано в 1922 году в Де-Мойне, штат Айова. В течение ста лет Better Homes & Gardens является незаменимым ресурсом идей для дома, блюд и рецептов для повседневных и особых случаев, а также садовых ноу-хау, с которыми невозможно конкурировать, говорится на их сайте.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред