Как сохранить свежесть новогодней елки надолго: советы эксперта

Как сохранить свежесть новогодней елки надолго

Как сохранить свежесть новогодней елки надолго

Пять советов по уходу за елкой

Если планируете купить настоящую елку на Рождество, то Главред подготовил несколько советов от экспертов, которые помогут вам сохранить свежесть и приятный запах хвои надолго. Об этом сообщает Forestry England (Управление лесного хозяйства Англии).

Следующие пять советов по уходу за рождественской елкой помогут сохранить ее в хорошем состоянии.

1. Купите высококачественную елку

Если вы хотите, чтобы ваша рождественская елка прослужила масимально долго, то выбор качественной елки должен быть приоритетом.

Обязательно проверьте, насколько гибкие елочные иголки. Жесткие иголки, которые ломаются при сгибании, - признак полумертвой елки, которая не выдержит испытания временем.

При проверке качества рождественской елки, можно постучать срезанным концом по земле. Небольшое количество осыпающихся иголок - это нормально, но если их осыпается много, то пора искать другую елку!

2. Подрежьте ствол

Принеся елку домой, отпилите немного от ствола. Таким образом вы удалите затвердевшую смолу, а дерево получит достаточное количество воды, чтобы оставаться свежим и зеленым на протяжении всего праздничного сезона.

3. Регулярно поливайте елку

Вода - залог здоровья вашей елки в течение всего рождественского и новогоднего периода. Ваша рождественская елка должна постоянно находиться в воде, поэтому важно найти елочную подставку с хорошим резервуаром для воды. Держите ствол погруженным в воду для свежести иголок.

4. Избегайте странных лайфхаков

Возможно, вам кто-то говорил, что опущенный ствол елки в кока-колу или кукурузный сироп поможет сохранить дерево живым. Не ведитесь на это! Вашей елке просто нужен постоянный приток свежей воды!

5. Не слишком жарко, не слишком холодно

Естественная среда обитания елки - холодный воздух. Сведите к минимуму стресс от пересадки и обеспечьте дереву комфортные условия, разместив его на достаточном расстоянии от радиатора и других источников тепла.

Постоянная жара или колебания температуры могут очень быстро высушить вашу елку. Если вы хотите, чтобы дерево оставалось свежим как можно дольше, крайне важно держать его подальше от прямых источников тепла.

Что такое Forestry England (Управление лесного хозяйства Англии) Управление лесного хозяйства Англии (Forestry England) - это подразделение Лесной комиссии, отвечающее за управление и развитие лесов, находящихся в государственной собственности в Англии. Штаб-квартира Forestry England находится в Бристоле. Forestry England управляет 1500 лесными массивами общей площадью около 250 000 гектаров, что делает его крупнейшим управляющим земельными ресурсами в Англии.

