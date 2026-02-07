Китицы, корсеты и объем: главные тренды сезона весна–лето 2026

Модный сезон весна–лето 2026 отходит от сдержанности и делает ставку на эмоции. Корсеты без жесткости, пышные юбки, новые нейтральные цвета и комфорт как часть стиля.

https://glavred.info/fashion/kiticy-korsety-i-obem-glavnye-trendy-sezona-vesna-leto-2026-10734368.html Ссылка скопирована

Весна-лето 2026 / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Что будет модным весной-летом 2026 года

Какие цвета будут в тренде весной и летом 2026 года

Модный сезон весна–лето 2026 года знаменует собой отход от аскетического минимализма и возвращение к эмоциональной, содержательной моде. Дизайнеры все чаще рассматривают одежду как форму самовыражения, а не как утилитарный объект. В центре внимания — интеллектуальность, театральность и свобода интерпретаций.

Одежда перестает быть "фоном" и снова становится главным героем образа. Каждая деталь — от фактуры ткани до движения силуэта — работает на создание характера. Главред поможет разобраться в этом вопросе.

видео дня

Романтический максимализм вместо сдержанности

Как рассказывает Маргарита Винярская, одним из ключевых направлений сезона становится романтический максимализм с ощутимым историческим подтекстом. Подиумы Парижа и Милана демонстрируют объемные воротники, многослойность и мягкие сапоги с широким голенищем, напоминающие пиратскую эстетику.

Этот стиль не имеет ничего общего с маскарадом. Он адаптирован к городской жизни и работает на создание образа уверенной, независимой женщины, которая не боится выглядеть выразительно.

Исторические мотивы в современном прочтении

Викторианские элементы возвращаются в значительно более мягкой форме. Корсеты, кружева и воротники-стойки больше не диктуют жесткие рамки силуэта. Наоборот — они становятся инструментом игры на контрастах.

В 2026 году дизайнеры предлагают сочетать исторические элементы с простыми, повседневными вещами, создавая баланс между декоративностью и комфортом. Это мода без пафоса, но с глубоким смыслом.

Кисточки как главный декоративный акцент

Кисточки становятся одной из самых выразительных деталей сезона. Они появляются в одежде и аксессуарах не как украшение ради украшения, а как элемент движения. Благодаря им образ меняется во время ходьбы, жестов, даже поворота корпуса.

Этот тренд подчеркивает новую динамичность моды — одежда больше не статична, она взаимодействует с телом.

Новые силуэты: объем снизу, сдержанность сверху

Силуэт весны–лета 2026 строится на четком контрасте. Основной объем сосредотачивается внизу — в виде длинных, пышных юбок и сложных форм. Верх при этом остается максимально лаконичным и чистым.

Такой подход создает драматичный, но сбалансированный образ, который выглядит актуально как в повседневной жизни, так и в более формальных ситуациях.

Видео о том, что будет модным весной и летом 2026 года, можно посмотреть здесь:

Цветовая палитра: мягкая, но сложная

Цветовые решения сезона демонстрируют отказ от агрессивных оттенков. Желтый в вариациях сливочного масла и лимонного крема постепенно заменяет классические нейтралы. Розовый становится приглушенным, пудровым и сдержанным.

Отдельного внимания заслуживает серый цвет. В 2026 году он возвращается в многослойных образах и нетипичных тканях, приобретая глубину и элегантность.

Классические вещи с новой функцией

Привычные элементы гардероба получают новую жизнь. Тренч больше не воспринимается только как верхняя одежда — его носят как платье, делая акцент на конструкции, деталях и посадке.

Прозрачность также меняет характер. Вместо прямой откровенности появляется многослойность, которая создает эффект глубины и оставляет пространство для интерпретации.

Комфорт как часть эстетики

Несмотря на всю театральность, мода весны–лета 2026 не отказывается от удобства. Сочетание спортивных и классических элементов остается важной составляющей стиля большого города. Массивная обувь, функциональные силуэты и практичные ткани органично сосуществуют с декоративными деталями.

Последний штрих сезона — работа с верхней частью образа. Платки, банданы и большие шали становятся ключевыми стилистическими инструментами, формируя силуэт и задавая общее настроение.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Маргарита Винярская Маргарита Винярская — известная украинская стилистка, персональный шопер и эксперт в области психологии стиля. Она приобрела популярность благодаря своему системному подходу к формированию гардероба, который базируется не только на трендах, но и на теории архетипов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред