Люкс без вкуса: что портит образ даже с дорогими брендами

Марина Иваненко
4 января 2026, 13:39
Логотипы, посадка, обувь и белье - мелочи, которые портят люксовый образ. Полный гид от экспертов стиля.
Основные ошибки в стиле
Основные ошибки в стиле / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что разрушает изысканность
  • Как выглядеть безупречно

Даже вещи с последними ценниками от Chanel или Hermès не гарантируют безупречного вида, если допустить базовые ошибки в стайлинге. Главред расскажет, какие мелочи разрушают изысканность, превращая роскошь в безвкусицу, и как научиться выглядеть "на миллион" без лишних усилий.

Изысканность - это не сумма цифр на банковском счете, а умение работать с деталями. Многие женщины считают, что покупка люксового наряда автоматически делает их иконами стиля. Однако практика показывает: самый дорогой костюм может выглядеть дешево из-за неправильной посадки, а сумка за несколько тысяч долларов - затеряться на фоне неудачно подобранных аксессуаров. Опираясь на советы эксперта по этикету и моде Анастасии Ивановой, мы составили перечень критических ошибок, которые буквально "убивают" элегантность.

Чрезмерное увлечение логоманией

Самая распространенная ошибка новичков в мире люкса - желание показать все и сразу. Огромные логотипы на ремнях, сумках и обуви в одном образе кричат о стремлении казаться богаче, чем вы есть на самом деле.

Как правильно: настоящая роскошь - это тихая роско шь (Quiet Luxury). Качество ткани, идеальные швы и крой должны говорить сами за себя. Один небольшой логотип - это акцент, три - уже моветон.

Игнорирование услуг портного

Даже одежда сегмента Haute Couture шьется по стандартным лекалам. То, что платье стоит дорого, не означает, что оно идеально сядет на вашу фигуру. Длинные брюки, которые собираются "гармошкой" возле обуви, слишком широкие плечи жакета или заломы на талии мгновенно делают образ неопрятным.

Совет: изысканность начинается с идеальной посадки. Любая люксовая вещь нуждается в индивидуальной "подгонке".

Неподходящее белье

Это ошибка, способная разрушить даже самый дорогой шелк. Контуры бюстгальтера, проступающие сквозь тонкую ткань, или белье, цвет которого контрастирует с одеждой, мгновенно перечеркивают статус образа.

Решение: только бесшовное телесное белье (nude), подобранное точно под тон кожи. Оно должно быть полностью незаметным под любым нарядом.

Состояние фурнитуры и обуви

Вы можете быть в идеальном платье, но сбитые набойки на каблуках или поцарапанная металлическая застежка на сумке мгновенно выдадут неряшливость. Люксовые вещи нуждаются в люксовом уходе.

На что обратить внимание: следите за состоянием молний, пуговиц и кожаных поверхностей. Старая обувь, даже если это культовые лоферы Loro Piana, должна выглядеть так, будто ее только что достали из коробки.

Чрезмерный стайлинг: прическа и макияж

Изысканность - это баланс. Часто женщины пытаются "усилить" дорогой наряд слишком сложными прическами (свадебные локоны или конструкции, щедро залитые лаком) и тяжелым макияжем. В результате образ старит и выглядит старомодно.

Современный стандарт: чем сложнее и дороже наряд, тем проще должна быть бьюти-составляющая. Ухоженные волосы с естественной укладкой и макияж "без макияжа" - лучшие спутники люксовой одежды.

Цветовой диссонанс и фактуры

Смешивание несочетаемых фактур (например, дешевого синтетического кружева с кашемиром) или использование слишком многих ярких цветов в одном образе рассеивает внимание и удешевляет общий вид.

Золотое правило: монохромные образы - когда все элементы выдержаны в одном цвете или в его оттенках - всегда выглядят дороже. Выбирайте натуральные, глубокие цвета: бежевый, слоновая кость, темно-синий, графитовый.

Изысканность - это не о том, сколько вы потратили, а о том, сколько внимания уделили деталям. Элегантная женщина знает: чистота обуви, идеальная длина брюк и отсутствие лишнего декора значат больше, чем название бренда на этикетке. Изящество - это дисциплина в уходе за собой и собственным гардеробом.

Об источнике: "Код стиля"

Канал "Код стиля" - это образовательный проект украинского дизайнера Анастасии Ивановой, посвященный fashion-этикету, деловому имиджу и психологии одежды. Автор, которая училась в Париже и Нью-Йорке, учит женщин использовать гардероб как инструмент для достижения профессионального успеха и самовыражения. Контент канала фокусируется на правилах дресс-кода, анализе ошибок в стиле и создании изысканных образов, подчеркивающих статус. Анастасия пропагандирует идеи "тихой роскоши" и элегантности, призывая инвестировать в качество тканей и безупречную посадку вещей. Особое внимание уделяется уместности наряда в разных жизненных ситуациях и влиянию внешнего вида на уверенность в себе. Это идеальный ресурс для тех, кто стремится выглядеть дорого и уместно без погони за мимолетными трендами.

