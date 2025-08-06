Дженнифер Лопес не пустили в бутик Chanel в Стамбуле: в чем причина

Певице Дженнифер Лопес не пустили в бутик известного бренда из-за решения охранника.

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Дженнифер Лопес спокойно отреагировала/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/jlo

Кратко:

Что произошло при входе в бутик

Как отреагировала звезда

В понедельник в Стамбуле всемирно известная американская поп-звезда Дженнифер Лопес столкнулась с неожиданной ситуацией: один из магазинов Chanel отказал ей во входе, сославшись на переполненность.

Как пишет издание Turkiyetoday, во время посещения торгового центра Istinye Park, одного из самых престижных торговых центров Стамбула, за день до концерта охранник не пустил Дженнифер Лопес в магазин Chanel.

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Дженнифер Лопес / ua.depositphotos.com

Сообщается, что она спокойно ответила: "Хорошо, без проблем", — и ушла, не прореагировав.

Дженнифер Лопес охранник не пустил в бутик / Фото patronlardunyasi.com

Позже сотрудники магазина обратились к ней с приглашением зайти, но Лопес отказалась, сообщает сайт patronlardunyasi.com. Несмотря на инцидент с Chanel, певица провела почти три часа, рассматривая предметы одежды класса люкс в соседних магазинах Celine и Beymen.

По данным источников, знакомых с ходом визита, она совершила покупки на сумму в десятки тысяч долларов.

К слову, некоторые турецкие СМИ пишут, что позже персонал бутика якобы догнал звезду и пригласил войти, но та вежливо отказалась.

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О персоне: Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

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