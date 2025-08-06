Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Дженнифер Лопес не пустили в бутик Chanel в Стамбуле: в чем причина

Алена Кюпели
6 августа 2025, 09:56
89
Певице Дженнифер Лопес не пустили в бутик известного бренда из-за решения охранника.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес спокойно отреагировала/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/jlo

Кратко:

  • Что произошло при входе в бутик
  • Как отреагировала звезда

В понедельник в Стамбуле всемирно известная американская поп-звезда Дженнифер Лопес столкнулась с неожиданной ситуацией: один из магазинов Chanel отказал ей во входе, сославшись на переполненность.

Как пишет издание Turkiyetoday, во время посещения торгового центра Istinye Park, одного из самых престижных торговых центров Стамбула, за день до концерта охранник не пустил Дженнифер Лопес в магазин Chanel.

видео дня
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / ua.depositphotos.com

Сообщается, что она спокойно ответила: "Хорошо, без проблем", — и ушла, не прореагировав.

Дженнифер Лопес охранник не пустил в бутик
Дженнифер Лопес охранник не пустил в бутик / Фото patronlardunyasi.com

Позже сотрудники магазина обратились к ней с приглашением зайти, но Лопес отказалась, сообщает сайт patronlardunyasi.com. Несмотря на инцидент с Chanel, певица провела почти три часа, рассматривая предметы одежды класса люкс в соседних магазинах Celine и Beymen.

По данным источников, знакомых с ходом визита, она совершила покупки на сумму в десятки тысяч долларов.

К слову, некоторые турецкие СМИ пишут, что позже персонал бутика якобы догнал звезду и пригласил войти, но та вежливо отказалась.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал про мужа Джулии Робертс. Недавно актриса отметила с ним 23-ю годовщину свадьбы - пара выложила забавные совместные фото.

Также американский актер и музыкант Джонни Депп впервые высказался о своем изгнании из Голливуда после скандального развода с Эмбер Херд. Артист признался, каким было начало конца.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дженнифер Лопес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне сбросили авиабомбы на базу отдыха на Запорожье, есть погибшие и раненые

Россияне сбросили авиабомбы на базу отдыха на Запорожье, есть погибшие и раненые

10:14Украина
Кремль заплатит высокую цену: в FT узнали, что будет, если Путин не согласится на мир

Кремль заплатит высокую цену: в FT узнали, что будет, если Путин не согласится на мир

10:10Война
Операция успешная: Сырский сообщил о выполнении ВСУ задач на Курщине

Операция успешная: Сырский сообщил о выполнении ВСУ задач на Курщине

09:46Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Это ставит под угрозу всю нашу группировку": военные бьют тревогу из-за наступления РФ

"Это ставит под угрозу всю нашу группировку": военные бьют тревогу из-за наступления РФ

РФ собрала на одном направлении 100 тысяч захватчиков: куда рвется враг

РФ собрала на одном направлении 100 тысяч захватчиков: куда рвется враг

Более 10 мощных взрывов: Брянск атаковали дроны, столб дыма поднялся возле нефтебазы

Более 10 мощных взрывов: Брянск атаковали дроны, столб дыма поднялся возле нефтебазы

Путин готов к перемирию только при одном условии: СМИ узнали главное требование

Путин готов к перемирию только при одном условии: СМИ узнали главное требование

Последние новости

10:32

Враг атаковал газовую инфраструктуру в Одесской области: отключены 2,5 тыс абонентов

10:19

Китайский гороскоп на завтра 7 августа: Быкам - срыв планов, Кроликам - истощение

10:14

Россияне сбросили авиабомбы на базу отдыха на Запорожье, есть погибшие и раненыеФотоВидео

10:10

Кремль заплатит высокую цену: в FT узнали, что будет, если Путин не согласится на мир

09:56

Дженнифер Лопес не пустили в бутик Chanel в Стамбуле: в чем причина

Обвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в РоссииОбвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в России
09:46

"С таким диагнозом": путинист Киркоров борется с тяжелым недугом за границей

09:46

Операция успешная: Сырский сообщил о выполнении ВСУ задач на Курщине

09:20

"Это надолго": у Зеленского дали тревожный прогноз по срокам окончания войны

09:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 августа (обновляется)

Реклама
09:07

Что Путин собирается предложить Зеленскому и Трампу?мнение

08:55

Он прикрыл собой побратимов, но не выжил: на фронте погиб старший сержант

08:44

Карта Deep State онлайн за 6 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:39

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прилетел в Москву: в чем цель визита

08:19

Венгрия и Словакия могут отказаться от газа из РФ: названо главное условиеВидео

07:32

Загнал себя в тупик: в ISW сказали, почему Путин не может закончить войну в Украине

06:56

Более 10 мощных взрывов: Брянск атаковали дроны, столб дыма поднялся возле нефтебазыВидео

06:05

Почему Европа не сможет себя защитить в случае войны с Путиныммнение

05:50

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти панаму

05:30

Фиаско России: как война в Европе принесет победу УкраинеВидео

04:55

Почему нельзя говорить "я маю протилежну думку": ответ удивит всехВидео

Реклама
04:30

Фортуна наконец улыбнулась: шесть знаков зодиака получат достаток 6 августа

03:36

Жизнь перевернется с ног на голову: 6 августа подготовило сюрпризы двум знакам

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой в огороде за 31 секунду

02:33

Украина может перекрыть транзит нефти РФ по "Дружбе": неожиданный прогнозВидео

01:36

Гороскоп на завтра 7 августа: Весам - большой успех, Скорпионам - конфликт

05 августа, вторник
23:49

"Находят только свою смерть": Генштаб рассказал, окружил ли враг ВСУ в Покровске

22:52

Жена Виктора Павлика рассказала об опухоли в груди

22:47

"Если бы не это": Зеленский назвал причину войны и раскрыл детали разговора с Трампом

22:21

Любит молодых девчонок: путиниста Петросяна засекли в компании молодой барышни

21:49

Гранты на ИИ, а где украинский "Стингер"?мнение

21:46

Елена Зеленская отказалась от прошлого образа - новый тренд

21:39

РФ рассматривает перемирие в воздухе, чтобы избежать наказания Трампа - Bloomberg

21:37

"Мы не имеем другого выбора": Сырский сделал заявление о мобилизации в Украине

21:29

"Дальше будет видно": Илона Гвоздева передумала разводиться с мужем

21:17

"Трамп не имеет рычагов влияния на Путина": что может остановить РФ от новой войныВидео

20:45

РФ собрала на одном направлении 100 тысяч захватчиков: куда рвется враг

20:36

"Это не билет в Царство Божье": священник сказал, является ли грехом не носить крестикВидео

20:17

Три "черные метки" для РФ: как Трамп накажет Путина после завершения дедлайна

19:41

Какое питание помогает сбросить жир в талии: 11 чудо-продуктов

19:39

Полиция предупредила о новой опасности от "Шахедов": что стоит знать украинцам

Реклама
19:20

Приведет к смене власти в РФ: по какой причине в России начнется "дворцовый переворот"

19:01

Почему мы говорим "алло": малоизвестная история телефонного приветствияВидео

18:48

Доходы Путина от нефти рухнули на треть: в Bloomberg узнали детали

18:37

Родные будут просить добавки: рецепт невероятных рулетиков из баклажанов

18:37

Регионы будут "плавать": на Украину надвигается мощная штормовая погода

18:22

"Мечтал об этом": Вакарчук покорил две горы в Карпатах

17:53

Яблочный Спас 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 августа

17:51

Молочные продукты стремительно дешевеют - что украинцы смогут купить выгоднее

17:34

Гороскоп Таро на завтра 6 августа: Ракам - усилия, Львам - осторожность

17:31

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом: что обсудили президенты

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять