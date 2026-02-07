Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Как превратить обычную квартиру в романтическое гнездышко ко Дню влюбленных

Анна Ярославская
7 февраля 2026, 03:30
4
Основа романтической атмосферы — цвет, свет, текстура, аромат и музыка.
Романтика, интерьер
Как создать романтический интерьер к 14 февраля: советы дизайнеров / Фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Какие элементы дизайна создадут романтическую атмосферу дома
  • Какие оттенки добавят уюта помещению

Дом может быть не просто тихим и комфортным убежищем от суеты повседневной жизни или оживленным местом встреч с друзьями. Он также может быть местом для романтики, и это особенно актуально в преддверии Дня всех влюбленных.

Дизайнеры рассказали, как украсить дом к 14 февраля, не потратив больших сумм денег.

видео дня

Если вам интересно, что будет в тренде в интерьере в ближайшие пять лет, читайте материал: Как выбрать диван, кресла и шторы для гостиной, чтобы они не устарели через год.

Как создать романтическую обстановку дома

Дизайнер интерьеров Стив Кордони утверждает, что романтика в доме – это не только то, что вы видите, но и то, что вы чувствуете. Эмоциональный отклик на комнату можно создать с помощью освещения, запаха и текстуры. Тонкие детали способны повлиять на то, как человек воспринимает пространство, пишет Martha Stewart.

1. Выберите теплую цветовую палитру.

Когда речь заходит о создании ощущения тепла в помещении, всегда стоит обратить внимание на цвет. Теплые оттенки мгновенно создают ощущение уюта в любой комнате. Подумайте о насыщенных и роскошных тонах, таких как охра, бордовый, терракотовый и шоколадный.

Если вы хотите привнести в повседневную жизнь нотку романтики, начните с того, чтобы обратить внимание на цвета и предметы, которыми вы себя окружаете. Если вы не готовы к полной смене цветовой палитры в своем доме, попробуйте использовать теплые оттенки в сервировке стола с помощью салфеток, центральных композиций и многого другого.

2. Играйте с текстурой.

Помимо визуальной привлекательности, текстура может придать ощущение глубины, мягкости и интимности — все это необходимые составляющие для создания романтической атмосферы. Кордони предлагает сочетать приятные на ощупь материалы, такие как бархат, букле и плотный лен, с другими роскошными элементами отделки, такими как теплое дерево, латунь и шерсть.

Если вы ищете простой способ добавить текстуру, начните с малого. Пледы и подушки — это простые дополнения, которые могут превратить диван или кровать в более уютное, многослойное пространство. Мерцающие, блестящие текстуры, если использовать их умеренно, могут отражать свет и создавать более таинственную атмосферу.

3. Мягкое освещение. Этолучший способ создать романтическую атмосферу . Установите диммеры на потолочные светильники и чаще используйте настольные и напольные лампы для создания непрямого освещения и уютных зон. Замена ярких ламп накаливания на лампы более теплых оттенков может мгновенно смягчить атмосферу в комнате.

Если вы накрываете стол для романтического ужина на двоих, зажгите пару длинных конусных свечей или группу чайных свечей в композиции из небольших вазочек с цветами. Мягкое освещение позволяет отвлечься от всего остального, сосредоточив внимание на самых важных элементах.

4. Добавьте цветы.

Один из самых быстрых способов привнести романтику в пространство — это свежие цветы.

По возможности выбирайте сезонные цветы и подумайте о том, чтобы добавить в атмосферу аромат. Некоторые виды обладают более насыщенным запахом; для создания романтической атмосферы подойдут розы, жасмин, гардения, фрезия или ландыши.

5. Добавьте ароматы. Аромат можно создать различными способами: от свечей и диффузоров до деликатных спреев для помещений.

Для романтических моментов выбирайте ароматы, которые притягивают, но не являются навязчивыми. Ищите сочетания землистых или древесных нот, таких как сандал, мускус или табак, в сочетании с более яркими цветочными оттенками.

Если вы пробуете новый аромат, протестируйте его заранее, чтобы убедиться, что он не будет слишком насыщенным в помещении.

6. Включите спокойную музыку.

Музыка — это невидимый элемент дизайна, который объединяет все воедино. Держите громкость на низком уровне и выбирайте музыку, которая хорошо вписывается в фоновый ритм, чтобы ваш разговор оставался в центре внимания. Джаз, акустическая гитара и другая спокойная, расслабляющая музыка — отличный выбор.

Как писал Главред, ранее дизайнер интерьеров из США Мелисса Уэлш назвала 10 вещей, которые делают ваше жилище дешевым на вид и объяснила, как украсить дом, не потратив больших денег. По ее словам, существует несколько очень простых способов мгновенно сделать дом более стильным и дорогим.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

День святого Валентина интерьер дизайн 14 февраля
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Задерживали помощь Украине 18 месяцев: в США нашли и накажут виновных

Задерживали помощь Украине 18 месяцев: в США нашли и накажут виновных

00:26Мир
В DeepState подсчитали, сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс

В DeepState подсчитали, сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс

21:54Война
Есть прогресс, но нет прорыва: СМИ о новых деталях мирных переговоров в ОАЭ

Есть прогресс, но нет прорыва: СМИ о новых деталях мирных переговоров в ОАЭ

21:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака вот-вот откроют канал богатства: кого выбрала фортуна

Три знака зодиака вот-вот откроют канал богатства: кого выбрала фортуна

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Сын предательницы Наташи Королевой покинул РФ - детали

Сын предательницы Наташи Королевой покинул РФ - детали

Последние новости

04:41

Ностальгические столовые в СССР: почему вкус тех обедов до сих пор помнят миллионы

04:20

Без филлеров и кремов: как украинки сохраняли красоту сто лет назад

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины с арбузом за 27 с

03:30

Как превратить обычную квартиру в романтическое гнездышко ко Дню влюбленных

03:00

Звезды уже все решили: для каких знаков зодиака начинается период достатка

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - КуликТрамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик
02:26

Как понравиться на первом свидании - топ-3 вещи, которые замечают сразу

02:08

Земля подает таинственные сигналы: учёные в панике из-за странных импульсов

01:37

Астрологи предупреждают: с 9 февраля трем знакам начнет невероятно везти

00:26

Задерживали помощь Украине 18 месяцев: в США нашли и накажут виновных

Реклама
06 февраля, пятница
23:59

Размером с человека: рыбак поймал необычайно крупный 63-килограммовый трофей

23:45

По 20 тысяч каждому работнику: в Кабмине назвали, кому положены доплаты

23:08

Землетрясение произошло в Украине : где ощутимо "трясло"

22:38

"То же зло": Сийярто истерит из-за благородного поступка украинской теннисистки

22:27

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

22:10

Какие обороты двигателя медленно "убивают" авто: ошибки, которые допускал каждый

21:59

Как улучшить воздух в помещении зимой: нужно 5 минут

21:54

В DeepState подсчитали, сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс

21:46

"Спи спокойно": жена молчуна Игоря Николаева сообщила о страшном горе

21:39

Домашний творог всего из 2 ингредиентов: проверенный рецепт за 30 минут

21:28

Есть прогресс, но нет прорыва: СМИ о новых деталях мирных переговоров в ОАЭ

Реклама
21:21

Какие продукты есть, чтобы кожа лица "пережила" холод и мороз

20:55

Украинская певица рассказала об опухоли в грудиВидео

20:49

НП приостанавливает обработку посылок: заказы с Temu и Алиэкспресс не придут

20:40

Превзойдет даже красную рыбу: шикарный рецепт скумбрииВидео

20:39

Защита неба должна быть лучшей: Зеленский анонсировал изменения в Воздушных силахВидео

20:35

Быстрый способ узнать, есть ли угроза дальтонизма: тест прямо в телефонеВидео

20:31

Почему кола из стеклянной бутылки всегда вкуснее: 4 неочевидные причины

20:26

Олимпийские игры 2026 - расписание на 7 февраля

19:45

Сильные туманы и гололед: в Тернопольской области скоро ухудшится погода

19:27

РФ готовит массированный удар: перебрасывает ракетоносцы и носители Калибров

19:20

Почему конфеты "Птичье молоко" так называются: кто является автором десерта

19:09

Украинцы предупредили о штормовом похолодании: когда изменится погода

18:50

Ленивый ужин на семью из полкилограмма фарша: рецепт проще простого

18:48

Над одним направлением нависла серьезная угроза: где россияне усиливают давление

18:35

Жесткая позиция Терехова помогла решить проблему с частной ТЭЦ-5, - эксперт

18:33

Снял обои в старом доме — и обомлел: находка на стенах обескуражила хозяинаВидео

18:27

Как воспитать успешных детей: миллиардер Баффет поделился простым секретом

18:17

Можно ли держать ноутбук постоянно на зарядке: ответ удивит многих

18:11

В Украине прошел конкурс колядок для образовательных учреждений, - Гнат Коробко

18:01

Цена перескочила 150 гривен и будет расти дальше: базовый продукт быстро дорожает

Реклама
17:41

Сокрушительный удар по России: в ЕС представили 20-й пакет санкций, детали

17:26

"Не лучший вариант": раскрыт худший сценарий соглашения о завершении войны

17:26

Точно отреагирует: ученые назвали самый эффективный способ позвать кошку

17:14

Предатель Украины: "Редис" рассказал о генерале РФ, на которого совершили покушение

17:05

"Чертовщина это все": рэпер-путинист обвинил в развале своей семьи карты таро

16:57

Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

16:45

"Молюсь": Константин Грубич сообщил о проблемах со здоровьем и операции

16:29

Украинцам рассказали, что положить под кровать, чтобы в доме стало ощутимо теплее

16:28

Запрет на имя: как не разрешают называть детей в разных странах мира

16:20

Автор "Чернобыля" создаст для HBO сериал по мотивам популярной игры

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять