Как появился День Влюблённых: День святого Валентина – праздник голубых или церковный праздник

10 февраля 2019, 02:17

Главная традиция Дня Валентина – вручение подарков.

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Откуда пошел праздник День святого Валентина / Фото: style.bit.ua

День Валентина 2019 мир, включая Украину и Россию, традиционно отметит 14 февраля. В 2019 году праздник выпал на четверг.

День святого Валентина (на английском – Valentine's Day) – считается праздником любви и романтики, однако происхождение его весьма туманно.

День святого Валентина: история происхождения

Кратко о том, как появился День Влюблённых, пожалуй, не расскажешь. Придется немного углубиться в историю.

Самая практичная версия выглядит так: в языческие времена на середину февраля припадало празднование в честь бога Пана (у римлян его звали Фавном), который был покровителем стад, полей, лесов и их плодородия. Праздник плодородия назывался Луперкалии. Чтобы обеспечить плодородие на весь будущий год, местные жители устраивали в эти дни самые натуральные оргии, "плодились и размножались", так сказать.

Именно в противовес языческим обрядам Церковь якобы и ввела благообразный праздник святого Валентина.

По легенде, святой Валентин сочетал браком римских легионеров с их возлюбленными в III веке. В те времена это было подсудное дело, так как считалось, что женатый воин больше думает о своей семье, чем о защите императора и страны.

Читайте такжеЧто подарить на 14 февраля – оригинальное, недорогое или наоборотТак что в итоге священника Валентина схватили, подержали в тюрьме (где в него влюбилась слепая дочь тюремщика, которой тот и написал первую в истории "валентинку"), а затем казнили, чтоб другим неповадно было.

Церковь не очень-то жалует эту легенду, так как священникам никаких любовных отношений (пусть даже платонических) с прихожанками иметь ни в коем случае нельзя.

У этой легенды есть и более "цветная" версия: мол, святой Валентин венчал мужчин, самих легионеров, между собой. В связи с этим и гетеросексуальная ориентация святого Валентина подвергается большому сомнению: мол, тоже геем был. И вообще, по этой версии, День святого Валентина – праздник голубых. Однако с исторической точки зрения эта версия не выдерживает никакой критики.

Вообще крайне маловероятно, что Валентин мог кого-либо венчать в III веке, ведь обряд венчания брака получил христианское осмысление только к концу IV века.

Есть и более "благопристойная" версия о том, что День святого Валентина – церковный праздник. По этой версии, слепой была дочь богатого римского сановника, которую Валентин исцелил. Узрев такое чудо, ее отец и она сама приняли христианство. Узнав об этом, император Клавдий приказал казнить Валентина. За то, что тот пострадал за веру, его и причислили к лику святых.

Кто такой был святой Валентин

Впрочем, и "церковная" версия об истории Дня святого Валентина – весьма туманная и запутанная. Дело в том, что у православных есть три святых Валентина:

  • священномученик и епископ Валентин Интерамский – день памяти 12 августа по новому стилю;
  • пресвитер, священномученик Валентин Римлянин – 19 июля;
  • мученик Валентин Доростольский – 7 мая.

Их память чтят и католики. При этом в V веке 14 февраля было утверждено Папой Римским Геласием как день мученической кончины святого Валентина, пресвитера. Однако в XVII веке Папа Римский Павел Шестой этот праздник запретил.

Читайте такжеЧто подарить парню на 14 февраляОднако по новому стилю 14 февраля католики чтят память святых Кирилла и Мефодия, а православные – память святого мученика Трифона. Также 14 февраля отмечается Предпразднство Сретения Господня. Перед этим, 10 февраля, почитается святая великомученица Валентина Кесарийская.

Так что, согласно церковному календарю, никакого праздника Валентина 14 февраля нет. Многие священники, особенно православные, даже выступают против празднования Дня святого Валентина как такового.

День святого Валентина: традиции

В общем, как ни крути, День всех влюбленных – праздник скорее коммерческий. Недаром главная его традиция – вручение подарков: тех самых записок в форме сердечек – "валентинок" – и разного рода конфет.

Однако не стоит расстраиваться: если есть повод подарить любимому человеку свою любовь и немножко позитива среди хмурой зимы – отчего бы им не воспользоваться?

Просто не стоит воспринимать этот праздник как религиозный или вообще праздник людей исключительно одной сексуальной ориентации – а просто как день проявления любви к дорогому человеку.

Шире всего празднуют День святого Валентина в Америке: здесь полки магазинов буквально заполоняют всевозможные плюшевые мишки, воздушные шарики-сердечки, сладкие наборы к святому Валентину и прочие приятные дары. К слову, в этой стране "валентинки" по объемам продаж обошли даже рождественские открытки: ежегодно в США продают более 1 млрд "валентинок".

Немало подарков на День святого Валентина можно встретить и в магазинах Украины. Впрочем, их необязательно покупать – можно приготовить завтрак на День святого Валентина:

Или сделать открытку своими руками:

Или просто сходить вдвоем на прогулку.

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