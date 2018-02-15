Сретение Господне: история праздника, традиции и приметы

15 февраля 2018, 05:10

В этот день в церквях традиционно освящают свечи.

Сретение входит в число 12 крупнейших церковных праздников

В четверг, 15 февраля, христиане восточного обряда — православные и греко-католики — отмечают Сретение Господне (слово "сретение" с древнеславянского означает "встреча").

Сретение входит в число 12 крупнейших церковных праздников.

Праздник введен в честь библейской истории о встрече праведного старца Симеона — одного из 72 живших в Иерусалиме толкователей-переводчиков Ветхого Завета — с младенцем-сыном Божьим Иисусом Христом на 40-й день после его рождения.

По преданию, египетский царь Птолемей II Филадельф (285-247 до н. э.) поручил ему перевести Священное Писание с еврейского на греческий язык. Толкователь, работая над книгой пророка Исаии, прочитал слова "Се Дева во чреве приимет и родит Сына" и подумал, что это явная описка — вместо "Дева" должно стоять "Жена" — и хотел исправить текст, но ангел остановил его руку и уверил, что тот не умрет, пока не убедится в истинности пророчества.

Когда маленького Христа принесли в иерусалимский храм, Симеон, уже живший около 300 лет, по внушению Святого Духа также пришел туда, взял младенца у земных родителей и сказал: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля".

Сретение символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов. В празник в церквях традиционно освящают свечи. Такая традиция происходит от древнего обычая устраивать в день Сретения шествие по городу с зажженными светильниками.

Существует поверье, что эти свечи охраняют жилище от удара молнии. Когда в этот день приходили из церкви домой, то зажигали свечу. По народным верованиям, это защищало дом и будущий урожай. Освященную в этот день в церкви воду использовали от дурного глаза, ею же кропили животных и людей. В народе Сретение издавна воспринимается как встреча зимы с весной.

Приметы

Ясная и тихая погода в этот день предвещает хороший урожай на полях и роение пчел.

Снег — на дождливую погоду, вьюга — весна будет поздняя и холодная.

Капель предвещает урожай пшеницы, ветер — плодородие фруктовых деревьев. 

Напомним, 19 января по всей Украине православные христиане и греко-католики отмечают один из великих праздников — Богоявление или Крещение Господне. "Главред" опубликовал подборку самых ярких фотографий празднования.

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