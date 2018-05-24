День Кирилла и Мефодия-2018: как они создали славянскую письменность

24 мая 2018, 11:25

"Главред" выяснил, когда "родилась" славянская письменность и почему это важно.

24 мая – День Кирилла и Мефодия.

24 мая Православная церковь чтит память основателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Кирилл и Мефодий: краткая биография

Кирилл и Мефодий были братьями: Кирилл младшим (827–869), а Мефодий старшим (815–885). Они были родом из города Солуни (Салоники) из семьи византийского военачальника.

На самом деле Кирилла при рождении назвали Константином, имя "Кирилл" он получил уже постриге в монахи.

В своей же мирской жизни Кирилл воспитывался при дворе, он даже обучался вместе с малолетним императором Михаилом III. Среди его учителей были Лев Математик и будущий патриарх Константинопольский Фотий, он владел арамейским языком и ивритом.

Читайте также Климкин предложил подумать о переходе на латиницу

Мефодий – это также духовное имя, при рождении мальчика назвали Михаилом. Он был достаточно влиятельным лицом в церковной иерархии, в частности, управлял одной из областей Византийской империи. К моменту своей смерти в 885 году он был архиепископом. По этой причине церковь святых братьев вспоминает в непривычной последовательности – Кирилл и Мефодий, а наоборот – Мефодий и Кирилл.

А Кирилл преподавал философию, сделал великолепную карьеру дипломата, ездил с императорскими миссиями. В частности, в 860 году Кирилл вместе с Мефодием участвовал в византийском посольстве к хазарам. Во время этого путешествия братья обрели мощи святого Климента – четвертого папы римского, мученически погибшего в Херсонесе. Эта находка впоследствии оказала огромное влияние на успех миссионерской деятельности у славян. Сегодня глава этого святого хранится в пещерах Киево-Печерской лавры, она мироточит.

День славянской письменности

Годом рождения славянской культуры считается 863 год. Как пишут летописцы, именно в этом году были написаны первые слова на славянском языке, это были слова апостола Евангелиста Иоанна: "Вначале бе (было) Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово".

Новый алфавит получил название "кириллица" в честь автора славянского алфавита Кирилла. Он составил его на основе 24 букв греческого алфавита. Однако, чтобы передать все звуки славянской речи, их было недостаточно. Поэтому Кирилл добавил к этим буквам еще 14 – частично из других языков, а частично – изобрел сам.

Однако и вклад Мефодия в создание азбуки также был: он помогал брату вместе с учениками Климентом, Гораздом, Наумом, Саввой и Ангеляром.

Читайте также "Усиление русификации". Вятрович назвал минус перехода в Украине с кириллицы на латиницу

Впоследствии они перевели кириллицей Евангелие, Псалтирь. Также на славянский язык были переведены избранные службы, без которых не могло совершаться Богослужение.

Огромное воздействие наследие Кирилла и Мефодия оказало на культуру Болгарии (а через нее впоследствии на культуру Руси и Сербии), Чехии, Хорватии (в последней глаголическая письменная традиция сохранилась до сих пор). Разработанная ими письменность повлияла на развитие украинской и русской книжности и литературы.

На сегодня кириллица используют в 13 странах мира: Украине, России, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Казахстане, Киргизии, Молдове, Македонии, Сербии, Монголии, Таджикистане и Черногории.

День славянской письменности: поздравления

Поздравляю с Днем славянской письменности и культуры. Желаю гордиться тем, что наши предки смогли совершить большой прорыв, подарив нам возможность быть образованными людьми и культурно развитыми личностями, желаю не осрамить их старания и верно чтить традиции славянского народа.

***

Дорогие братья славяне, сегодня отмечается значимый для нас праздник — День славянской письменности и культуры. Давайте же почтим память тех великих людей, которые создали фундаментальную основу образования для славянских народов. Желаю всем вам быть образованными и не забывать предков.

***

Сегодня отмечается День славянской письменности и культуры. В честь этого события хотим поздравить вас с этим замечательным и важным для нас всех праздником. Желаем, чтобы каждый день в вашей жизни был особенным и прекрасным, как самый красивый и каллиграфический почерк!

***

3 смс - 192 символа:

Азбуку детям

Читаем опять —

Аз, буки, веди —

Как можно не знать.

Слушают в школе

Слова-серебро,

Чтобы глаголили

Люди добро.

Буквы, как знамя,

За строкою строка,

Останутся с нами

Века и века.

***

3 смс - 141 символ:

С днем славянской письменности и культуры

Поздравляем всех, кто силой тверд,

Силой слова, речевой фактуры,

Кто любовь к корням в душе пронес!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
праздник православие День славянской письменности День Кирилла и Мефодия
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять