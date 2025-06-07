В РФ горит склад с деталями для БпЛА - в небо поднимается огромный столб дыма

В российском Азове вспыхнул масштабный пожар на складе пластика и полимеров.

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В России горит склад, где изготавливали детали для БПЛА / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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В Ростовской области РФ вспыхнул масштабный пожар

Загорелся склад пластика и полимеров, где изготавливали коплектующие для БПЛА

Для тушения привлекли более десяти пожарных бригад

В городе Азов Ростовской области вспыхнул масштабный пожар на складе пластика и полимерных материалов. В последнее время на этом объекте изготавливали комплектующие для дронов. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, пожар возник на складе в районе улицы Победы, 47 Ж. Именно там враг изготавливал детали для беспилотных летательных аппаратов.

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Андрющенко рассказал, что для ликвидации огня в РФ привлекли более десяти пожарных бригад.

"Пытаются задушить 13 бригад пожарных. Не получается чего-то. И надо же, чтобы так совпало, что из тех краев только что вернулись наши из Мариупольского Сопротивления. Совпадение. Не иначе. Или, нет", - отметил он.

Смотрите видео масштабного пожара в Ростовской области:

Пожар на российском складе с комплектующими для дронов / Фото: скриншот

Поражение российских объектов - новости по теме

Напомним, 31 мая в Красногорске Московской области вспыхнул масштабный пожар на заводе "Колесник", производящем резиновую обувь. По данным пропагандистских СМИ, огонь охватил около 4 тысяч квадратных метров, а дым был виден даже из разных районов Москвы.

Также 3 июня Служба безопасности Украины в третий раз успешно поразила Крымский мост - на этот раз под водой. Операция длилась несколько месяцев: агенты заминировали опоры моста, а 3 июня около 4:44 утра активировали первый взрыв. Взрывчаткой в эквиваленте 1100 кг тротила были сильно повреждены подводные подпорки, мост теперь в аварийном состоянии.

Как сообщал Главред, 7 июня на Курском направлении украинские военные сбили вражеский Су-35.

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Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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