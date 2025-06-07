В РФ горит склад с деталями для БпЛА - в небо поднимается огромный столб дыма

Главное:
- В Ростовской области РФ вспыхнул масштабный пожар
- Загорелся склад пластика и полимеров, где изготавливали коплектующие для БПЛА
- Для тушения привлекли более десяти пожарных бригад
В городе Азов Ростовской области вспыхнул масштабный пожар на складе пластика и полимерных материалов. В последнее время на этом объекте изготавливали комплектующие для дронов. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
По его словам, пожар возник на складе в районе улицы Победы, 47 Ж. Именно там враг изготавливал детали для беспилотных летательных аппаратов.
Андрющенко рассказал, что для ликвидации огня в РФ привлекли более десяти пожарных бригад.
"Пытаются задушить 13 бригад пожарных. Не получается чего-то. И надо же, чтобы так совпало, что из тех краев только что вернулись наши из Мариупольского Сопротивления. Совпадение. Не иначе. Или, нет", - отметил он.
Смотрите видео масштабного пожара в Ростовской области:
Поражение российских объектов - новости по теме
Напомним, 31 мая в Красногорске Московской области вспыхнул масштабный пожар на заводе "Колесник", производящем резиновую обувь. По данным пропагандистских СМИ, огонь охватил около 4 тысяч квадратных метров, а дым был виден даже из разных районов Москвы.
Также 3 июня Служба безопасности Украины в третий раз успешно поразила Крымский мост - на этот раз под водой. Операция длилась несколько месяцев: агенты заминировали опоры моста, а 3 июня около 4:44 утра активировали первый взрыв. Взрывчаткой в эквиваленте 1100 кг тротила были сильно повреждены подводные подпорки, мост теперь в аварийном состоянии.
Как сообщал Главред, 7 июня на Курском направлении украинские военные сбили вражеский Су-35.
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Кто такой Петр Андрющенко?
Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
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