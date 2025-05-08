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В российском Татарстане масштабный пожар на заводе КамАЗ - что известно

Мария Николишин
8 мая 2025, 12:24
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Густой дым высоко поднимается над городом.
В российском Татарстане масштабный пожар на заводе КамАЗ - что известно
Пожар на заводе КамАЗ / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Кратко:

  • В Татарстане масштабный пожар
  • Вероятно, горитзавод КамАЗ в Набережных Челнах
  • Причина возгорания пока неизвестна

В российском Татарстане вспыхнул пожар на одном из заводов. Местные телеграмм-каналы активно публикуют кадры с места пожара.

В частности, в сети утверждают, что речь идет о заводе КамАЗ в Набережных Челнах, который является одним из крупнейших российских производителей больших грузовиков.

видео дня

На опубликованных кадрах видно, что пожар на заводе достаточно сильный. Черный густой дым высоко поднимается над городом. Причина возгорания пока неизвестна.

В то же время, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко также поделился кадрами пожара.

"Завод КамАЗ тоже не выбрал папу. Мощный пожар. Причина неизвестна (хех). Видимо, майские шашлыки пошли не по плану", - написал он.

Пожар на заводе КамАЗ - видео:

В российском Татарстане масштабный пожар на заводе КамАЗ - что известно

Пожары в России - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 7 мая дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".

В ночь на среду, 30 апреля, ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса во Владимирской области РФ, выпускающее военную продукцию. На заводе прогремело пять взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, возник пожар.

Кроме того, руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что дроны атаковали завод "Стрела" в Суземке Брянской области РФ. Он больше не сможет работать после этой атаки.

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Кто такой Петр Андрющенко?

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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