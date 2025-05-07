"Угрожают вундервафлей": Ермак ответил на истерику РФ после атаки дронов

РФ атакует города Украины дронами, а также угрожает применить более мощное оружие, подчеркнул глава ОП.

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Андрей Ермак прокомментировал новые угрозы из РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Ермак прокомментировал новые удары РФ по Украине

Истерика наглядно демонстрирует состояние психики россиян

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал новые удары РФ по Украине на фоне фальшивых призывов Москвы к "перемирию".

Он напомнил о том, что страна-агрессор РФ атакует города Украины дронами, а также угрожает применить более мощное оружие (вероятно, речь идет об угрозах применения ракеты Орешник, - ред.).

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"Россияне, которые говорят о мире, но не хотят прекращать огонь, атакуют украинские города и гражданскими дронами, угрожают вундервафлей и переживают за парад, ради которого убивают мирных украинцев", - написал он.

По словам главы ОП, такое поведение страны-агрессора наглядно демонстрирует состояние психики россиян.

"Это состояние российской психики сейчас, психики их народа", - добавил Ермак.

Ранее российские пропагандистские ресурсы писали о том, что диктатор Владимир Путин якобы поручил минобороны РФ определить цели в Киеве для удара "Орешником" в ответ на атаки ВСУ в "день победы".

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне отменили парад на 9 мая в Севастополе. Парад в Севастополе отменили после уничтожения двух истребителей Су-30 в Новороссийске.

Как писал Главред, генерал намекнул, чем и как могут ударить по Москве на 9 мая. Россия сама нарушает условия перемирия, которые ранее предлагала, напомнил Игорь Романенко.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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