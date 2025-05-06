"Законные цели": генерал намекнул, чем и как могут ударить по Москве на 9 мая

Россия сама нарушает условия перемирия, которые ранее предлагала, напомнил Игорь Романенко.

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Появился прогноз удара по параду на Красной площади / Коллаж: Главред, фото: pixabay, @mod_russia

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Россия сама нарушает условия перемирия, которые ранее предлагала

Войска на параде в столице РФ являются законной целью для ВСУ

На 9 мая Украина может применить беспилотники против Москвы с целью дестабилизации работы местных аэропортов, заявил военный аналитик, генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006–2010 гг.) Игорь Романенко.

В интервью ТСН.ua он заявил, что Россия сама нарушает условия перемирия, которые ранее предлагала, и подчеркнул, что военная техника и личный состав, участвующие в параде в столице РФ, являются законной целью с точки зрения международного военного права.

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"Украина может отреагировать на действия РФ уже начиная с 7 мая — и не обязательно с помощью ракетных ударов. Достаточно, чтобы возле российских аэродромов в это время кружили неопознанные дроны. Этого хватит, чтобы приостановить работу аэропортов, особенно в дни, когда в Москву планируют прибытие иностранных делегаций", — отметил эксперт.

По его словам, такая тактика демонстрирует, что Россия не выполняет ни американские инициативы, ни собственные обещания. Романенко также добавил, что позиция Украины — отказаться от предложенного трёхдневного перемирия в пользу более длительного 30-дневного прекращения огня — согласована с западными союзниками.

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Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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