Россияне отменили парад на 9 мая в Севастополе: чего испугались оккупанты

Парад в Севастополе отменили после уничтожения двух истребителей Су-30 в Новороссийске.

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СМИ узнали, почему захватчики отменили парад в Севастополе / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

Кратко:

В Севастополе не будет парада на 9 мая

Акцию "Бессмертный полк" проведут онлайн

Российские "власти" временно оккупированного Севастополя отменили парад на 9 мая "из соображений безопасности". Об этом пишет The Telegraph.

В материале говорится, что заявление об отказе от проведения парада обнародовали в понедельник, 5 мая, российские государственные СМИ со ссылкой на так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

видео дня

"Это решение было принято после удара украинского морского беспилотника, который 2 мая уничтожил российский истребитель Су-30 вблизи Новороссийска", - отмечается в материале.

Издание напоминает, что Владимир Зеленский уже говорил о том, что Украина не гарантирует безопасность иностранным чиновникам, которые планируют посетить парад в Москве.

Оккупанты не проводят военные парады в Севастополе с 2023 года из-за "соображений безопасности".

Вместо этого захватчики планируют возложить цветы и провести концерты во всех муниципалитетах, а также онлайн-версию "Бессмертного полка".

Сбитие российских Су-30 - что известно

Как писал Главред, 2 мая, спецподразделение ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины успешно ликвидировали российский Су-30. Сбитие произошло в Черном море и официально стало первым в мире уничтожением боевого самолета морским дроном.

После президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные уничтожили второй за сутки самолет российских оккупантов. Его ликвидировали на территории временно оккупированного Крыма.

Военный эксперт Андрей Крамаров назвал уничтожение российского истребителя Су-30 над Черным морем с помощью морского дрона Magura ракетой Р-73, которую изначально предназначали исключительно для установки на истребителях, не просто историческим, а по-настоящему выдающимся событием.

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